Определяем характер человека по оформлению его комнаты

Романтики, реалисты и скептики… Какой дизайн предпочитают люди разных характеров и почему им обязательно нужно слушать свое сердце (или разум, в зависимости от темперамента), чтобы оформить комнату именно так, как они хотят.
В этой статье мы покажем вам спальни в разных стилях. С помощью нашей подборки вы сможете найти интерьер, идеально подходящий под свой характер. А также многое узнать о своих друзьях или родственниках по тому, какой стиль они выбрали для декора своей спальни.
Ведь не зря говорят, что дизайнер интерьера всегда еще и психолог — он знает зависимость определенных стилей и характера человека.
Арабские светильники, золотые подносы, заморские вазы и богатые царские ткани… Этнический интерьер, будь он арабский, азиатский или африканский в первую очередь вбирает в себя все самое лучшее.
Брутальный стиль лофт или индастриал подойдет людям, что ценят городскую эстетику. В нем кирпич сочетается с бетоном и металлом, а винтажная мебель и аксессуары ответственны за создание нужной атмосферы.
Провинциальный французский стиль идеален для тех, кому хочется романтики. Такая спальня просто создана для чтения романов Джейн Остин!
Стиль богемный шик в спальне отлично подойдет для тех, кто хочет все миксовать самостоятельно. Строится он в основном из мелких деталей: текстиля, предметов декора, аксессуаров и светильников.
Современный вариант классики идеально подходит под городские апартаменты. Здесь страсть к роскоши соперничает с любовью к комфорту.
Стиль кантри идеален для использования в деревянном доме, но и для городского любителя природы может стать отдушиной. Светлая, привлекательная и милая спальня в стиле кантри будет радостно встречать вас по утрам и заряжать своим прекрасным настроением.
Дизайн в скандинавском стиле в спальне подойдет людям спокойным, уравновешенным и предпочитающим нейтральные тона.
Один из европейских провинциальных стилей, который фокусируется на очаровании старины, отлично подойдет настоящим мечтателем. Обилие мелких аксессуаров, несколько видов текстиля и светлая цветовая гамма с пастельными акцентами для одних покажется непрактичным решением, но для других будет настоящей сказкой.
Узоры в цветочек, геометрические орнаменты, радио на полочке и очарование повседневности подходит тем, кто обожает эпоху 60-х. Такой интерьер может выглядеть немного наивным и детским, но в этом и есть его главное преимущество. Он полон позитива, интересных оттенков и дорогих сердцу мелочей.
Глянцевая гламурная спальня в стиле современной эклектики идеально подойдет эмоциональному человеку. В ней блеск отражает желание жить яркой и насыщенной жизнью, а разнообразная подсветка и глубокие оттенки выдают в хозяйке или хозяине чувственную натуру.
Современный минимализм чаще всего используется в оформлении спален в мегаполисах, где очень ценится нейтральная обстановка и ощущение простора. Практически полное отсутствие аксессуаров и ярких пятен позволяет разгрузить интерьер и сделать его дизайн максимально незаметным. Этот стиль для тех, кто после работы просто хочет ни о чем не думать.
Классическая спальня подойдет людям, ценящим комфорт и традиционное семейное счастье. Здесь всегда найдется место для добротной древесины, любимых книг и антиквариата.
Стиль гламурный шик выберут те, кто любит быть на волне модных тенденций и ценит современную роскошь. Презентабельный и романтичный, он идеален для молодой пары, которая обожает атмосферные интерьеры.
Стиль шале согреет сердце всем, кто особенно любит свой дом. Максимальный уют, тихие зимние вечера, полные волшебства.