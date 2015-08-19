Дом из иной Галактики

Казалось бы, обычные и традиционные семейные дома, которые мы видим каждый день, олицетворяют установленный порядок вещей и помогают нам достичь идиллии семейной жизни. Но что на счет креативных проектов, цель которых — сделать жизнь оригинальной? Какую роль играют они и для кого подойдут неожиданные идеи в дизайне и декоре коттеджа?

Сегодня мы посмотрим на удивительный проект от студии Studio Projektowe Projektive, расположенный в городе Кошалин, Польша всего в нескольких километрах от Балтийского моря. Для вполне традиционной семьи, которая хочет иметь современное жилье и наслаждаться загородной жизнью.