Яркие цвета в маленькой квартире

В этой статье мы поделимся с вами идеями декора для маленькой квартиры, от самых неожиданных до просто очень красивых.
Добавляем цветовые акценты, экспериментируем с модными оригинальным оттенками, покупаем розовый холодильник и раскрашиваем ванную в перепелиный желтый!
Главное условие декорирования яркими цветами в маленькой квартире — это белый или другой светлый фон. Подойдут также легкие оттенки бежевого и коричневого, светло желтые и розовые стены.
Чтобы понять, куда именно и в каком количестве в вашу комнату нужно добавить цветовые акценты, лучше посмотреть на интерьер сверху. В гостиной можно разбросать подушки по мягкой мебели, купить цветастый ковер или шторы. Небольшой яркий комод, кофейный столик или цветочные горшки тоже будут кстати.
Главное, не переборщить и четко выбрать цветовую гамму. Если изначально ваш интерьер имеет теплые оттенки, подумайте о разновидностях желтого, оранжевого, красного. Например, в желтую комнату можно добавить алые подушки и шторы. Для белой или очень светлой комнаты подойдут яркие и насыщенные оттенки: голубой, розовый, мятный, зеленый, оранжевый, бирюзовый, желтый.
Одним из самых модных трендов в дизайне маленьких квартир является украшение светлого интерьера разноцветной и яркой деревянной мебелью. Одним таким предметом можно полностью изменить настроение в комнате, правда, не стоит выбирать слишком кричащие цвета.
Идеальным трио для яркого декора могут стать два типа подушек, дополненные третьим элементом. Например, пуфиками, шторами, ковром или одной яркой картиной. Выбрав три ярких предмета, стоит остановиться в декорировании, иначе вы можете слишком перегрузить интерьер небольшой комнаты.
Также для дизайна маленькой и светлой гостиной вам нужно выбрать всего лишь два цвета, которые будут дополнять основную палитру отделки. В этой комнате был выбран яркий розовый цвет и морской в орнаменте на подушках.
Ниже мы предлагаем вам список из интересных решений по комбинации различных модных цветов и оттенков. Первые два в каждой строчке являются основными, а третий — дополнительным, который может быть исключен, если вы хотите оставить больше белого цвета в комнате.
— желтый, бирюзовый, оранжевый;
— зеленый, алый, коричневый;
— коралловый, мятный, розовый;
— бирюзовый, ярко- и бледно- розовый;
— салатовый, розовый, ванильный;
— красный, желтый, голубой;
— пурпурный, шоколадный, золотой;
— розовый, голубой, фиолетовый;
— желтый, цвет травы, бордовый.
Для украшения квартиры не хватит просто правильного выбора оттенков. Слишком однотонный декор может быть даже угнетающим, если не разнообразить его интересными вариациями узоров и орнаментов.
В ярких вещах на светлом фоне отлично смотрятся геометрические узоры. Посмотрите на такие модные вариации как легендарный Chevron, идеально подходящий как для гостиной, так и для спальни; Brick Path, напоминающий бегущие кирпичи и Gingham, который выглядит, как клетчатая ткань для пикников.
Среди более сложных узоров обязательно следует выделить животные раскраски под зебру, леопарда, жирафа и павлина. Более экзотически будут смотреться изображения мандалы или бамбука, а французские ткани, больше похожие на картины, Toile и Chinoiserie отлично украсят интерьер с элементами классики.
Не забывайте и про хиты этого сезона — трендовые Пейсли и Жаккард и американского фаворита в виде французской геральдики Fleur de Lis. Не стоит сбрасывать со счетов и интересную тенденцию украшать подушки национальными флагами. Так, британская вариация в текстильном орнаменте называется Union Jack, а американский флаг часто заменяют на просто сине-красные полосы и звезды в произвольном порядке.
Традиционным вариантом украшения кухни является интересная керамическая плитка и текстиль, но для маленькой квартиры обилие мелких предметов и мозаика может быть чрезмерным.
Так, для небольшой кухни мы советуем выделить два оттенка (здесь — розовый и темно-лиловый), чтобы украсить ее в стиле минимализма.
Отличной возможностью разнообразить интерьер кухни является покупка яркой бытовой техники — холодильника, плиты или просто тостера. Как в этом проекте, такой предмет может стать вашим коронным ходом в дизайне интерьера.
Не только белые комнаты могут быть украшены яркими акцентами. Подумайте о таких оттенках, как кофе с молоком, слоновой кости, сиреневый и розовый, желтый сорбет и небесно-голубой. Потолок в данном случае лучше оставить белоснежным, а также помните, что зеркала, римские шторы и большие окна визуально увеличивают пространство.
На этой фотографии мы видим, как дизайнер Люда Кришталева удачно комбинирует яркие цвета на светлом фоне. В этой детской есть и прекрасная ваза из цветного стекла, и салатовый комод с мягкими ручками, и оригинальная картина. Современное искусство, особенно абстрактное, может стать прекрасным дополнением светлого интерьера маленькой квартиры.
Очень эффектным приемом в дизайне может стать создание акцентной стены яркой раскраски. В этом практически полностью белом интерьере дизайнер решился на использование бирюзового оттенка.
Даже в таких маленьких комнатах, как ванная, коридор или лоджия вы всегда можете позволить себе взрыв ярких красок. Главное — это учесть солнечное освещение, а также постараться свести к минимуму использование темных оттенков в интерьере.
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