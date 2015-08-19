Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Экстравагантный особняк посреди леса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Наедине с природой, MARTINarchitects MARTINarchitects Дома в стиле минимализм
Loading admin actions …

Строгая симметрия и натуральные материалы, на которых и был основан дизайн экстерьера этого дома, вдохновлен американской архитектурой в стиле прерий. Данное направление в дизайне, распространенное на Среднем Западе США, идеально подходит как для наших климатических условий, так и для национальных предпочтений. 

Дом в стиле прерий всегда основателен, безупречен в плане удобства и эргономики, имеет просторные комнаты и всем своим видом доказывает, что использование натуральных материалов и есть путь к успеху в загородном строительстве.

Мы благодарим дизайн-студию MARTINarchitects  и архитектора Юрия Удальцова за возможность рассказать об их прекрасном проекте, и надеемся на то, что они и дальше будут радовать нас своими высококлассными работами.

Авторский проект коттеджа с бассейном

Наедине с природой MARTINarchitects Дома в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Находясь на территории этого дома под Киевом, можно запросто забыть обо всем на свете. Удачно выбранная по цвету мозаика для оформления бассейна делает воду в ней удивительного переливающегося оттенка с эффектом омбре. От бирюзовой до волшебной изумрудной, вода является главным украшением участка в летнее время.

Вокруг бассейна расположены зоны для отдыха, принятия солнечных ванн и качели. Прямо перед домом расположено и небольшое патио с грилем и столовой группой, а из окон первого этажа открывается вид на декоративный сад в стиле минимализм.

На втором этаже тоже есть прекрасное место для релаксации — большой балкон под открытым небом, войти на который можно из спален. Все 680 квадратных метров теперь стали для хозяев воплощением мечты о Доме с большой буквы.

Парадное крыльцо

Наедине с природой MARTINarchitects Дома в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Благодаря использованию теплых земляных оттенков и натуральных материалов — кирпича, дерева и камня, экстерьер выглядит очень уютным даже снаружи. Оштукатуренные части фасада напоминают колонны и подчеркивают геометричность двух клумб с растениями.

Гостиная открытого плана

Наедине с природой MARTINarchitects Гостиная в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Первый этаж дома — это одно большое, открытое и светлое пространство. Символичный коридор со вторым светом упирается в лестницу на второй этаж, а по бокам от него оказываются гостиная и столовая, а также кухня и кабинет.

Минимализм в сером цвете

Наедине с природой MARTINarchitects Гостиная в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Нестандартный пепельный оттенок создает в гостиной строгую и минималистичную атмосферу. В таких красках очень удобно проводить киносеансы, когда яркие оттенки и декоративные элементы не отвлекают внимание. Для этой же цели предусмотрены плотные шторы для панорамных окон, исключающие солнечные блики на экране.

Оригинальна здесь и расстановка мягкой мебели — два угловых дивана поставлены напротив друг друга прямо по середине комнаты. Такой подход позволяет очень удобно смотреть кинофильмы как минимум вчетвером, но также подходит и для приема гостей.

Столовая и центральный камин

Наедине с природой MARTINarchitects Гостиная в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Умелая планировка позволяет любоваться огнем из камина как в гостиной, так и в столовой. В последней для оформления была использована изящная люстра из хрусталя в современном стиле, а изысканная мебель в стиле ретро довершает ансамбль образцовой американской столовой.

Авторы этого проекта, Игорь Мартин и Ольга Новикова, реализовали этот проект еще в 2012 году, и с тех пор они построили еще один прекрасный дом в стиле легкой американской классики, о котором вы можете прочитать здесь.

Кухня

Наедине с природой MARTINarchitects Кухня в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Очень современный и при этом традиционный для стиля прерий вид кухни. Дизайн к тому же еще и максимально функционален. Заметьте, как все мелкие бытовые приборы расставлены вряд слева, освобождая места на всей остальной рабочей поверхности. Здесь, можно сказать, расположился технологический уголок.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Лестница с зимним садом

Наедине с природой MARTINarchitects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Очень удачным дополнением декора в зоне лестницы является организация небольшого сада с мульчированием белоснежной морской галькой. Всего три тропических растения разбавляют светлый интерьер своей прекрасной энергетикой дикого леса.

Детская комната

Наедине с природой MARTINarchitects Спальня в эклектичном стиле
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Яркий интерьер этой спальни вдохновлен абстрактным искусством и стилем китч. Тем не менее, детская комната осталась вполне минималистичной и очень удобной. Другие проекты оригинальных детских вы можете найти в нашей эклектичной коллекции.

Магия камня

Наедине с природой MARTINarchitects Ванная комната в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Стиль прерий также называют «органической архитектурой». Такие дома отражают философию создателя этого стиля Френка Ллойда Райта о том, что человечество с природой является величайшими союзниками в жизни.

Дома в стиле прерий как в экстерьере, так и в интерьере повторяют пейзаж — окружающие леса, скалы, поля и степи. А благодаря использованию самых лучших натуральных материалов, например, настоящего камня, выглядят, как творение природы, а не человека.

Ванная комната

Наедине с природой, MARTINarchitects MARTINarchitects Ванная комната в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Дизайн этой комнаты характеризуется драматическими горизонтальными линиями, которые усиливают эффект от использования светлых однотонных стен и белой мебели. Массивные полки, большое панорамное зеркало и полка для раковин в виде одной линии здесь выглядят, как слившиеся в одно целое детали одного образа.

Дом из иной Галактики
А вам нравится стиль прерий в архитектуре?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо