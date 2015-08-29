Современный зимний сад

Зимний сад буферного типа является буфером между внешним пространством и домом, поэтому располагается всегда на входе в жилище – получается пристроенный зимний сад. Благодаря стеклянной конструкции здесь накапливается тепло, что способствует обогреву дома. Ввиду того что присутствует частый доступ с внешней средой, микроклимат зимнего сада буферного типа не постоянен.

В случае, когда это помещение не отапливается, оно играет роль переходной зоной между улицей и основным жильем. Таким образом, сохраняется тепло в доме, но зимний сад не может быть использован в качестве жилого помещения в холодное время года.

В осенне-зимнее время в пристроенной зоне холодно, поэтому желательно установить внутренние окна и двери. Только весной и летом жильцы смогут насладиться нормальной температурой. Чтобы чувствовать себя комфортно весь год, следует заранее предусмотреть эти минусы и провести в саду такого типа отопление, а также обеспечить полную теплоизоляцию для сохранения тепла.