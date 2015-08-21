Яркие цвета в маленькой квартире

В этой статье мы поделимся с вами идеями декора для маленькой квартиры, от самых неожиданных до просто очень красивых.

Добавляем цветовые акценты, экспериментируем с модными оригинальным оттенками, покупаем розовый холодильник и раскрашиваем ванную в перепелиный желтый!

Главное условие декорирования яркими цветами в маленькой квартире — это белый или другой светлый фон. Подойдут также легкие оттенки бежевого и коричневого, светло желтые и розовые стены.