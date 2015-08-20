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Определяем характер человека по оформлению его комнаты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vivienda en Madrid, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com Спальня в стиле модерн
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Романтики, реалисты и скептики… Какой дизайн предпочитают люди разных характеров и почему им обязательно нужно слушать свое сердце (или разум, в зависимости от темперамента), чтобы оформить комнату именно так, как они хотят.

В этой статье мы покажем вам спальни в разных стилях. С помощью нашей подборки вы сможете найти интерьер, идеально подходящий под свой характер. А также многое узнать о своих друзьях или родственниках по тому, какой стиль они выбрали для декора своей спальни.

Ведь не зря говорят, что дизайнер интерьера всегда еще и психолог — он знает зависимость определенных стилей и характера человека.

Этнический

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Арабские светильники, золотые подносы, заморские вазы и богатые царские ткани… Этнический интерьер, будь он арабский, азиатский или африканский в первую очередь вбирает в себя все самое лучшее.

Лофт

Спальня Настасья Евглевская Детская комнатa в классическом стиле
Настасья Евглевская

Спальня

Настасья Евглевская
Настасья Евглевская
Настасья Евглевская

Брутальный стиль лофт или индастриал подойдет людям, что ценят городскую эстетику. В нем кирпич сочетается с бетоном и металлом, а винтажная мебель и аксессуары ответственны за создание нужной атмосферы.

Прованс

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва, Анна Теклюк Анна Теклюк Спальня в стиле кантри
Анна Теклюк

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Провинциальный французский стиль идеален для тех, кому хочется романтики. Такая спальня просто создана для чтения романов Джейн Остин!

Богемный шик

South London Apartment Bhavin Taylor Design Спальня в стиле модерн
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Стиль богемный шик в спальне отлично подойдет для тех, кто хочет все миксовать самостоятельно. Строится он в основном из мелких деталей: текстиля, предметов декора, аксессуаров и светильников.

Неоклассика

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Современный вариант классики идеально подходит под городские апартаменты. Здесь страсть к роскоши соперничает с любовью к комфорту.

Кантри

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Спальня в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Стиль кантри идеален для использования в деревянном доме, но и для городского любителя природы может стать отдушиной. Светлая, привлекательная и милая спальня в стиле кантри будет радостно встречать вас по утрам и заряжать своим прекрасным настроением.

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Скандинавский минимализм

Bellewood homify Стены и пол в скандинавском стиле
homify

Bellewood

homify
homify
homify

Дизайн в скандинавском стиле в спальне подойдет людям спокойным, уравновешенным и предпочитающим нейтральные тона.

Шебби-шик

Bedroom Dream Luxury Swarzędz Home Спальня в средиземноморском стиле
Swarzędz Home

Bedroom Dream Luxury

Swarzędz Home
Swarzędz Home
Swarzędz Home

Один из европейских провинциальных стилей, который фокусируется на очаровании старины, отлично подойдет настоящим мечтателем. Обилие мелких аксессуаров, несколько видов текстиля и светлая цветовая гамма с пастельными акцентами для одних покажется непрактичным решением, но для других будет настоящей сказкой.

Ретро

Vivienda en Madrid, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com Спальня в стиле модерн
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

Узоры в цветочек, геометрические орнаменты, радио на полочке и очарование повседневности подходит тем, кто обожает эпоху 60-х. Такой интерьер может выглядеть немного наивным и детским, но в этом и есть его главное преимущество. Он полон позитива, интересных оттенков и дорогих сердцу мелочей.

Современная эклектика

LADY ROSE, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON Спальня в эклектичном стиле
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

Глянцевая гламурная спальня в стиле современной эклектики идеально подойдет эмоциональному человеку. В ней блеск отражает желание жить яркой и насыщенной жизнью, а разнообразная подсветка и глубокие оттенки выдают в хозяйке или хозяине чувственную натуру.

Минимализм

chair house, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Спальня в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

chair house

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Современный минимализм чаще всего используется в оформлении спален в мегаполисах, где очень ценится нейтральная обстановка и ощущение простора. Практически полное отсутствие аксессуаров и ярких пятен позволяет разгрузить интерьер и сделать его дизайн максимально незаметным. Этот стиль для тех, кто после работы просто хочет ни о чем не думать.

Классика

Квартира в классическом стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Спальня в классическом стиле
COUTURE INTERIORS

Квартира в классическом стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Классическая спальня подойдет людям, ценящим комфорт и традиционное семейное счастье. Здесь всегда найдется место для добротной древесины, любимых книг и антиквариата.

Гламурный шик

Master Bedroom suite LLI Design Спальня в классическом стиле
LLI Design

Master Bedroom suite

LLI Design
LLI Design
LLI Design

Стиль гламурный шик выберут те, кто любит быть на волне модных тенденций и ценит современную роскошь. Презентабельный и романтичный, он идеален для молодой пары, которая обожает атмосферные интерьеры.

Шале

Chalet, Val d'Isère, Helen Green Design Helen Green Design Дома
Helen Green Design

Chalet, Val d'Isère

Helen Green Design
Helen Green Design
Helen Green Design

Стиль шале согреет сердце всем, кто особенно любит свой дом. Максимальный уют, тихие зимние вечера, полные волшебства.

Преимущества мебели белого цвета
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