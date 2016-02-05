С чего же нужно начинать изменения и новую жизнь? Конечно, с избавления от хлама, причем не только в доме, но и в своей голове и жизни. Не стоит только говорить, что его нигде нет. С течением времени главные цели каждого человека изменяются, поэтому периодически нужно будет осуществлять ревизию в своих вещах, чтобы предотвратить скопление лишнего и ненужного. Когда вы избавитесь от хлама, уйдет все, что мешает вам наслаждаться жизнью. Да, может показаться, что этот процесс долгий и утомительный, но по нему можно идти постепенно. Что относится к хламу? Это все то, что вы не используете. Или все то, что не использовалось на протяжении года. В данной статье вы узнаете, как с легкостью освободить дом от хлама, как это лучше сделать, как преобразить интерьер и начать новую жизнь вместе с порядком.
Если ваша квартира или дом захламлены, то это лишь небольшая часть проблемы. Беспорядок в квартире и вещах отображает ваш внутренний мир и состояние. Хаос в мыслях, изжившие себя отношения, лишние люди рядом с вами и негативные события в вашей жизни – все это не дает вам жить легко. Если вы хотите навести порядок в своей жизни, то недостаточно устроиться на другую работу, к примеру, нужно менять образ жизни и мышления. Но начинать лучше всегда с малого. Так давайте сначала наведем порядок в доме.
Как с легкостью освободить дом от хлама? Почему так сложно избавиться от вещей, связанных с прошлым? Они становятся своеобразным символом тех дней, который может удерживать от счастливого будущего. Как принять все то хорошее, что идет к вам, если ваши руки заняты мыслями о прошлом, старыми вещами?
Уберите лишнюю одежду. Оставьте только, что вам идет, подчеркивает ваш стиль, комбинируется с другой одеждой. Так вы облегчите себе утреннюю задачу по выбору одежды. Вам не нужна большая часть сувениров, можно оставить только те, которые по-настоящему создают уют в доме, но поверьте, их очень мало на самом деле. Избавьтесь от непригодной и старой посуды, бытовой техники. Помните, что каждая вещь является частью вашей энергии, поэтому в новую жизнь берите только то, что вам там действительно понадобится.
Как с легкостью освободить дом от хлама? Посмотрите на все то, что нужно выбросить, внимательно. Рассортируйте это все. Вполне возможно что-то можно отдать в благотворительную организацию, каким-то знакомым. Чему-то можно дать вторую жизнь, сделав креативное приспособление или найдя интересное применение. Если что-то можно отремонтировать, то ремонтируйте, если же нет, то лучше выбросите. Сразу решайте, как с той или иной вещью поступить и сразу действуйте. Не оставляйте на потом, иначе все это так и останется.
Когда в вашем доме стало намного чище и свободнее, пора заняться новым дизайном комнат. Тут выбирайте сами – если позволяют финансы, то сделайте капитальный ремонт, если нет, то просто обновите интерьер, добавьте какие-либо аксессуары, новые комнатные растения, поменяйте обои или часть мебели. Для каждой комнаты можно найти что-то свое, какую-то идею, которая преобразит внешний вид помещения.
Что на нас больше всего влияет? Конечно же, цвет окружающих нас стен. Даже если имеющийся на данный момент цвет вас полностью устраивает, то все же лучше его поменять, чтобы изменить ваш настрой, по-настоящему начать жить заново и по-новому. Для придания большего оптимизма в вашу жизнь дизайнеры советуют использовать яркие и солнечные цвета. Для получения покоя и умиротворения возьмите пастельные тона. Ни в коем случае не нагружайте интерьер темными оттенками.
Хорошо, что вы наконец-то избавились от хлама. Но и это не все. В том, что осталось, нужно навести порядок. От вас не требуется соблюдение строгой чистоты. Нужен просто гармоничный порядок, когда у всех вещей есть свои места. Новая жизнь невозможна, если хаос царит на рабочих столах и в доме.
Таким образом, вы ознакомились с тем, как с легкостью освободить дом от хлама, как преобразить свой дом. В любом случае время от времени расчищать жизненное пространство нужно обязательно, так как накопленные вещи тяжелым грузом лежат не только на полках, но и на вашем физическом и эмоциональном состоянии. Чем сильнее люди сосредоточены на имуществе, тем ниже уровень их личного благополучия, тем меньше они удовлетворены своей жизнью. Вам это не нужно? Тогда смело принимайтесь за размусоривание своей жизни и жилого пространства.