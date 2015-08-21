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Лучший ретрит для любителей спа

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Privat spa, MAMAdesign MAMAdesign
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Заглядевшись на этот проект, вы абсолютно забудете о его реальном местоположении. Архитекторам из бюро MAMADESIGN удалось создать что-то невероятное на самой обычной основе! Посмотрим, как?

Бассейн с террасами

Privat spa, MAMAdesign MAMAdesign
MAMAdesign

Privat spa

MAMAdesign
MAMAdesign
MAMAdesign

Задумывались ли вы о том, что вам нужно для счастья? У многих оно ассоциируется с семьей и домашним очагом, у других — с весельем, у третьих — с благополучием. Но центром всех этих чудес нашей повседневной жизни может стать вот такая вилла, в которой можно жить стильно и роскошно, веселиться и воспитывать детей в прекрасных условиях.

Вид с верхнего яруса

Privat spa, MAMAdesign MAMAdesign
MAMAdesign

Privat spa

MAMAdesign
MAMAdesign
MAMAdesign

Верхний ярус, с которого мы наблюдаем потрясающий вид на окрестности, усажен деревьями и кустарникам и представляет собой личный сад. Спустившись ниже, вы попадаете на озелененную крышу здания с гамаком и местом для домашних пикников, игр детей, занятий спортом или просто прогулок.

Непростой ландшафт усложнил проектирование для архитекторов, но в итоге неровность участка они превратили в одну из лучших его черт.

Спускаясь вниз

Privat spa, MAMAdesign MAMAdesign
MAMAdesign

Privat spa

MAMAdesign
MAMAdesign
MAMAdesign

Еще ниже мы попадаем на небольшой участок, засаженный фруктовыми деревьями, и далее, по лестнице, попадаем на самое шикарное место на участке — к бассейну.

Весь дом по периметру защищают древесные насаждения, которые создают плавные природные границы участка, в отличие от стандартного забора.

Гостиная

Privat spa, MAMAdesign MAMAdesign
MAMAdesign

Privat spa

MAMAdesign
MAMAdesign
MAMAdesign

Удивительно успокаивающий интерьер гостиной рассчитан на любовь к простоте и островной греческой атмосфере. Здесь теплые серые оттенки отделки сочетаются с белоснежной мебелью и полупрозрачными шторами, как и в традиционном греческом варианте. Здесь кажется, что время остановилось, и все, что требуется от человека — наслаждаться жизнью и с радостью проводить время.

Вид с дивана

Privat spa, MAMAdesign MAMAdesign
MAMAdesign

Privat spa

MAMAdesign
MAMAdesign
MAMAdesign

Прямо с дивана можно увидеть бассейн, возле которого проходит шумная вечеринка или где плещутся любимые дети. Удобная мощеная терраса по его периметру помогает с комфортом использовать каждую зону.

Две двери являются слайдерами, которые при открывании позволяют слить обе зоны — террасы и гостиной — и в буквально смысле находится на свежем воздухе, сидя на диване.

Хамам

Privat spa, MAMAdesign MAMAdesign
MAMAdesign

Privat spa

MAMAdesign
MAMAdesign
MAMAdesign

Турецкая баня украшена мозаикой бледно-серой цветовой гаммы, эффектной подсветкой и оснащена удобной раковиной для питья и умывания. Отделка потолка повторяет здесь образ ночного неба, а размер хамама позволяет одновременно шестерым купаться в очищающих парах бани.

Другие идеи по дизайну и оборудованию бани, спа и хамама вы найдете в нашей фото-галерее.

Зоны отдыха

Privat spa, MAMAdesign MAMAdesign
MAMAdesign

Privat spa

MAMAdesign
MAMAdesign
MAMAdesign

Снаружи мы видим две главные зоны отдыха — возле камина на патио, где вскоре будет установлена столовая группа, и вдали, возле спуска на нижний уровень участка, где расположены шезлонги для принятия солнечных ванн.

Здесь легко найдется место для большой компании, пенной вечеринки или семейного Дня Рождения. Одна из главных особенностей этого проекта — его универсальность, в лучшем смысле этого слова. Он подойдет для одиночки, пары без детей и большой семьи. А практичность каждого элемента позволяет сделать современный дизайн удобным и безопасным как для маленьких детей, так и для старшего поколения.

Посмотрите, как аккуратно козырек крыши отделан деревом, покрашенным в черный цвет. Он защищает внутренние пространства дома от излишнего солнечного света и добавляет всему зданию основательности и ощущения безопасности под его сводами. Современную горизонтальную отделку деревом вы найдете и в оригинальном проекте «Дома Бабы Яги».

Если у вас уже есть коттедж и вы хотите сделать его более похожим на этот, присмотритесь к опубликованной нами ранее статье «Пристройка по-английски».

Яркие цвета в маленькой квартире
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