Квартира Мити Фомина

Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе поделилась с нами фотографиями своего проекта квартиры известного певца, автора песен, продюсера и телеведущего Мити Фомина. Все мы помним его по популярной группе Hi-Fi, и оттого еще более интересно заглянуть в его новые апартаменты.
Стиль интерьера, который был выбран для оформления, сами дизайнеры называют «эко-модерн». Современная отделка здесь сочетается с приятными натуральными материалами, а цветовая гамма всей квартиры составлена исключительно из естественных цветов.
Из-за небольшого размера, небольших ступенек и отсутствия перил лестница выглядит воздушной, а наверху предусмотрена стильная перегородка из прочного стекла.
Потрясающий образец венецианской штукатурки мы можем видеть на этой фотографии на стенах. Понятно, что главное дело в отделке стен — это удачная подсветка и контрастные материалы.
На верхнем этаже в кабинете и внизу в гостевой зоне пол представляет собой массив венге. Здесь стоит шкаф для книг, выполненный по индивидуальному заказу, и эффектный рабочий стол со стеклом World Disney из США.
Прямо над диваном на стене, выкрашенной в фисташковый цвет, весит огромное полотно художника А. Степанова. На нем изображен пейзаж Амура и окраины российской земли. Атмосферная картина очень сильно влияет на настроение во всей комнате — она становится величественной и немного ностальгичной. Уютный свет от желтого абажура в этом уголке заливает его почти солнечным светом. Кресло из кожи в этом интерьере от Ralph Lauren, а лампа от Artemid.
Очарование натуральных кожи, дерева и керамики пропитывают здесь каждую комнату, превращает городское жилье в нечто большее. Теперь здесь находиться оазис спокойствия с потрясающим видом на Москву и красивым интерьером. Это лучшее место для наблюдений смены времен года и размышлений.
Не менее прекрасен вид из окна в ванной. Здесь в нише установлена чаша так, чтобы, наслаждаясь спа-процедурами, можно было наблюдать облака за окном. Сама ванная обрамлена растениями в кашпо, которые, кстати, стоят по всей квартире.
Ванна — от Villeroy & Boch, дизайнерская сантехника — от Duravit. Стены напоминают сланец цвета слоновой кости, но на самом деле это керамогранит. Здесь также продуманы удобные ниши с подсветкой, полочки которых выполнены из стекла.
В гостиной стены белого цвета гармонируют с мебелью в темных тонах. Диван, пуфик, стеллаж и раскладной обеденный стол изготовлены в России. Стулья привезены из Бельгии. На окнах дизайнер решила повесить веревочные шторы рыже-коричневого цвета — незамысловатые на первый взгляд, но очень стильные.
На кухне окна нет, но она прекрасно освещается искусственными источниками света. На полу лежит керамогранит с подогревом, что вместе с ее небольшим размером делает помещение очень уютным.
Гарнитур, выбранный для этого интерьера — лаковый, белый. Того же цвета и столешница, изготовленная из кориана. Почти белоснежная комната кажется очень светлой и гораздо более просторной, чем есть на самом деле. «Фартук» изготовлен из матового стекла с голубоватым отливом. Бытовая техника Gorenje — дизайнерская, созданная молодым талантом Ора Ито.
Над обеденным столом — оригинальная лампа в форме столовых приборов. Она пользуется особой популярностью у любопытных гостей. В зоне столовой есть и самая натуральная витрина славы — там хранятся награды, призы и благодарности. Весьма оригинально оформлена стена в холле: ее ошкурили и залакировали. В итоге получилась удивительная фактура мокрого бетона, она создает разнообразные светоотражающие эффекты.
Дизайнеру удалось совместить жизнь в мегаполисе с домашним уютом и теплом, что является большой редкостью. Такую квартиру можно назвать Домом и в ней чувствуется индивидуальность. И разве не этого мы все в действительности хотим?