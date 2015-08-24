Как самостоятельно оформить комнату

Мало кто знает, в чем он действительно нуждается. Для того, чтобы понять это, напишите длинный список проблем нынешнего состояния определенной комнаты. Например, она слишком темная, в ней не хватает мест хранения, ремонт уже устарел и все остальное. Решите каждую из проблем оригинальной идеей, пользуясь нашими фото-коллекциями интерьеров. Для каждой комнаты создайте свою собственную Книгу идей в своем профиле и складывайте туда все, что зацепило ваш взгляд.

Каждая из проблем должна быть решена конкретным способом. Ведь даже если вы сделаете в итоге красивый интерьер, но не учтете эргономику и освещение, вряд ли вам понравится жить в нем, насколько бы сказочным на вид он ни был.

Например, идеальное количество посадочных мест для гостиной — количество членов вашей семьи +2. Конечно же, эконом-варианты тоже могут смотреться вполне привлекательно, но стоит учесть и возможность прихода гостей. А еще не забывайте, что в каждом доме должно быть минимум два шкафа-купе, а вокруг каждого предмета мебели — достаточно места для его комфортного использования. Не стоит заполнять маленькую квартиру мебелью, которая в итоге лишь будет мешать вам жить.