Креативные идеи для длинного коридора

В этой статье мы поделимся с вами интересными идеями, от самых простых до самых изощренных, и научим воспринимать длинный коридор не как наказание, а как творческий вызов.
Легкий, светлый и по-европейски утонченный коридор может стать реальностью для вашей квартиры, если вы учтете всего лишь три момента. Первый — изысканная отделка в виде красивых дверных косяков, арок, высоких плинтусов и потолочных фризов. Второй — французская утонченность и легкий творческий беспорядок в предметах декора. Третий — яркий акцент на фоне кремовых, бежевых или светло-розовых стен.
Если ваш дом или квартира уже оформлены в современном стиле, присмотритесь к таким минималистичным идеям декора, как каменная стена, отделка деревом, стильная вечерняя подсветка, напольные скульптуры, ниши с декоративными аксессуарами и вазоны с цветами в ряд.
Дизайнер Дарья Король в этом интерьере удачно совместила максимальную практичность длинного коридора и позитивные оттенки.
Кроме интересной системы хранения, которая начинается как полка для обуви с зеркалом, продолжается шкафом-купе, а затем опять переходит в комод и шкаф-витрину, здесь было продумано очень разноплановое освещение, а отделка пола напоминает зебру пешеходного перехода.
Обратите внимание на то, что стена коридора, в которую упирается взгляд, эффектно оформлена разноцветными обоями в полосочку. А между самим коридором и гостиной расположилась уникальная перегородка из дерева.
Оригинальный минимализм, основанный на использовании дерева и теплых охристых оттенков, отлично подойдет любителям японской культуры. В любом случае, японская эстетика позволяет привнести в любую городскую квартиру больше спокойствия и гармонии.
Оригинальная книжная полка в виде дерева может быть идеальным местом для игр кошек. Если в вашей квартире на хватает места для кошачьего домика, стоит подумать о том, чтобы использовать таким образом интерьер длинного коридора.
Кованый, деревянный, пластмассовый или даже каменный — узкий консольный столик будет идеальным решением для дизайна длинного коридора. Поставив его примерно посередине, там, где во многих типовых квартирах находятся двери в гостиную, вы сделаете интерьер коридора более эффектным.
Не забудьте про аксессуары. Над консольным столиком обязательно следует повесить зеркало, большие часы или картину, а может быть даже открытую полку.
Для длинного коридора очень важно выбрать правильную цветовую гамму, чтобы не переборщить в дизайне с большим количеством разномастных оттенков. Для классического интерьера подойдут теплые, благородные оттенки коричневого, включая позолоту. Для современного интерьера подойдет белый фон, который украшается бирюзовыми, розовыми, оранжевыми или мятными акцентами.
IMPERIALКвартира в Москве
Изысканная картинная галерея с точечной подсветкой и роскошными светильниками может стать идеальным решением для длинного коридора в классическом стиле.
Данный интерьер в шоколадных тонах был выполнен дизайнером Леной Инашвили для квартиры в Москве.
Больше идей для дизайна коридоров вы найдете в нашей фото-коллекции.
Оформить длинный коридор в арабском стиле — особенно эффектное решение. В самом простом варианте вам понадобится мозаика, этнические светильники, зеркало в пол в позолоченной раме и фриз с позолотой.
Для более сложного варианта, как на фотографии, следует обратиться к дизайнеру интерьера. Он также может найти специалистов для создания эффектного панно, продумает декоративные ниши, добавит изысканную мебель и, может быть, даже предложит установить колонны по углам.
Если вы хотите сделать интерьер вашего длинного коридора в первую очередь оригинальным, подумайте об использовании нестандартного оттенка. В современном стиле, минимализме или лофте вы можете практически не ограничивать себя в в его выборе, а вот для того, чтобы разбавить классику, следует выбирать только глубокие, яркие оттенки.
Кроме материалов отделки, цветовой гаммы и мебели при дизайне коридора вам придется столкнуться и с выбором подходящих аксессуаров. Советуем взять тематику, которой вы будете придерживаться, эпоху или стиль определенной страны. Например, вы можете оформить коридор в стиле комиксов, греческой колоннады или шебби-шика.