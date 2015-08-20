Определяем характер человека по оформлению его комнаты

Романтики, реалисты и скептики… Какой дизайн предпочитают люди разных характеров и почему им обязательно нужно слушать свое сердце (или разум, в зависимости от темперамента), чтобы оформить комнату именно так, как они хотят.

В этой статье мы покажем вам спальни в разных стилях. С помощью нашей подборки вы сможете найти интерьер, идеально подходящий под свой характер. А также многое узнать о своих друзьях или родственниках по тому, какой стиль они выбрали для декора своей спальни.

Ведь не зря говорят, что дизайнер интерьера всегда еще и психолог — он знает зависимость определенных стилей и характера человека.