Дом для королей жизни

Общая площадь дома в 280 квадратов является стандартной для просторного коттеджа состоятельного человека. На первом этаже большая традиционная гостиная с множеством окон имеет и каминный уголок. Классические мебель и предметы декора в этом интерьере выступают как некий оплот стремления к лучшей из возможных жизней. Здесь и разнообразие тканей, и интересные орнаменты, и даже ковер с эффектом золочения.

Та удивительная легкость, с которой дизайнеры сочетали в интерьере различные оттенки, просто поражает. В гостиной, например, использовали светлые оттенки бирюзы поверх нескольких коричневых, и столь нестандартное сочетание выглядит просто изумительно! Многослойность интерьера тоже не уступает классическим американским образцам и делает интерьер по-настоящему уютным и уже как будто обжитым еще на финальной стадии отделки.