Экстравагантный особняк посреди леса

Строгая симметрия и натуральные материалы, на которых и был основан дизайн экстерьера этого дома, вдохновлен американской архитектурой в стиле прерий. Данное направление в дизайне, распространенное на Среднем Западе США, идеально подходит как для наших климатических условий, так и для национальных предпочтений.

Дом в стиле прерий всегда основателен, безупречен в плане удобства и эргономики, имеет просторные комнаты и всем своим видом доказывает, что использование натуральных материалов и есть путь к успеху в загородном строительстве.

Мы благодарим дизайн-студию MARTINarchitects и архитектора Юрия Удальцова за возможность рассказать об их прекрасном проекте, и надеемся на то, что они и дальше будут радовать нас своими высококлассными работами.