Как самостоятельно оформить комнату

10 простых шагов приведут вас к тому, чтобы точно определиться с тем, что вам нужно для оформления любой из комнат дома. Прочитайте нашу статью и станьте чуть ближе к осуществлению своей мечты об идеальном доме!
Мало кто знает, в чем он действительно нуждается. Для того, чтобы понять это, напишите длинный список проблем нынешнего состояния определенной комнаты. Например, она слишком темная, в ней не хватает мест хранения, ремонт уже устарел и все остальное. Решите каждую из проблем оригинальной идеей, пользуясь нашими фото-коллекциями интерьеров. Для каждой комнаты создайте свою собственную Книгу идей в своем профиле и складывайте туда все, что зацепило ваш взгляд.
Каждая из проблем должна быть решена конкретным способом. Ведь даже если вы сделаете в итоге красивый интерьер, но не учтете эргономику и освещение, вряд ли вам понравится жить в нем, насколько бы сказочным на вид он ни был.
Например, идеальное количество посадочных мест для гостиной — количество членов вашей семьи +2. Конечно же, эконом-варианты тоже могут смотреться вполне привлекательно, но стоит учесть и возможность прихода гостей. А еще не забывайте, что в каждом доме должно быть минимум два шкафа-купе, а вокруг каждого предмета мебели — достаточно места для его комфортного использования. Не стоит заполнять маленькую квартиру мебелью, которая в итоге лишь будет мешать вам жить.
При выборе стиля оформления для вашего интерьера в первую очередь стоит учесть его размеры. Некоторые варианты плохо смотрятся в маленьких комнатах, другие же как будто созданы для них!
Даже классика бывает разная. Барокко, дворцовый стиль и неоклассика подходят лишь для просторных помещений, тогда как светлый ар-деко и эклектика могут быть адаптированы даже под самый маленький размер. В любом случае будьте уверены, что выбранный вами стиль хорошо работает со светлыми оттенками стен и пола. И именно их лучше всего использовать для оформления малогабариток.
Для городского типового жилья мы советуем вам присмотреться к таким стилям, как скандинавский минимализм, богемный шик, прибрежный коастал и азиатский.
Для начала вам нужно определиться с планировкой помещения. Вы можете захотеть объединить гостиную с кухней (учтите, что в однокомнатной это невозможно), добавить к общей площади квартиры лоджию или сделать встроенные шкафы-купе.
О главных правилах расстановки мебели вы можете прочитать в специальной статье.
Для начала следует выбрать материалы отделки — ламинат, паркет или плитка являются основой всего интерьера. Убедитесь, что они не помешают вам использовать ваши любимые оттенки в декоре, соперничая с ними.
Обои или иной вид оформления стен тоже очень сильно влияют на общее восприятие пространства. Мы советуем вам для небольших комнат до 22 квадратных метров выбирать светлые оттенки, а для помещений менее 14 квадратов — и вовсе практически белоснежные.
Но светлые стены не обязаны быть просто белыми. Подумайте о локальном декорировании обоями с орнаментом, стене из декоративного камня, а также интересных оттенках. Слоновая кость выглядит роскошно, льняной очень уютный, дымчатый более современный, а светлый кофе с молоком очень аппетитный. Есть еще экрю, опаловый, лилейный и цвет млечного пути и морской раковины. Есть, из чего выбрать!
Также вам следует определиться с цветовыми акцентами для вашей комнаты. Лучше всего выбрать один, два или три цвета, которые вы будете использовать здесь. Вы можете выбрать их по типу (пастельные или глубокие), сделать эффект омбре (голубой, синий, фиолетовый) или сыграть на контрасте (например, зеленый и красный). Не стоит выбирать более 3 для начала. Если в процессе использования вам покажется, что цвета все-таки не хватает, добавьте еще несколько интересных элементов.
В аксессуарах вам скорее всего потребуется выбрать тематику — прованс, элегантное французское ретро 50-х (как на фото), этническая африканская или даже межгалактическая. Идей очень много, решать только вам.
Интересные ниши с подсветкой, декоративные потолочные балки, подвесные полки, наклейки с надписями на стену и этнические светильники… Море идей вас ждет на homify, и многие из них действительно способны перевернуть представление об идеальном доме.
Московском
Каждый раз при добавлении новой идеи или аксессуара давайте ей время «оформиться». Если через пару дней вы все еще согласны с решением, тогда покупайте или красьте.
При выборе дизайна для комнаты всегда следует смотреть на задумки со всех сторон — от входной двери, от самых популярных мест пребывания, а также сверху.
Гостиную легко облагородят две придиванных лампы, спальню — две прикроватных, а коридор — точечная подсветка картин или зеркала. Обязательно учитывайте освещение в своем дизайн-проекте, иначе вечером ваши старания растеряют свою красоту.
В конечном итоге, после того как вы создали собственный дизайн-проект и постарались не перебарщивать с декором, через месяц или два вам захочется добавить один или два элемента на комнату. Очень важно оценивать интерьер с течением времени, немного доделывать его с практической стороны до идеала. Оставьте немного места для таких дополнений, ведь они наверняка будут.
Сложнее всего, как правило, определиться с дизайном кухни и коридора. Пройдите по ссылкам, чтобы получить ударную дозу идей для вашего проекта. Читайте также и о том, как декорировать мебель своими руками.