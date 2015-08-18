Квартира Мити Фомина

Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе поделилась с нами фотографиями своего проекта квартиры известного певца, автора песен, продюсера и телеведущего Мити Фомина. Все мы помним его по популярной группе Hi-Fi, и оттого еще более интересно заглянуть в его новые апартаменты.

Стиль интерьера, который был выбран для оформления, сами дизайнеры называют «эко-модерн». Современная отделка здесь сочетается с приятными натуральными материалами, а цветовая гамма всей квартиры составлена исключительно из естественных цветов.