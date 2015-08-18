Креативные идеи для длинного коридора

Дизайнер Дарья Король в этом интерьере удачно совместила максимальную практичность длинного коридора и позитивные оттенки.

Кроме интересной системы хранения, которая начинается как полка для обуви с зеркалом, продолжается шкафом-купе, а затем опять переходит в комод и шкаф-витрину, здесь было продумано очень разноплановое освещение, а отделка пола напоминает зебру пешеходного перехода.

Обратите внимание на то, что стена коридора, в которую упирается взгляд, эффектно оформлена разноцветными обоями в полосочку. А между самим коридором и гостиной расположилась уникальная перегородка из дерева.