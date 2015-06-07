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Пошаговое преображение дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Гостиная в стиле модерн
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Мы все любим истории со счастливым концом. И данный проект может действительно похвастаться хэппи-эндом. Архитекторы и дизайнеры из AA S.C. превратили старый сельский дом фермеров в современный коттедж с аутентичным шармом. Можно ли желать большего от ремонта?

Ветхий сарай, участок, мансарда, патио и дорожка к озеру — все элементы приняли участие в реконструкции и объединились для того, чтобы создать это райское местечко на природе.

Данный проект находится в Польше, но архитекторы были вдохновлены датским островом Бронхольм, где все сплошь застроено опрятными пряничными домиками с аппетитными рыжими крышами.

После: вид с поляны

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Дома в стиле кантри
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Для увеличения площади сарая к нему была пристроена большая деревянная терраса со ступеньками, ведущими на дорожку к озеру. К террасе прилагается и навес от дождя, выполненный из современного материала. Конструкцию в виде перголы со скошенной крышей и плющом пристроили совсем недавно, хотя кажется, что ей уже много лет. Она добавляет уюта террасе, закрывая ее от ветра, а вскоре с нее можно будет собирать первый урожай винограда или любоваться розами.

До: заброшенный сарай

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Облицовка деревом скрывает прочную кирпичную структуру, а нарушенная со временем изоляция стен была улучшена специальной изоляционной пленкой. Теперь дом может быть использован для круглогодичной жизни.

После: впечатляющие изменения

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Дома в рустикальном стиле
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

В ходе работы часть дома была освобождена от декоративного деревянного сайдинга и в тех местах оштукатурена в белый цвет. Где-то красно-кирпичная кладка была просто основательно подчищена и оставлена нетронутой. Кровля была полностью заменена на максимально похожую по внешнему виду; установлены водостоки.

Оригинальные идеи для фасадов вы можете почерпнуть и в другой нашей статье.

После: вид на озеро

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Веранда и терраса в стиле кантри
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Прямо за домом находится красивое озеро, изящно окруженное кронами деревьев. С новой террасы открывается на него отличный вид, а мебель из натурального дерева позволяет создать максимально деревенскую атмосферу.

Идеи для веранд, патио и балконов вы можете посмотреть здесь.

До: интерьер

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Глядя на интерьер до обновления, вы можете буквально почувствовать все те мрачные годы, в которые дом был заброшен. Сразу становится ясно, что он был абсолютно не пригоден для жизни, и мало кто согласился бы взяться за его реконструкцию. Тем более удивительно, каких результатов архитекторы и дизайнеры смогли добиться!

После: двусветная гостиная

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Гостиная в стиле модерн
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Преобразованный интерьер — самая лакомая часть нашего фото-тура! Стены и потолочные балки выкрашены в белый цвет, а в гостиной на месте бывших ворот установлено двусветное панорамное остекление. Как раз здесь и есть выход на ту самую террасу, что мы видели на фотографиях выше. Скандинавский стиль в гостиной здесь как никакой другой справился с созданием элегантной и опрятной обстановки в старом доме. Комфортным же и уютным интерьер делают натуральные деревянные полы и очаровательный новый камин.

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Обратитесь к нам!

До: интерьер

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Неприглядный интерьер до обновления не просто пахнет сыростью, но и полон мусора. Бедственное положение нужно было срочно исправлять.

После: кухня в стиле индастриал

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Кухня в рустикальном стиле
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Теперь на этом месте — красивая и элегантная кухня с видом на озеро. Мебель со столешницей из нержавеющей стали является максимально практичным вариантом для деревенского домика.

После: милая столовая

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Столовая комната в рустикальном стиле
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

В столовой было решено сохранить кирпичную стену и интегрировать ее орнамент в новый дизайн-проект. Мебель была выкрашены в белый цвет, а стол из деревянных досок на железном каркасе рифмуется со стилем внутреннего балкона.

После: спальня в стиле шебби-шик

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Спальня в рустикальном стиле
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Заканчиваем мы наш фото-тур уютной и светлой спальней в стиле шебби-шик. Мебель с ностальгическим оттенком, милые прикроватные тумбочки и плетеные корзинки создают здесь атмосферу французского коттеджа.

Современный гламур семейного формата
А вам нравится судьба этого брошенного сарая?

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