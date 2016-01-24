Топ 5 – Лучшие проекты недели

Доброе утро! Предлагаем начать утро c обзора интерьерных решений для небольшой сауны, просмотра интересных проектов загородных домов и путешествия в далекую Южную Корею, в которой молодым архитекторам удалось создать многофункциональный и недорогой дом из контейнеров. Этот уникальный проект лучше всего описывает цитата известного итальянского промышленного дизайнера Джорджо Сапорити –
В хорошем дизайне функциональность всегда первична, независимо от форм. Но она не должна угнетать эмоции. Заинтригованы? Тогда читайте дальше.
Популярность здорового образа жизни коснулась всех сфер жизнедеятельности современного человека, в том числе и обустройства собственного жилища. Все больше и больше людей хотели бы иметь дома личный омолаживающий оазис, который способен восстановить силы и наполнить организм энергией. Речь идет о сауне.
Мы подготовили для вас рекомендации, которые помогут сделать сауну в вашем доме привлекательной и функциональной. Отбросьте долгие раздумья и подарите себе возможность укрепить здоровье и продлить молодость, не выходя из дома.
Маленькие коттеджи, оформленные согласно всем мировым дизайнерским тенденциям и с расчетом на молодую семью, желающую вести комфортный образ жизни в пригороде, становятся все более и более популярными. Один из таких проектов выполнен архитектурной мастерской Grynevich Dmitriy, имеет общую площадь в 92 квадратных метра и отлично подходит для старта новой жизни!
Дома из контейнеров – это не просто мода, которая завоевала умы десятков тысяч людей по всему миру. Они помогают в условиях пригорода мегаполиса сделать свою жизнь лучше и комфортабельнее тем семьям, которые хотят вырастить своих детей вне каменных джунглей.
Такие проекты – как возможность сделать то, о чем ты раньше только мечтал. А индустриальный шарм и мировая известность предоставляются такому дому как бонус. Площадь транспортных контейнеров разнится, но, например 40-футовый морской вариант, продающийся в Москве и области, имеет высоту потолка 2,9 и площадь 30 кв.м. Купив, как в данном варианте, три таких контейнера, мы получим площадь первого этажа в 60 кв.м., и второго – в 30 кв.м., что как раз хватит на гостиную, кухню, столовую, две или три спальни и все необходимое.
Подробный обзор проекта читатей в Книге идей ’Дом из контейнеров: семейный проект’.
То, что двухкомнатная квартира таит в себе не меньше хлопот, чем однокомнатная, знают только ее владельцы. Кажется, что в ней достаточно места для нормальной жизни, но с помощью профессионального дизайнера и планировщика его может стать гораздо больше.
На помощь владельцам двухкомнатных квартир приходит стиль бразильяно. Рассчитанный на современную перепланировку (объединение гостиной комнаты с кухней с полным или частичным сносом перегородки) он делает дизайн-проект квартиры настолько изящным, современным и роскошным, что трудно поверить, что эта та же самая квартира.
В этой статье для вас – сильные и элегантные решения, от неоклассики до креативного модерна, которые делают наши дома красивее, а жизнь – лучше. Идеи отделки фасада в современном стиле, которые мы собрали здесь для вас, имеют и еще одно прекрасное качество – они легки в воплощении и очень эффектны, поэтому их реализация не составит особого труда при строительстве собственного коттеджа.
Просто выбирайте тип и стиль, и вперед – к вашему дому мечты вместе с homify!