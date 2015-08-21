Лучший ретрит для любителей спа

Верхний ярус, с которого мы наблюдаем потрясающий вид на окрестности, усажен деревьями и кустарникам и представляет собой личный сад. Спустившись ниже, вы попадаете на озелененную крышу здания с гамаком и местом для домашних пикников, игр детей, занятий спортом или просто прогулок.

Непростой ландшафт усложнил проектирование для архитекторов, но в итоге неровность участка они превратили в одну из лучших его черт.