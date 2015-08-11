До и После: Переделка, которая вдохновляет!

Мы привыкли думать, что проекты по реконструкции домов стоят огромных денег. Но, как показывает практика, это утверждение далеко не всегда соответствует истине. Важнейшей предпосылкой к снижению финансовых расходов является состояние постройки до начала работ. Если ее фундамент и каркас не вызывают сомнений в прочности и долговечности, значит конечная стоимость проекта будет зависеть прежде всего от опыта и креативности специалистов.

Сегодня мы расскажем о чудесном преображении двухэтажного дома, который благодаря стараниям архитекторов из студии Hausbuben Architekten GmbH из неприглядной и заросшей плетущимися растениями постройки превратился в ультрасовременный особняк.