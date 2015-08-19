Дом из иной Галактики

Казалось бы, обычные и традиционные семейные дома, которые мы видим каждый день, олицетворяют установленный порядок вещей и помогают нам достичь идиллии семейной жизни. Но что на счет креативных проектов, цель которых — сделать жизнь оригинальной? Какую роль играют они и для кого подойдут неожиданные идеи в дизайне и декоре коттеджа?
Сегодня мы посмотрим на удивительный проект от студии Studio Projektowe Projektive, расположенный в городе Кошалин, Польша всего в нескольких километрах от Балтийского моря. Для вполне традиционной семьи, которая хочет иметь современное жилье и наслаждаться загородной жизнью.
Большое польское бунгало, стоящее рядом с другими частными домами, сразу притягивает внимание. Особенно привлекают панорамные двери, выходящие на просторную террасу, которая имеет площадь более 40 квадратных метров, и светлая колонна, держащая навес над небольшим патио.
В отделке бунгало были использованы разные материалы, в том числе натуральное дерево с приятным ореховым оттенком. Разные сочетания придают зданию необычный характер, что выделяет дом на фоне других еще больше.
С этого ракурса дом выглядит немного по-другому. Он более закрыт внешнему миру, а его фасад украшен либо маленькими, либо узкими окнами. Дело в том, что именно с этой стороны находится улица, и архитекторы решили отделить приватные внутренние зоны здания от внешней среды как можно более аккуратно.
Как только мы пересекаем порог этого дома, мы с удивлением обнаруживаем, что его интерьер будет полностью отличаться от фасада. Здесь нет типовых дизайнерских приемов, стандартного вида и даже обычных светильников. В лестничном парадном холле мы сталкиваемся с креативным панно, четырьмя видами подсветки, лестницей со стеклянным экраном и светильником в виде алюминиевых капель, похожих на космические корабли.
На детали этого интерьера хочется смотреть и смотреть, пытаясь понять их символику и значение, вглядываясь в нюансы и оттенки. Подсветка делает комнату совсем волшебной вечером, а практичная отделка облегчает эксплуатацию.
Блестящие поверхности здесь очень аккуратно сотрудничают с матовыми, а весь интерьер выглядит целостным, благодаря использованию приятной бежевой цветовой гаммы.
В этой комнате мы сталкиваемся с нестандартными формами мебели, в основном, стульев. Вытяжка интересно оформлена в виде белой металлической трубы над кухонным островом, и два светильника на кухне выбраны по ее подобию. В фасадах гарнитура очень органично переплетаются дерево и глянец, а над рабочими поверхностями установлена подсветка, встроенная в потолок.
Уникальный характер интерьера особенно выразителен в столовой — необычные стулья, составленные из треугольников разной длины, сразу приковывают взгляд. Футуристические формы здесь прекрасно проявляют свою креативность на фоне нейтральных оливковых стен.
Эта комната находится в левом крыле здания. Три окна освещают кухню с трех разных сторон (фронта, торца и заднего дворика), а вот дверь из столовой ведет на террасу, о которой мы говорили ранее.
Современная кухня, отделенная от столовой причудливым многофункциональным кухонным островом, в целом имеет интригующий вид, заставляя проникнуться особой эстетикой данного стиля.
В интерьере гостиной мы можем заметить интересное сочетание традиционного и футуристического стилей. Паркетная доска рыжеватого оттенка напоминает нам о том, что мы находимся в семейном коттедже, и камин успешно поддерживает атмосферу семейного очага. В то время как светильники, необычный арт-объект в виде множества зеркал над диваном и даже взгляд краешком глаза на кухню возвращают нас в 22-ой век.
Может ли футуризм быть артистичным? Конечно, может! Только посмотрите на эту стильную спальню, явно украшенную не по универсальной модели.
Уже ставшая классической полка для телевизора напротив кровати здесь имеет дополнительные модули в виде подвесных полок с подсветкой. Последняя отлично сочетается с глянцевыми черными фасадами и придает комнате немного гламурности.
Дом имеет многочисленные ванные комнаты, и каждая из них оформлена в разных стилях. Первая имеет слегка восточный уклон и выглядит, как японский глянцевый минимализм. Поверхности здесь совершенно гладкие, а сочетание черного и красного цвета с древесиной выдает принадлежность именно к этой стране. Эта ванная прекрасно вписывается в общее ощущение от дома и, как и все остальные комнаты, удивляет. Ванная чаша здесь доступна с подиума, а вдоль черной лакированной стены посажены растения, мульчированные морской галькой.
Ванная комната на мансарде для дочери блестит розовым глянцем. Серый оттенок и блестящие металлические предметы декора и сантехника добавляют явно романтичному интерьеру серьезности и фундаментальности. Под скосом крыши был удачно спрятан сливной бачок, и здесь же оборудовано несколько ниш в виде пузырей для косметических принадлежностей. Эта ванная комната — окончательное доказательство, что интерьер дома оформлен в полной противоположности устоявшимся клише о загородном коттедже.
Посмотреть другие варианты оформления ванных комнат в стиле модерн вы можете в нашей фото-галерее.
А еще один нестандартный проект ждет вас в другой нашей статье о коттедже в стиле хай-тек.