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Ox Ax Дом!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten Дома в стиле модерн
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Лучший во всем, любовь с первого взгляда для хозяев и настоящая гордость архитекторов! Сегодня мы приглашаем вас на экскурсию по этому прекрасному проекту, который заставляет чувствовать себя в Германии, как на средиземноморской ривьере.

Немецкие архитекторы из бюро Grossmann Architekten создали этот проект в Германии, на федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Больше всего поражает лаконичный минимализм, который в первую очередь опирается на качество материалов и отделки, а не на показную роскошь. Так давайте же вместе посмотрим, как загородный дом может стать основой для лучшей жизни.

Вид с поляны

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten Дома в стиле модерн
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

Вилла в 540 квадратных метров очень экономно воспользовалась небольшим участком, где также вместились сад, бассейн, несколько террас и большая поляна с газоном. Дом может похвастаться уникальным дизайном экстерьера. Он создает максимально светлое пространство внутри и использует для этого панорамное остекление с двух лучших сторон здания с выходом в сад.

Отсюда нам открывается прекрасный вид на двухэтажный дом, который выглядит очень современным с его кубическим внешним видом, плоской крышей и большими окнами. Он заметно выделяется на фоне более традиционной местной застройки пригорода.

Фасад с горизонтальной деревянной обшивкой придает зданию теплый и естественный характер, а балкон на втором этаже имеет очень большие размеры, но при этом практически незаметен снаружи.

Вид с патио

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten Сад в стиле модерн
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

Мы меняем нашу перспективу и знакомимся с настоящей изюминкой виллы — бассейном, который окружен патио и террасами для принятия солнечных ванн и отдыха. От улицы он огорожен декоративной стеной с фонтаном, который также является прекрасным массажером в бассейне.

Здесь нам открывается практически райская картина — прекрасный отдых, наравне с поездкой на море, доступен владельцам этого особняка каждые летние выходные.

Шикарный подъезд

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten Дома в стиле модерн
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

Сейчас мы находимся на другой стороне дома с видом на главный вход, который доступен через мощеный подъезд. Отсюда хорошо видно, что здание само по себе замкнуто и закрыто от внешнего мира.

На большой площадке могут разместить автомобили многочисленные гости, не загораживая, как обычно бывает, проезд на небольшой улице в пригороде.

Гостиная с камином

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten Гостиная в стиле модерн
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

Интерьер этого просторного дома современный. На первом этаже гостиная плавно перетекает в столовую и далее в кухню. Современный камин служит еще и разделителем между гостиной и столовой, своеобразной ширмой.

Дом был украшен смесью роскошной элегантности и современности. Тяжелые, плюшевые ткани в обивке диванов, наравне с ворсовым ковром создают эклектичное настроение.

Другие интересные идеи для современной гостиной вы найдете в нашей фото-галерее.

Уютная столовая

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten Столовая комната в стиле модерн
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

За перегородкой находится столовая на восемь человек. Здесь цветовая палитра гораздо светлее, чем в гостиной, но при этом повторяется то же самое сочетание гламура и современного пуризма. А еще здесь вы можете выйти через большие стеклянные двери на террасу к бассейну.

Высокотехнологичная кухня

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten Кухня в стиле модерн
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

Вот и взгляд на кухню, которая находится на другой стороне столовой. Строгий дизайн, высококачественное оборудование и предельная практичность характеризуют весь интерьер этой комнаты. 

Кроме столовой — место для семейных трапез в лице барной стойке на четверых.

Джакузи на балконе

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten Спа в стиле модерн
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

Завершая наш тур, мы также хотели бы отметить еще одну достопримечательность дома — джакузи на балконе. Здесь вы можете наслаждаясь видом на сад и живописные окрестности и отдохнуть после долгого трудового дня.

Еще один шикарный дом в голливудском стиле вы можете посмотреть в другой нашей статье.

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