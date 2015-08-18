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Креативные идеи для длинного коридора

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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В этой статье мы поделимся с вами интересными идеями, от самых простых до самых изощренных, и научим воспринимать длинный коридор не как наказание, а как творческий вызов.

Современная классика

VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

Легкий, светлый и по-европейски утонченный коридор может стать реальностью для вашей квартиры, если вы учтете всего лишь три момента. Первый — изысканная отделка в виде красивых дверных косяков, арок, высоких плинтусов и потолочных фризов. Второй — французская утонченность и легкий творческий беспорядок в предметах декора. Третий — яркий акцент на фоне кремовых, бежевых или светло-розовых стен.

Дизайн коридора в современном стиле

Наедине с природой MARTINarchitects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Если ваш дом или квартира уже оформлены в современном стиле, присмотритесь к таким минималистичным идеям декора, как каменная стена, отделка деревом, стильная вечерняя подсветка, напольные скульптуры, ниши с декоративными аксессуарами и вазоны с цветами в ряд.

В ярких красках

hall, Your royal design Your royal design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Your royal design

hall

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Дизайнер Дарья Король в этом интерьере удачно совместила максимальную практичность длинного коридора и позитивные оттенки.

Кроме интересной системы хранения, которая начинается как полка для обуви с зеркалом, продолжается шкафом-купе, а затем опять переходит в комод и шкаф-витрину, здесь было продумано очень разноплановое освещение, а отделка пола напоминает зебру пешеходного перехода.

Обратите внимание на то, что стена коридора, в которую упирается взгляд, эффектно оформлена разноцветными обоями в полосочку. А между самим коридором и гостиной расположилась уникальная перегородка из дерева.

В азиатском стиле

homify Гостиная в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Оригинальный минимализм, основанный на использовании дерева и теплых охристых оттенков, отлично подойдет любителям японской культуры. В любом случае, японская эстетика позволяет привнести в любую городскую квартиру больше спокойствия и гармонии.

Кошачий рай

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Оригинальная книжная полка в виде дерева может быть идеальным местом для игр кошек. Если в вашей квартире на хватает места для кошачьего домика, стоит подумать о том, чтобы использовать таким образом интерьер длинного коридора.

Консольный столик

Холл 2-го этажа Abwarten! Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
Abwarten!

Холл 2-го этажа

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

Кованый, деревянный, пластмассовый или даже каменный — узкий консольный столик будет идеальным решением для дизайна длинного коридора. Поставив его примерно посередине, там, где во многих типовых квартирах находятся двери в гостиную, вы сделаете интерьер коридора более эффектным.

Не забудьте про аксессуары. Над консольным столиком обязательно следует повесить зеркало, большие часы или картину, а может быть даже открытую полку.

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Выбираем цветовую гамму

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK, ELIZABETH STUDIO DESIGN ELIZABETH STUDIO DESIGN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Дизайн интерьера квартиры, ЖК GOLDEN PARK

ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN
ELIZABETH STUDIO DESIGN

Для длинного коридора очень важно выбрать правильную цветовую гамму, чтобы не переборщить в дизайне с большим количеством разномастных оттенков. Для классического интерьера подойдут теплые, благородные оттенки коричневого, включая позолоту. Для современного интерьера подойдет белый фон, который украшается бирюзовыми, розовыми, оранжевыми или мятными акцентами.

Картинная галерея

"IMPERIAL" Квартира в Москве , Лена Инашвили Art at Home Лена Инашвили Art at Home Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Лена Инашвили Art at Home

IMPERIAL Квартира в Москве

Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home

Изысканная картинная галерея с точечной подсветкой и роскошными светильниками может стать идеальным решением для длинного коридора в классическом стиле.

Данный интерьер в шоколадных тонах был выполнен дизайнером Леной Инашвили для квартиры в Москве.

Больше идей для дизайна коридоров вы найдете в нашей фото-коллекции.

Восточная сказка

Восток AbcDesign Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
AbcDesign

Восток

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Оформить длинный коридор в арабском стиле — особенно эффектное решение. В самом простом варианте вам понадобится мозаика, этнические светильники, зеркало в пол в позолоченной раме и фриз с позолотой.

Для более сложного варианта, как на фотографии, следует обратиться к дизайнеру интерьера. Он также может найти специалистов для создания эффектного панно, продумает декоративные ниши, добавит изысканную мебель и, может быть, даже предложит установить колонны по углам.

Ход конем

Walkthrough Room homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

Walkthrough Room

homify
homify
homify

Если вы хотите сделать интерьер вашего длинного коридора в первую очередь оригинальным, подумайте об использовании нестандартного оттенка. В современном стиле, минимализме или лофте вы можете практически не ограничивать себя в в его выборе, а вот для того, чтобы разбавить классику, следует выбирать только глубокие, яркие оттенки.

Декоративная экспозиция

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Кроме материалов отделки, цветовой гаммы и мебели при дизайне коридора вам придется столкнуться и с выбором подходящих аксессуаров. Советуем взять тематику, которой вы будете придерживаться, эпоху или стиль определенной страны. Например, вы можете оформить коридор в стиле комиксов, греческой колоннады или шебби-шика.

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А как вы решили проблему дизайна длинного коридора?

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