До и После: Переделка, которая вдохновляет!

Мы привыкли думать, что проекты по реконструкции домов стоят огромных денег. Но, как показывает практика, это утверждение далеко не всегда соответствует истине. Важнейшей предпосылкой к снижению финансовых расходов является состояние постройки до начала работ. Если ее фундамент и каркас не вызывают сомнений в прочности и долговечности, значит конечная стоимость проекта будет зависеть прежде всего от опыта и креативности специалистов.
Сегодня мы расскажем о чудесном преображении двухэтажного дома, который благодаря стараниям архитекторов из студии Hausbuben Architekten GmbH из неприглядной и заросшей плетущимися растениями постройки превратился в ультрасовременный особняк.
Как было упомянуто выше, представленный дом не нуждался в капитальном ремонте. Все его составляющие работали исправно. Единственное, что категорически не устроило новых хозяев, это внешний вид постройки. Молодой семье хотелось жить в доме, внутреннее и внешнее содержание которого соответствовали бы своему времени, и архитекторы решили поработать не только над дизайном, но и над его технологической составляющей.
От таких перемен просто захватывает дух! Вместо скучной крыши – дополнительный этаж с уютной террасой, вместо закрывающих поток дневного света листьев – увеличенные в размере окна, вместо заброшенного сада – ухоженный дворик с небольшой верандой под козырьком.
Огромные окна соединяют внутреннее пространство дома с внешним и наполняют cовмещенные вместе кухню и столовую непрерывным потоком естественного света. За широким кухонным островом можно заниматься приготовлением пищи всей семьей, а большая и гостеприимная обеденная комната вместит в себя немало гостей.
Дизайн всех комнат выдержан в единой концепции – максимум свободного пространства, белые стены, пол из светлого дерева и немногочисленные, но добротные предметы мебели. Таким образом, переходы из одной комнаты в другую кажутся незаметными, мы плавно перемещаемся из одного помещения в другое и повсюду нас окружает атмосфера легкости и комфорта.
Просматривая работы современных архитекторов, мы все больше убеждаемся в том, что гламур и роскошь уступили место практичному и функциональному подходу к дизайну. Знающие толк в экономии средств заказчики не желают быть жертвами непрерывно растущих цен на жилье и вместо того, чтобы переплачивать за лишние квадратные метры, вкладывают средства в удобную и эргономичную мебель, как например изображенные на фото ящики, которые выдвигаются из стены.
Как вы думаете, где находится эта спальная комната? Правильно, на пристроенном третьем этаже. Ярко-зеленый цвет стены прекрасно контрастирует с абсолютно белой спальней. От комнаты исходит энергия спокойствия и гармонии, она словно пустой холст, на котором каждый может сотворить свое произведение.