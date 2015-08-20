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Дом для королей жизни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в легкой классике., MARTINarchitects MARTINarchitects Дома в стиле минимализм
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Особый стиль жизни, окутывающий американскую мечту и все, что с ней связано, не просто является частью американца, но и направляет его мысли и желания по особенному пути. Сказка в американском стиле — лаконичная, сдержанная история о Золушке, которая не только благодаря своему труду, но также смекалке и инициативе добилась того, о чем всегда мечтала.

Экстерьер

Дом в легкой классике., MARTINarchitects MARTINarchitects Дома в стиле минимализм
MARTINarchitects

Дом в легкой классике.

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Дизайн-студия MARTINarchitects выполнило этот проект под Киевом с теми же намерениями — сделать жизнь одной конкретной семьи максимально приближенной к их собственным мечтам. И у них получилось.

Гостиная

Дом в легкой классике MARTINarchitects Гостиная в классическом стиле
MARTINarchitects

Дом в легкой классике

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Общая площадь дома в 280 квадратов является стандартной для просторного коттеджа состоятельного человека. На первом этаже большая традиционная гостиная с множеством окон имеет и каминный уголок. Классические мебель и предметы декора в этом интерьере выступают как некий оплот стремления к лучшей из возможных жизней. Здесь и разнообразие тканей, и интересные орнаменты, и даже ковер с эффектом золочения.

Та удивительная легкость, с которой дизайнеры сочетали в интерьере различные оттенки, просто поражает. В гостиной, например, использовали светлые оттенки бирюзы поверх нескольких коричневых, и столь нестандартное сочетание выглядит просто изумительно! Многослойность интерьера тоже не уступает классическим американским образцам и делает интерьер по-настоящему уютным и уже как будто обжитым еще на финальной стадии отделки.

Кухня

Дом в легкой классике MARTINarchitects Кухня в классическом стиле
MARTINarchitects

Дом в легкой классике

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

На потолке мы видим восхитительный витраж, выполненный в изумрудных тонах. Благодаря дизайнеру, он удачно вписался в проект навесного потолка со встроенной подсветкой. Подобные витражи часто использовались в США в викторианских домах, которые копировали английские замки и аббатства.

Глянцевый пол помогает увеличить количество света в комнате практически вдвое, в то время как кухонный фартук того же коричневого оттенка декорирован под темную кирпичную стену. В этом и есть одна из самых интересных черт американского интерьера — брутальность может проявиться в совершенно неожиданном месте. Но в этом и его главное очарование.

Столовая

Дом в легкой классике MARTINarchitects Столовая комната в классическом стиле
MARTINarchitects

Дом в легкой классике

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Архитекторы Игорь Мартин и Ольга Новикова создали этот проект для немолодой семейной пары, их дети уже выросли и живут отдельно. Все оформление, каждый элемент и аксессуар были подобраны с учетом того, что хотели заказчики. В первую очередь их пожелания касались достойной, слегка аристократичной и максимально комфортной жизни.

Master bedroom

Дом в легкой классике MARTINarchitects Спальня в классическом стиле
MARTINarchitects

Дом в легкой классике

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Сами дизайнеры определяют направление воссоздания американских классических интерьеров сейчас очень актуальным. Да и мода на презентабельные и при этом удобные в быту дома никогда не устаревает.

Небесно-голубая спальня

Дом в легкой классике MARTINarchitects Спальня в классическом стиле
MARTINarchitects

Дом в легкой классике

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Данный проект — респектабельный, с претензией на грандиозное переосмысление американского дизайна в местных условиях. И его действительно хочется видеть в различных вариациях по всей стране.

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Каштановая спальня

Дом в легкой классике MARTINarchitects Спальня в классическом стиле
MARTINarchitects

Дом в легкой классике

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Американская классика тоже может быть особенно утонченной, на французский манер. Грация и изящество мебели на тонких ножках, бежевая цветовая гамма и обилие текстиля делает новый дом похожим на старинный особняк.

Для достижения необходимого эффекта авторы использовали предметы мебели и освещения американских брендов, которые заказывали непосредственно в США: Lexington home brands, Baker, Hickory Chair Furniture, Hickory White, Visual Comfort. Достойно дополнили этот ансамбль изделия от итальянских фабрик Marchi Group и Barovier&Toso, добавив американскому интерьеру капельку артистичности.

Ванная комната

Дом в легкой классике MARTINarchitects Ванная в классическом стиле
MARTINarchitects

Дом в легкой классике

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

В отделке стен особняка дизайнеры использовали обои и декоративные панели, которые подвергли окраске. Отделка санузлов — высококачественная плитка от именитых итальянских фабрик Ceramiche Atlas Concorde и Rex-cerart.

Проект был выполнен с большим удовольствием. Дизайнеры надеются, что с таким же чувством там будут и жить.

Еще один проект на homify о сбывшейся американской мечте — это дом, построенный в Ильичевке.

Декор в средневековом стиле
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