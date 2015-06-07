Пошаговое преображение дома

Мы все любим истории со счастливым концом. И данный проект может действительно похвастаться хэппи-эндом. Архитекторы и дизайнеры из AA S.C. превратили старый сельский дом фермеров в современный коттедж с аутентичным шармом. Можно ли желать большего от ремонта?
Ветхий сарай, участок, мансарда, патио и дорожка к озеру — все элементы приняли участие в реконструкции и объединились для того, чтобы создать это райское местечко на природе.
Данный проект находится в Польше, но архитекторы были вдохновлены датским островом Бронхольм, где все сплошь застроено опрятными пряничными домиками с аппетитными рыжими крышами.
Для увеличения площади сарая к нему была пристроена большая деревянная терраса со ступеньками, ведущими на дорожку к озеру. К террасе прилагается и навес от дождя, выполненный из современного материала. Конструкцию в виде перголы со скошенной крышей и плющом пристроили совсем недавно, хотя кажется, что ей уже много лет. Она добавляет уюта террасе, закрывая ее от ветра, а вскоре с нее можно будет собирать первый урожай винограда или любоваться розами.
Облицовка деревом скрывает прочную кирпичную структуру, а нарушенная со временем изоляция стен была улучшена специальной изоляционной пленкой. Теперь дом может быть использован для круглогодичной жизни.
В ходе работы часть дома была освобождена от декоративного деревянного сайдинга и в тех местах оштукатурена в белый цвет. Где-то красно-кирпичная кладка была просто основательно подчищена и оставлена нетронутой. Кровля была полностью заменена на максимально похожую по внешнему виду; установлены водостоки.
Оригинальные идеи для фасадов вы можете почерпнуть и в другой нашей статье.
Прямо за домом находится красивое озеро, изящно окруженное кронами деревьев. С новой террасы открывается на него отличный вид, а мебель из натурального дерева позволяет создать максимально деревенскую атмосферу.
Идеи для веранд, патио и балконов вы можете посмотреть здесь.
Глядя на интерьер до обновления, вы можете буквально почувствовать все те мрачные годы, в которые дом был заброшен. Сразу становится ясно, что он был абсолютно не пригоден для жизни, и мало кто согласился бы взяться за его реконструкцию. Тем более удивительно, каких результатов архитекторы и дизайнеры смогли добиться!
Преобразованный интерьер — самая лакомая часть нашего фото-тура! Стены и потолочные балки выкрашены в белый цвет, а в гостиной на месте бывших ворот установлено двусветное панорамное остекление. Как раз здесь и есть выход на ту самую террасу, что мы видели на фотографиях выше. Скандинавский стиль в гостиной здесь как никакой другой справился с созданием элегантной и опрятной обстановки в старом доме. Комфортным же и уютным интерьер делают натуральные деревянные полы и очаровательный новый камин.
Неприглядный интерьер до обновления не просто пахнет сыростью, но и полон мусора. Бедственное положение нужно было срочно исправлять.
Теперь на этом месте — красивая и элегантная кухня с видом на озеро. Мебель со столешницей из нержавеющей стали является максимально практичным вариантом для деревенского домика.
В столовой было решено сохранить кирпичную стену и интегрировать ее орнамент в новый дизайн-проект. Мебель была выкрашены в белый цвет, а стол из деревянных досок на железном каркасе рифмуется со стилем внутреннего балкона.
Заканчиваем мы наш фото-тур уютной и светлой спальней в стиле шебби-шик. Мебель с ностальгическим оттенком, милые прикроватные тумбочки и плетеные корзинки создают здесь атмосферу французского коттеджа.