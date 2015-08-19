Экстравагантный особняк посреди леса

Строгая симметрия и натуральные материалы, на которых и был основан дизайн экстерьера этого дома, вдохновлен американской архитектурой в стиле прерий. Данное направление в дизайне, распространенное на Среднем Западе США, идеально подходит как для наших климатических условий, так и для национальных предпочтений.
Дом в стиле прерий всегда основателен, безупречен в плане удобства и эргономики, имеет просторные комнаты и всем своим видом доказывает, что использование натуральных материалов и есть путь к успеху в загородном строительстве.
Мы благодарим дизайн-студию MARTINarchitects и архитектора Юрия Удальцова за возможность рассказать об их прекрасном проекте, и надеемся на то, что они и дальше будут радовать нас своими высококлассными работами.
Находясь на территории этого дома под Киевом, можно запросто забыть обо всем на свете. Удачно выбранная по цвету мозаика для оформления бассейна делает воду в ней удивительного переливающегося оттенка с эффектом омбре. От бирюзовой до волшебной изумрудной, вода является главным украшением участка в летнее время.
Вокруг бассейна расположены зоны для отдыха, принятия солнечных ванн и качели. Прямо перед домом расположено и небольшое патио с грилем и столовой группой, а из окон первого этажа открывается вид на декоративный сад в стиле минимализм.
На втором этаже тоже есть прекрасное место для релаксации — большой балкон под открытым небом, войти на который можно из спален. Все 680 квадратных метров теперь стали для хозяев воплощением мечты о Доме с большой буквы.
Благодаря использованию теплых земляных оттенков и натуральных материалов — кирпича, дерева и камня, экстерьер выглядит очень уютным даже снаружи. Оштукатуренные части фасада напоминают колонны и подчеркивают геометричность двух клумб с растениями.
Первый этаж дома — это одно большое, открытое и светлое пространство. Символичный коридор со вторым светом упирается в лестницу на второй этаж, а по бокам от него оказываются гостиная и столовая, а также кухня и кабинет.
Нестандартный пепельный оттенок создает в гостиной строгую и минималистичную атмосферу. В таких красках очень удобно проводить киносеансы, когда яркие оттенки и декоративные элементы не отвлекают внимание. Для этой же цели предусмотрены плотные шторы для панорамных окон, исключающие солнечные блики на экране.
Оригинальна здесь и расстановка мягкой мебели — два угловых дивана поставлены напротив друг друга прямо по середине комнаты. Такой подход позволяет очень удобно смотреть кинофильмы как минимум вчетвером, но также подходит и для приема гостей.
Умелая планировка позволяет любоваться огнем из камина как в гостиной, так и в столовой. В последней для оформления была использована изящная люстра из хрусталя в современном стиле, а изысканная мебель в стиле ретро довершает ансамбль образцовой американской столовой.
Авторы этого проекта, Игорь Мартин и Ольга Новикова, реализовали этот проект еще в 2012 году, и с тех пор они построили еще один прекрасный дом в стиле легкой американской классики, о котором вы можете прочитать здесь.
Очень современный и при этом традиционный для стиля прерий вид кухни. Дизайн к тому же еще и максимально функционален. Заметьте, как все мелкие бытовые приборы расставлены вряд слева, освобождая места на всей остальной рабочей поверхности. Здесь, можно сказать, расположился технологический уголок.
Очень удачным дополнением декора в зоне лестницы является организация небольшого сада с мульчированием белоснежной морской галькой. Всего три тропических растения разбавляют светлый интерьер своей прекрасной энергетикой дикого леса.
Яркий интерьер этой спальни вдохновлен абстрактным искусством и стилем китч. Тем не менее, детская комната осталась вполне минималистичной и очень удобной. Другие проекты оригинальных детских вы можете найти в нашей эклектичной коллекции.
Стиль прерий также называют «органической архитектурой». Такие дома отражают философию создателя этого стиля Френка Ллойда Райта о том, что человечество с природой является величайшими союзниками в жизни.
Дома в стиле прерий как в экстерьере, так и в интерьере повторяют пейзаж — окружающие леса, скалы, поля и степи. А благодаря использованию самых лучших натуральных материалов, например, настоящего камня, выглядят, как творение природы, а не человека.
Дизайн этой комнаты характеризуется драматическими горизонтальными линиями, которые усиливают эффект от использования светлых однотонных стен и белой мебели. Массивные полки, большое панорамное зеркало и полка для раковин в виде одной линии здесь выглядят, как слившиеся в одно целое детали одного образа.