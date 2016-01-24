Топ 5 – Лучшие проекты недели

Популярность здорового образа жизни коснулась всех сфер жизнедеятельности современного человека, в том числе и обустройства собственного жилища. Все больше и больше людей хотели бы иметь дома личный омолаживающий оазис, который способен восстановить силы и наполнить организм энергией. Речь идет о сауне.

Мы подготовили для вас рекомендации, которые помогут сделать сауну в вашем доме привлекательной и функциональной. Отбросьте долгие раздумья и подарите себе возможность укрепить здоровье и продлить молодость, не выходя из дома.