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Деревянное королевство

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом «Веер», Название Название Дома в эклектичном стиле
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Этот эксклюзивный проект деревянного дома можно даже назвать новым стилем в деревянном загородном строительстве. Архитектурное бюро TOTAN на основе прекрасной древесины возродили мечту о домике на дереве, придав ему поистине грандиозный и всеобъемлющий масштаб. 

Их проект открывает нам глаза на то, что дерево — невероятно пластичный материал, который легко позволяет архитектору воссоздать любую картинку из своего воображения.

Эклектика и новые решения

Дом «Веер», Название Название Дома в эклектичном стиле
Название

Дом «Веер»

Название
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Название

Этот коттедж — микс шале и бунгало, но при этом совершенно непохожий ни на один стиль. При проектировании архитекторы разложили несущие балки веером, чтобы главный фасад и внутреннее пространство дома расширялись в сторону водоема. Три уровня здания имеют внушительную площадь, но при этом выглядят очень аккуратными.

Общий вид здания

Дом «Веер», Название Название Балконы и веранды в эклектичном стиле
Название

Дом «Веер»

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Название

Такой прием помог создать потрясающие панорамные виды из большинства комнат дома и органично слить его с окружающим пейзажем. В итоге главный, почти полностью остекленный фасад приобрел изогнутую форму. Теперь природа буквально заходит «на чай» к владельцам дома и даже угощает их яствами. Одно из них — потрясающий сосновый аромат, который можно уловить почти во всех комнатах дома. С фронта дом опоясывает большая терраса с деревянным настилом, а выйти на нее можно из гостиной и кухни.

Дом Солнца

Дом «Веер», Название Название Медиа комнаты в эклектичном стиле
Название

Дом «Веер»

Название
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Название

Общая площадь дома в 1100 квадратных метров позволяет не просто отвести оптимальное их количество под каждую комнату, но и сделать дом живым, дышащим организмом. Просторные холлы и коридоры, а также планировка открытого плана только усиливают это впечатление.

Данный проект создавался на принципе изобилия — добротных натуральных материалов, теплых природных оттенков, обилии света, чистого воздуха и простора как внутри дома, так и снаружи. Прогуливаясь по первому этажу, вы можете тут и там посматривать на ветки сосен, радоваться солнечным лучам, пробивающимся сквозь них, и чувствовать всем сердцем, что действительно живешь.

Каминная и столовая

Дом «Веер», Название Название Столовая комната в эклектичном стиле
Название

Дом «Веер»

Название
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Самая большая комната дома совмещает в себе сразу три помещения. Каминная у панорамных стекол плавно переходит в столовую, где к тому же хранятся поленья для растопки. Затем интерьер и вовсе возгорается оранжевым пламенем в виде апельсинового кухонного гарнитура.

Гостиная на втором уровне

Дом «Веер», Название Название Медиа комнаты в эклектичном стиле
Название

Дом «Веер»

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Гостиная, оформленная в стиле минимализма и при этом использующая черные акценты, слегка напоминает азиатские интерьеры. Здесь гармония возведена на пьедестал и природа снаружи лишь помогает сделать комнату еще более спокойной.

Красная гостиная

Дом «Веер», Название Название Медиа комнаты в эклектичном стиле
Название

Дом «Веер»

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На первом уровне от земли существует еще одна гостиная комната, которая имеет совершенно другую атмосферу. Здесь очень приятно проводить время с друзьями и наслаждаться обществом друг друга. В противовес уютной и почти медитативной гостиной этажом выше, здесь царит атмосфера веселья и задора.

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Кабинет

Дом «Веер», Название Название Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Название

Дом «Веер»

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Классические книжные стеллажи от пола до потолка, освещаемые потолочными точечными светильниками, смотрятся очень удачно в столь современном проекте. Как и антикварный письменный стол, все традиционные элементы интерьера делают каждую из комнат этого дома более привычной глазу, а значит и намного уютней.

Другие примеры удачного оформления рабочего кабинета смотрите в нашей фото-галерее.

На фотографии ниже вы видите, что другая стена кабинета имеет темно-грифельный цвет. Аккуратное сочетание нескольких оттенков серого в этой комнате, обилие солнца и использование неокрашенного дерева делает эту комнату идеальной для сосредоточенной интеллектуальной работы.

Профессионалы своего дела

Дом «Веер», Название Название Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Название

Дом «Веер»

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Над планированием и воплощением этого прекрасного проекта работало множество талантливых профессионалов. Каждый из них внес свою лепту, чтобы в итоге получить идеальный для жизни дом.

Проект реализован в Мытищинском районе (Курорт «Пирогово»). Руководитель проекта: Тотан Кузембаев. Над проектом работали: Олжас Кузембаев, Нина Алакаева, Анна Родионова, Дмитрий Писманик. Конструкторы: ООО «Эко-Про», ООО «Роскошные дома», Артём Пожалов. Подрядные организации: ООО «СТГ», Ю. В. Симонов. Фотограф — Илья Иванов.

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