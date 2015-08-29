Мебель для столовой из сосны

Столовая – это не просто место для приема пищи, это также центр объединения семьи , друзей, близких людей. Поэтому этому месту часто уделяют особое внимание при выборе интерьера. Одним из способов достижения теплой уютной и неформальной атмосферы в столовой является применение натуральных природных материалов, в частности дерева.
Для любителей и ценителей дерева в интерьере, на первое место выходит сосна.В настоящее время рынок предлагает обширное количество мебели, изготовленной из сосны. Прежде всего это обуславливается доступностью и экологичностью данного материала. Особая теплота, исходящая от мебели из соснового массива — дар природы, который мы можем стильно использовать в дизайне интерьера.
В этой статье мы рассмотрим самые эффектные идеи по стилизации столовой комнаты мебелью из сосны, а также расскажем о дизайнерских проектах, воплощенных с любовью к натуральным материалам.
Деревянная мебель из соснового массива часто интересна тем, кто хочет создать деревенский интерьер в загородном коттедже или даже городской квартире, добавив ему атмосферности, теплоты и доброты уютного загородного дома. Такое решение является отличным вариантом для семей, ценящих свой очаг.
Создать кухни в рустикальном стиле не так-то просто, поскольку наши модернизированные кухни изобилуют хай-тек предметами из технологичных материалов. Создатели данного проекта вышли из положения, упрятав блендеры, миксеры , фритюрницы и электрические блинницы в подвесной стеллаж из дерева, повесив на передний план коллекцию из деревянных ложек и вилок.
Полученный интерьер не имеет ни малейшего намека на пережитки современной эпохи. В этой столовой царит средневековье. Темные, состаренные мебель и облицовка придают комнате танинственность и уют.
Лакированная сосна может прибавить блеска в скучную гостиную или спальню. За лакированной сосновой мебелью легче ухаживать, но она более склонна к появлению царапин, и поверхность становится со временем не такой приятной на ощупь, как непосредственно после нанесения лака.
Дерево сосны – материал довольно грубый, структурный и имеет светлый оттенок. Таким образом, мебель из сосны можно без проблем и с уверенностью сочетать с аксессуарами и мебелью других тонов. Красивый эффект создаст сочетание светлого цвета сосны с пастельными тонами – мятным, нежно-розовым и серо-голубым. Эти цвета придадут комнате легкость, изящность и спокойствие.Аккуратно добавляйте темные тона при помощи ковров со сложными узорами.
Этот белый винтажный стол является главным предметом мебели в гостиной. В представленном проекте благодаря умелым стараниям декораторов из студии Orchid Furniture, комната полна сталатрадиционных английских символов и очарования.
Мебель из сосны очень часто делается в кантри-стиле и рустикальном стиле. Поэтому она идеально для Вас подойдет, если Вы хотите создать интерьер с кантри либо рустикальными мотивами и максимально продвинуть в нем идею натуральности, простоты, свежести. Однак в этом случае следует помнить, что такая мебель способна
перегрузить интерьер, поскольку мебель из дерева визуально уменьшает пространство.
Вероятность
перегруза комнаты мебелю из сосны в частности относится к шкафам. Как правило, их установка возможна только в случае наличия внушительной свободной площади в столовой. При отстутсвии таковой, использование буфетов и шкафов, изготовленных из сосны представляют определенную опасность.
Однако применение деревянной мебели в интерьерах сейчас используется не только в рустикальном стиле. Мебель для сосны для столовой может быть выполнена также в стиле модерн, как это представлено на данном фото. Некоторые фирмы предлагают особую деревянную мебель в сегменте luxury, которая потрясающе выглядит в современных интерьерах. Деревянная мебель из массива уже давно стала синонимом роскоши, а никак не обычной деревенской жизни, как раньше.
Если Вы боитесь
перегрузить Вашу столовую мебелью из сосны, выход из ситуации может быть следующим. В столовой вы можете сделать выбор в пользу натурального дерева в деле покупки столешницы. Остальной гарнитур или ножки у стола могут быть из другого материала.
Мебель из массива может быть изготовлена и на заказ, что открывает большие горизонты для творчества и новых нестандартных решений. В случае если Вы сомневаетесь в оптимальности декорирования столовой мебелью из сосны – попробуйте добавлять предметы из древесины постепенно, чтобы избежать вероятности перегрузить интерьер.Если Вас заинтересовало использование деревянной мебели из сосны в интерьере столовой, можете также дополнительно обратиться за идеями в статью.