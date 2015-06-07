Пошаговое преображение дома

Мы все любим истории со счастливым концом. И данный проект может действительно похвастаться хэппи-эндом. Архитекторы и дизайнеры из AA S.C. превратили старый сельский дом фермеров в современный коттедж с аутентичным шармом. Можно ли желать большего от ремонта?

Ветхий сарай, участок, мансарда, патио и дорожка к озеру — все элементы приняли участие в реконструкции и объединились для того, чтобы создать это райское местечко на природе.

Данный проект находится в Польше, но архитекторы были вдохновлены датским островом Бронхольм, где все сплошь застроено опрятными пряничными домиками с аппетитными рыжими крышами.