Ox Ax Дом!

Лучший во всем, любовь с первого взгляда для хозяев и настоящая гордость архитекторов! Сегодня мы приглашаем вас на экскурсию по этому прекрасному проекту, который заставляет чувствовать себя в Германии, как на средиземноморской ривьере.

Немецкие архитекторы из бюро Grossmann Architekten создали этот проект в Германии, на федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Больше всего поражает лаконичный минимализм, который в первую очередь опирается на качество материалов и отделки, а не на показную роскошь. Так давайте же вместе посмотрим, как загородный дом может стать основой для лучшей жизни.