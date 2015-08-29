Мебель для столовой из сосны

Столовая – это не просто место для приема пищи, это также центр объединения семьи , друзей, близких людей. Поэтому этому месту часто уделяют особое внимание при выборе интерьера. Одним из способов достижения теплой уютной и неформальной атмосферы в столовой является применение натуральных природных материалов, в частности дерева.

Для любителей и ценителей дерева в интерьере, на первое место выходит сосна.В настоящее время рынок предлагает обширное количество мебели, изготовленной из сосны. Прежде всего это обуславливается доступностью и экологичностью данного материала. Особая теплота, исходящая от мебели из соснового массива — дар природы, который мы можем стильно использовать в дизайне интерьера.

В этой статье мы рассмотрим самые эффектные идеи по стилизации столовой комнаты мебелью из сосны, а также расскажем о дизайнерских проектах, воплощенных с любовью к натуральным материалам.