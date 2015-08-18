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Квартира Мити Фомина

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира Мити Фомина, Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Гостиная в стиле модерн
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Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе поделилась с нами фотографиями своего проекта квартиры известного певца, автора песен, продюсера и телеведущего Мити Фомина. Все мы помним его по популярной группе Hi-Fi, и оттого еще более интересно заглянуть в его новые апартаменты.

Стиль интерьера, который был выбран для оформления, сами дизайнеры называют «эко-модерн». Современная отделка здесь сочетается с приятными натуральными материалами, а цветовая гамма всей квартиры составлена исключительно из естественных цветов.

Лестница

Квартира Мити Фомина, Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Квартира Мити Фомина

Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Из-за небольшого размера, небольших ступенек и отсутствия перил лестница выглядит воздушной, а наверху предусмотрена стильная перегородка из прочного стекла.

Потрясающий образец венецианской штукатурки мы можем видеть на этой фотографии на стенах. Понятно, что главное дело в отделке стен — это удачная подсветка и контрастные материалы.

Кабинет

Квартира Мити Фомина, Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Квартира Мити Фомина

Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

На верхнем этаже в кабинете и внизу в гостевой зоне пол представляет собой массив венге. Здесь стоит шкаф для книг, выполненный по индивидуальному заказу, и эффектный рабочий стол со стеклом World Disney из США.

Прямо над диваном на стене, выкрашенной в фисташковый цвет, весит огромное полотно художника А. Степанова. На нем изображен пейзаж Амура и окраины российской земли. Атмосферная картина очень сильно влияет на настроение во всей комнате — она становится величественной и немного ностальгичной. Уютный свет от желтого абажура в этом уголке заливает его почти солнечным светом. Кресло из кожи в этом интерьере от Ralph Lauren, а лампа от Artemid.

Второй ракурс

Квартира Мити Фомина, Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Квартира Мити Фомина

Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Очарование натуральных кожи, дерева и керамики пропитывают здесь каждую комнату, превращает городское жилье в нечто большее. Теперь здесь находиться оазис спокойствия с потрясающим видом на Москву и красивым интерьером. Это лучшее место для наблюдений смены времен года и размышлений.

Ванная комната

Квартира Мити Фомина, Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Ванная комната в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Квартира Мити Фомина

Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Не менее прекрасен вид из окна в ванной. Здесь в нише установлена чаша так, чтобы, наслаждаясь спа-процедурами, можно было наблюдать облака за окном. Сама ванная обрамлена растениями в кашпо, которые, кстати, стоят по всей квартире.

Ванна — от Villeroy & Boch, дизайнерская сантехника — от Duravit. Стены напоминают сланец цвета слоновой кости, но на самом деле это керамогранит. Здесь также продуманы удобные ниши с подсветкой, полочки которых выполнены из стекла.

Гостиная комната

Квартира Мити Фомина, Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Квартира Мити Фомина

Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

В гостиной стены белого цвета гармонируют с мебелью в темных тонах. Диван, пуфик, стеллаж и раскладной обеденный стол изготовлены в России. Стулья привезены из Бельгии. На окнах дизайнер решила повесить веревочные шторы рыже-коричневого цвета — незамысловатые на первый взгляд, но очень стильные.

Кухня эко-модерн

Квартира Мити Фомина, Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Кухня в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Квартира Мити Фомина

Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

На кухне окна нет, но она прекрасно освещается искусственными источниками света. На полу лежит керамогранит с подогревом, что вместе с ее небольшим размером делает помещение очень уютным.

Гарнитур, выбранный для этого интерьера — лаковый, белый. Того же цвета и столешница, изготовленная из кориана. Почти белоснежная комната кажется очень светлой и гораздо более просторной, чем есть на самом деле. «Фартук» изготовлен из матового стекла с голубоватым отливом. Бытовая техника Gorenje — дизайнерская, созданная молодым талантом Ора Ито.

Столовая

Квартира Мити Фомина, Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Столовая комната в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Квартира Мити Фомина

Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Над обеденным столом — оригинальная лампа в форме столовых приборов. Она пользуется особой популярностью у любопытных гостей. В зоне столовой есть и самая натуральная витрина славы — там хранятся награды, призы и благодарности. Весьма оригинально оформлена стена в холле: ее ошкурили и залакировали. В итоге получилась удивительная фактура мокрого бетона, она создает разнообразные светоотражающие эффекты.

Дизайнеру удалось совместить жизнь в мегаполисе с домашним уютом и теплом, что является большой редкостью. Такую квартиру можно назвать Домом и в ней чувствуется индивидуальность. И разве не этого мы все в действительности хотим?

До и После: Из скучного бетонного дома в средиземноморского красавца
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