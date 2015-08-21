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Яркие цвета в маленькой квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vivienda en Madrid, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com Гостиная в стиле модерн
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В этой статье мы поделимся с вами идеями декора для маленькой квартиры, от самых неожиданных до просто очень красивых.

Добавляем цветовые акценты, экспериментируем с модными оригинальным оттенками, покупаем розовый холодильник и раскрашиваем ванную в перепелиный желтый!

Главное условие декорирования яркими цветами в маленькой квартире — это белый или другой светлый фон. Подойдут также легкие оттенки бежевого и коричневого, светло желтые и розовые стены.

Добавляем акценты

Casa FD, SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS Гостиная в стиле модерн
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS

SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS

Чтобы понять, куда именно и в каком количестве в вашу комнату нужно добавить цветовые акценты, лучше посмотреть на интерьер сверху. В гостиной можно разбросать подушки по мягкой мебели, купить цветастый ковер или шторы. Небольшой яркий комод, кофейный столик или цветочные горшки тоже будут кстати.

Главное, не переборщить и четко выбрать цветовую гамму. Если изначально ваш интерьер имеет теплые оттенки, подумайте о разновидностях желтого, оранжевого, красного. Например, в желтую комнату можно добавить алые подушки и шторы. Для белой или очень светлой комнаты подойдут яркие и насыщенные оттенки: голубой, розовый, мятный, зеленый, оранжевый, бирюзовый, желтый.

Разноцветная мебель

Vivienda zona Malasaña, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño Спальня в скандинавском стиле
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

Одним из самых модных трендов в дизайне маленьких квартир является украшение светлого интерьера разноцветной и яркой деревянной мебелью. Одним таким предметом можно полностью изменить настроение в комнате, правда, не стоит выбирать слишком кричащие цвета.

Трио для гостиной

Vivienda en Madrid, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com Гостиная в стиле модерн
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

Идеальным трио для яркого декора могут стать два типа подушек, дополненные третьим элементом. Например, пуфиками, шторами, ковром или одной яркой картиной. Выбрав три ярких предмета, стоит остановиться в декорировании, иначе вы можете слишком перегрузить интерьер небольшой комнаты.

Также для дизайна маленькой и светлой гостиной вам нужно выбрать всего лишь два цвета, которые будут дополнять основную палитру отделки. В этой комнате был выбран яркий розовый цвет и морской в орнаменте на подушках.

Комбинируем оттенки

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Гостиная в стиле лофт
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Ниже мы предлагаем вам список из интересных решений по комбинации различных модных цветов и оттенков. Первые два в каждой строчке являются основными, а третий — дополнительным, который может быть исключен, если вы хотите оставить больше белого цвета в комнате.

— желтый, бирюзовый, оранжевый;

— зеленый, алый, коричневый;

— коралловый, мятный, розовый;

— бирюзовый, ярко- и бледно- розовый;

— салатовый, розовый, ванильный;

— красный, желтый, голубой;

— пурпурный, шоколадный, золотой;

— розовый, голубой, фиолетовый;

— желтый, цвет травы, бордовый.

Выбираем орнаменты

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention Спальня в колониальном стиле
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Для украшения квартиры не хватит просто правильного выбора оттенков. Слишком однотонный декор может быть даже угнетающим, если не разнообразить его интересными вариациями узоров и орнаментов.

В ярких вещах на светлом фоне отлично смотрятся геометрические узоры. Посмотрите на такие модные вариации как легендарный Chevron, идеально подходящий как для гостиной, так и для спальни; Brick Path, напоминающий бегущие кирпичи и Gingham, который выглядит, как клетчатая ткань для пикников.

Среди более сложных узоров обязательно следует выделить животные раскраски под зебру, леопарда, жирафа и павлина. Более экзотически будут смотреться изображения мандалы или бамбука, а французские ткани, больше похожие на картины, Toile и Chinoiserie отлично украсят интерьер с элементами классики.

Не забывайте и про хиты этого сезона — трендовые Пейсли и Жаккард и американского фаворита в виде французской геральдики Fleur de Lis. Не стоит сбрасывать со счетов и интересную тенденцию украшать подушки национальными флагами. Так, британская вариация в текстильном орнаменте называется Union Jack, а американский флаг часто заменяют на просто сине-красные полосы и звезды в произвольном порядке.

Кухонный король

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Кухни в эклектичном стиле
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Традиционным вариантом украшения кухни является интересная керамическая плитка и текстиль, но для маленькой квартиры обилие мелких предметов и мозаика может быть чрезмерным.

Так, для небольшой кухни мы советуем выделить два оттенка (здесь — розовый и темно-лиловый), чтобы украсить ее в стиле минимализма.

Отличной возможностью разнообразить интерьер кухни является покупка яркой бытовой техники — холодильника, плиты или просто тостера. Как в этом проекте, такой предмет может стать вашим коронным ходом в дизайне интерьера.

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Альтернатива для стен

Apartamento Decorado PDG Maxi, Adriana Fontana Design de Interiores Adriana Fontana Design de Interiores Модерн
Adriana Fontana Design de Interiores

Adriana Fontana Design de Interiores
Adriana Fontana Design de Interiores
Adriana Fontana Design de Interiores

Не только белые комнаты могут быть украшены яркими акцентами. Подумайте о таких оттенках, как кофе с молоком, слоновой кости, сиреневый и розовый, желтый сорбет и небесно-голубой. Потолок в данном случае лучше оставить белоснежным, а также помните, что зеркала, римские шторы и большие окна визуально увеличивают пространство.

Аксессуары и предметы искусства

homify Детская комнатa в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

На этой фотографии мы видим, как дизайнер Люда Кришталева удачно комбинирует яркие цвета на светлом фоне. В этой детской есть и прекрасная ваза из цветного стекла, и салатовый комод с мягкими ручками, и оригинальная картина. Современное искусство, особенно абстрактное, может стать прекрасным дополнением светлого интерьера маленькой квартиры.

Акцентная стена

Maison campagne, Insides Insides Дома в средиземноморском стиле
Insides

Insides
Insides
Insides

Очень эффектным приемом в дизайне может стать создание акцентной стены яркой раскраски. В этом практически полностью белом интерьере дизайнер решился на использование бирюзового оттенка.

Яркая ванная комната

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP Ванная комната в стиле модерн
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

Даже в таких маленьких комнатах, как ванная, коридор или лоджия вы всегда можете позволить себе взрыв ярких красок. Главное — это учесть солнечное освещение, а также постараться свести к минимуму использование темных оттенков в интерьере.

Также читайте нашу статью о том, «Как декорировать мебель своими руками» и смотрите галерею сочных тропических интерьеров.

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