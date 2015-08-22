Деревянное королевство

Этот эксклюзивный проект деревянного дома можно даже назвать новым стилем в деревянном загородном строительстве. Архитектурное бюро TOTAN на основе прекрасной древесины возродили мечту о домике на дереве, придав ему поистине грандиозный и всеобъемлющий масштаб.

Их проект открывает нам глаза на то, что дерево — невероятно пластичный материал, который легко позволяет архитектору воссоздать любую картинку из своего воображения.