Современный зимний сад

Современные зимние сады представляют собой специально оборудованное помещение в жилище или же отдельный домик, где круглый год будет тепло и уютно. Создавая зимний сад можно не только приблизиться к природе, но и расширить жилое пространство. Основным декоративным элементов оранжереи являются растения, которые еще и очищают воздух от вредных соединений. Главным функциональным признаком является связь сада с основными жилыми помещениями, включение промежуточной, буферной зоны между природой и жилым пространством дома или апартаментов.
Зимний сад должен состоять из трех функциональных зон: для размещения растений, для отдыха и для свободного прохода. Это надо предусмотреть при планировании оранжереи. В зоне отдыха желательно поставить стол и стулья, если зимний сад будет использован как уголок отдыха или гостиную. В случае, когда здесь планируется принимать гостей или будет отдыхать вся семья зону отдыха необходимо увеличить, уменьшая количество растений. Если помещение будет в основном использовано для выращивания цветов и растений тогда зону, предусмотренную для отдыха надо уменьшить. В любом случае проход должен быть свободным.
Зимний сад буферного типа является буфером между внешним пространством и домом, поэтому располагается всегда на входе в жилище – получается пристроенный зимний сад. Благодаря стеклянной конструкции здесь накапливается тепло, что способствует обогреву дома. Ввиду того что присутствует частый доступ с внешней средой, микроклимат зимнего сада буферного типа не постоянен.
В случае, когда это помещение не отапливается, оно играет роль переходной зоной между улицей и основным жильем. Таким образом, сохраняется тепло в доме, но зимний сад не может быть использован в качестве жилого помещения в холодное время года.
В осенне-зимнее время в пристроенной зоне холодно, поэтому желательно установить внутренние окна и двери. Только весной и летом жильцы смогут насладиться нормальной температурой. Чтобы чувствовать себя комфортно весь год, следует заранее предусмотреть эти минусы и провести в саду такого типа отопление, а также обеспечить полную теплоизоляцию для сохранения тепла.
Зимние сады в общепринятом понимании представляют собой застекленные пристройки или же комнаты c большой площадью остекления. Эти вaрианты отлично подходят владельцам домов и коттеджей. Но что делать владельцам квартир? Ведь большинство жителей городов живут как раз в квартирах и среди них немало любителем комнатных растений. Выход: расположение зимнего сада на лоджии или балконе.
Перед тем, как сделать зимний сад на лоджии, следует тщательно подготовить эту зону к новым функциям:
- Остекление лоджии должно быть двойным или тройным, но непременно утепленным;
- Утепление ограждения и стен. Утеплить бетонные ограждения можно с помощью реечной конструкции деревянной, которую наполняют теплоизолятором;
- Водяное отопление. Традиционный способ установки такого отопления – вдоль остекленной части лоджии. Данное размещение радиатора обеспечит более благоприятный температурный режим;
- При планировании на лоджии зимнего сада система вентиляции или кондиционирования – необходимое мероприятие;
- Отделка внутренней контрукции лоджии.
Вопрос, какой выбрать стиль для зимнего сада, может застать врасплох. Но, для любителя минимума вещей и свободного пространства, есть решение – это стиль хай-тек. Он отлично будет гармонировать с пространством современной квартиры или загородного дома, выдержанного в том же стиле.
Данный стиль позволяет реализовать множество самых смелых желаний в интерьере зимнего сада. Гнутые стеклянные фасады или четкие линии в оформлении каркаса пристройки – в этом стиле просто нет ограничений. Трубы и провода, железные крепежи, узлы соединений, кирпичные стены, балки, становятся общей частью интерьера. Теперь их не скрывают, а наоборот, выпячивают на показ.
При постройке данного объекта дизайнеры из французского бюро Meero применяют сочетание различных структур. Конструкции из алюминиевого профиля, стекла, пластмассы, металла – именно из этих материалов достаточно легко получить необходимую форму. Во внутренней отделке зачастую можно увидеть сочетание ламината с жидкими обоями, линолеума с покраской стен или стеклянным их оформлением.
Современный зимний сад может иметь совершенно разнообразные функции. Все зависит от вашего желания и потребностей. В данном случае в роли зимнего сада выступает крытый бассейн. Который стал прекрасным дополнением к общему ансамблю дома.
Ну и конечно фасад-трансформер, который позволит вам впустить природу в ваш крытый сад. Такой фасад очень практичен. С ним закрытое пространство в считаные секунды превращается в открытую веранду и наоборот.
Растения в зимнем саду выращивают в горшках или кадках, у которых верх шире дна, переносных, реже в пристенных или встроенных контейнерах. Опытный специалист точно подберет тот или иной горшок для конкретного растения. И это не мелочь. На самом деле растение может погибнуть, если его посадить в слишком тесную, слишком большую или слишком мелкую для него посуду. Не менее важен и материал, из которого сделан горшок.
Увы, красивые глазированные причудливой формы горшки – не для нормального развития растения. Но даже самый качественный горшок, правильной формы, из дышащего материала потребует усовершенствования – дополнительных дренажных отверстий.
Можно порекомендовать владельцам зимних садов «умный» горшок. В него производитель вмонтировал датчик влажности, что помогает предотвращать пересушивание или переувлажнение земляного кома.
При создании зимнего сада необходимо тщательно проработать вопросы вентиляции и системы затенения, так как воздух в помещении летом может прогреваться до +70ºС. Вентиляция требуется как для отапливаемых, так и не отапливаемых зимних садов. Нагретый воздух, следуя законам физики, устремляется вверх, соприкасается с холодным стеклом и профилем, оставляет на них свою влагу. Даже в отапливаемых зимних садах со стеклопакетами полностью избежать образования конденсата при низких наружных температурах по ночам и в утренние часы едва ли возможно. Для предотвращения накопления влажности и снижения количества конденсата в зимнем саду необходимо продумать систему вентиляции. Вентиляция может быть как естественная, так и принудительная. Определиться с выбором вам поможет специалист в данной области.