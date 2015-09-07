То, что может позволить себе каждый в оформлении своей кухни! Специально для вас мы собрали идеи со всего мира, чтобы вдохновить на новые дизайнерские подвиги.
Универсальный декор для кухни подойдет почти для каждого стиля и может быть адаптирован под любой размер комнаты или вашу цветовую гамму. Если вы прислушаетесь к парочке наших советов, ваша комната вмиг преобразится, станет более красивой и аккуратной на вид и заставит вас гордиться собой.
Также мы отдельно хотим напомнить, что кухня в первую очередь должна быть практичной. Дорогая качественная столешница принесет вам больше радости, чем новые занавески, ковер и кружки вместе взятые.
Освещение на кухне делится на несколько зон. Обычно общеплановая люстра дополняется точечной подсветкой. Более всего она нужна над рабочей поверхностью, особенно там, где происходит нарезка. Далее вам следует задуматься о подсветке полок или других мест хранения, которые в ней нуждаются.
Ну, а потом можно подумать о том, чтобы с помощью освещения сделать столовую зону более привлекательной. Здесь вам может понадобиться маленькая люстра, настенные или настольные лампы или даже комбинация из этнических арабских светильников в уголке.
Также подсветка может быть встроенной в потолок, пол или использоваться для оформления ниш. Стоит предусмотреть хотя бы одно место, где светильник играет исключительно декоративную роль — например, подсвечивает самую красивую посуду в вашей коллекции.
Как ни странно, но практичность и порядок особенно благотворно влияют именно на декоративное оформление кухни. Так нержавеющая сталь, четкая организация и хорошая эргономика помещения позволяют добиться практически идиллического эффекта.
Нержавеющая сталь может стать самым практичным вариантам для печи и вытяжки, сантехники и рейлингов, ручек мебели и мелких бытовых приборов, крючков, светильников и даже перечницы.
Оформление кухни комнатными растениями является очень старой традицией, которая в последнее время в современных интерьерах практически сходит на нет. На смену плющам и фиалкам, однако, пришло желание вырастить экологически чистую зелень прямо у себя дома.
Найдя уголок на лоджии, подоконнике, на одной из открытых полок или даже вот в таких горшочках на рейлингах, вы точно не пожалеете о своей затее. Быстрее и легче всего вырастить лук из луковиц, эффектнее всего — фиолетовый базилик, и еще вы можете задуматься о листовом салате и укропе. Учтите, что для лука вам хватит и плошки глубиной в 10 сантиметров, так как все жизненные силы для растения уже находятся в луковице. Для остальных вам потребуются ящики глубиной от 20 сантиметров.
Вы можете подумать и об использовании луковичных растений в декорировании кухни. Такие весенние цветы, как тюльпаны, гиацинты, нарциссы и крокусы отлично расцветут и дома при минимальном уходе.
Специи, сыпучие и некоторые другие продукты можно красиво расставить по открытым полкам в одинаковых баночках. Вы можете использовать также золотые или разноцветные крышки, а также оформить их в стиле «кантри» с использованием кусочка ткани с названием продукта.
Хорошей идеей для оформления столовой зоны в кухне или коридора, ведущего в нее —это фото-стена. Вы можете создать летопись свой семьи, разместить здесь фотографии из советского прошлого или, наоборот, создать доску вдохновения для будущего — с песчаными пляжами, путешествиями и лазурными берегами.
Текстиль является самым главным декоративным элементом на кухне в большинстве интерьеров. К нему относятся шторы, прихватки, скатерти, салфетки и обивка мягких стульев. Мы советуем вам подбирать все эти предметы одновременно, чтобы добиться полного соответствия настроения и оттенков.
В традиционной европейской кухни всегда был буфет — маленький, на тонких ножках и с двумя полками или целая витрина до потолка. Здесь можно выставить парадную посуду, декор в виде этнических элементов и фотографий, поставить радио в стиле ретро и полочку для специй или даже украшений, которые вы снимаете перед тем, как мыть посуду.
Самым быстрым способом для преображения кухни является добавление нового оттенка. Здесь следуйте правилу трех повторений. Одна зона должна иметь ярко-выраженный декор в данном свете (как эта столешниц), вторая быть вполовину менее эффектней, а третья просто одним небольшим предметом дополнять общий образ.
Добавить цвета можно и с помощью небольших покупок. Приурочить их можно к одному из цветов вашей плитки, обоев или уже купленной посуды. Здесь, например, желтый стул, постер с бананом и подсолнухи подошли к керамическому фартуку очень удачно.
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