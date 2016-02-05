Как с легкостью освободить дом от хлама? Почему так сложно избавиться от вещей, связанных с прошлым? Они становятся своеобразным символом тех дней, который может удерживать от счастливого будущего. Как принять все то хорошее, что идет к вам, если ваши руки заняты мыслями о прошлом, старыми вещами?

Уберите лишнюю одежду. Оставьте только, что вам идет, подчеркивает ваш стиль, комбинируется с другой одеждой. Так вы облегчите себе утреннюю задачу по выбору одежды. Вам не нужна большая часть сувениров, можно оставить только те, которые по-настоящему создают уют в доме, но поверьте, их очень мало на самом деле. Избавьтесь от непригодной и старой посуды, бытовой техники. Помните, что каждая вещь является частью вашей энергии, поэтому в новую жизнь берите только то, что вам там действительно понадобится.