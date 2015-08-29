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Мебель для столовой из сосны

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Cascina di Montagna, studiosagitair studiosagitair Столовая комната в рустикальном стиле
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Столовая – это не просто место для приема пищи, это также центр объединения семьи , друзей, близких людей. Поэтому этому месту часто уделяют особое внимание при выборе интерьера. Одним из способов достижения теплой уютной и неформальной атмосферы в столовой является применение натуральных природных материалов, в частности дерева.

Для любителей и ценителей дерева в интерьере, на первое место выходит сосна.В настоящее время рынок предлагает обширное количество мебели, изготовленной из сосны. Прежде всего это обуславливается доступностью и экологичностью данного материала. Особая теплота, исходящая от мебели из соснового массива — дар природы, который мы можем стильно использовать в дизайне интерьера.

В этой статье мы рассмотрим самые эффектные идеи по стилизации столовой комнаты мебелью из сосны, а также расскажем о дизайнерских проектах, воплощенных с любовью к натуральным материалам.

Провинциальный оттенок

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Столовая комната в скандинавском стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Деревянная мебель из соснового массива часто интересна тем, кто хочет создать деревенский интерьер в загородном коттедже или даже городской квартире, добавив ему атмосферности, теплоты и доброты уютного загородного дома. Такое решение является отличным вариантом для семей, ценящих свой очаг.

Использование мебели из сосны в рустикальном стиле

Cascina di Montagna, studiosagitair studiosagitair Столовая комната в рустикальном стиле
studiosagitair

studiosagitair
studiosagitair
studiosagitair

Создать кухни в рустикальном стиле не так-то просто, поскольку наши модернизированные кухни изобилуют хай-тек предметами из технологичных материалов. Создатели данного проекта вышли из положения, упрятав  блендеры, миксеры , фритюрницы и электрические блинницы в подвесной стеллаж из дерева, повесив на передний план коллекцию из деревянных ложек и вилок.

Полученный интерьер не имеет  ни малейшего намека на пережитки современной эпохи. В этой столовой царит средневековье. Темные, состаренные мебель и облицовка придают комнате танинственность и уют.

Мебель для столовой из лакированной сосны

Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Кухня в классическом стиле
Дизайнстудия I M E N N O

Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2

Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O

Лакированная сосна может прибавить блеска в скучную гостиную или спальню. За лакированной сосновой мебелью легче ухаживать, но она более склонна к появлению царапин, и поверхность становится со временем не такой приятной на ощупь, как непосредственно после нанесения лака.

Цветовая гамма интерьера

PARIS ROSE Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Дерево сосны – материал довольно грубый, структурный и имеет светлый оттенок. Таким образом, мебель из сосны можно без проблем и с уверенностью сочетать с аксессуарами и мебелью других тонов. Красивый эффект создаст сочетание светлого цвета сосны с пастельными тонами – мятным, нежно-розовым и серо-голубым. Эти цвета придадут комнате легкость, изящность и спокойствие.Аккуратно добавляйте темные тона при помощи ковров со сложными узорами.

Этот белый винтажный стол является главным предметом мебели в гостиной. В представленном проекте благодаря умелым стараниям декораторов из студии Orchid Furniture, комната полна сталатрадиционных английских символов и очарования.

Мебель из сосны в столовой с рустикальным стилем

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Кухня в рустикальном стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Мебель из сосны очень часто делается в кантри-стиле и рустикальном стиле. Поэтому она идеально для Вас подойдет, если Вы хотите создать интерьер с кантри либо рустикальными мотивами и максимально продвинуть в нем идею натуральности, простоты, свежести. Однак в этом случае следует помнить, что такая мебель способна перегрузить интерьер, поскольку мебель из дерева визуально уменьшает пространство.

Шкаф для столовой из сосны

homify Спальня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Вероятность перегруза комнаты мебелю из сосны в частности относится к шкафам. Как правило, их установка возможна только в случае наличия внушительной свободной площади в столовой. При отстутсвии таковой, использование буфетов и шкафов, изготовленных из сосны представляют определенную опасность.

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Деревянная мебель в модерне

Two Levels, NOTT DESIGN STUDIO NOTT DESIGN STUDIO Столовая комната в стиле модерн
NOTT DESIGN STUDIO

Two Levels

NOTT DESIGN STUDIO
NOTT DESIGN STUDIO
NOTT DESIGN STUDIO

Однако применение деревянной мебели в интерьерах сейчас используется не только в рустикальном стиле. Мебель для сосны для столовой может быть  выполнена также в стиле модерн, как это представлено на  данном фото. Некоторые фирмы предлагают особую деревянную мебель в сегменте luxury, которая потрясающе выглядит в современных интерьерах. Деревянная мебель из массива уже давно стала синонимом роскоши, а никак не обычной деревенской жизни, как раньше.

Сохранение легкости в интерьере

Cucina Country, Porte del Passato Porte del Passato КухняСтолешницы
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Если Вы боитесь перегрузить Вашу столовую мебелью из сосны, выход из ситуации может быть следующим. В столовой вы можете сделать выбор в пользу натурального дерева в деле покупки столешницы. Остальной гарнитур или ножки у стола могут быть из другого материала.

Мебель из сосны для столовой – да или нет?

Cucina Sogno, Porte del Passato Porte del Passato КухняКухонная мебель
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Мебель из массива может быть изготовлена и на заказ, что открывает большие горизонты для творчества и новых нестандартных решений. В случае если Вы сомневаетесь в оптимальности декорирования столовой мебелью из сосны – попробуйте добавлять предметы из древесины постепенно, чтобы избежать вероятности перегрузить интерьер.Если Вас заинтересовало использование деревянной мебели из сосны в интерьере столовой, можете также дополнительно обратиться за идеями в статью.

Современный зимний сад
А как Вы относитесь к использованию мебели из сосны в интерьере?

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