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До и После: Переделка, которая вдохновляет!

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh Дома в стиле модерн
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Мы привыкли думать, что проекты по реконструкции домов стоят огромных денег. Но, как показывает практика, это утверждение далеко не всегда соответствует истине. Важнейшей предпосылкой к снижению финансовых расходов является состояние постройки до начала работ. Если ее фундамент и каркас не вызывают сомнений в прочности и долговечности, значит конечная стоимость проекта будет зависеть прежде всего от опыта и креативности специалистов.

Сегодня мы расскажем о чудесном преображении двухэтажного дома, который благодаря стараниям архитекторов из студии Hausbuben Architekten GmbH из неприглядной и заросшей плетущимися растениями постройки превратился в ультрасовременный особняк.

До: Фасад до реконструкции

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

Как было упомянуто выше, представленный дом не нуждался в капитальном ремонте. Все его составляющие работали исправно. Единственное, что категорически не устроило новых хозяев, это внешний вид постройки. Молодой семье хотелось жить в доме, внутреннее и внешнее содержание которого соответствовали бы своему времени, и архитекторы решили поработать не только над дизайном, но и над его технологической составляющей.

После: Фасад после реконструкции

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh Дома в стиле модерн
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

От таких перемен просто захватывает дух! Вместо скучной крыши – дополнительный этаж с уютной террасой, вместо закрывающих поток дневного света листьев – увеличенные в размере окна, вместо заброшенного сада – ухоженный дворик с небольшой верандой под козырьком.

Кухня и обеденная комната

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh Кухня в стиле кантри
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

Огромные окна соединяют внутреннее пространство дома с внешним и наполняют cовмещенные вместе кухню и столовую непрерывным потоком естественного света. За широким кухонным островом можно заниматься приготовлением пищи всей семьей, а большая и гостеприимная обеденная комната вместит в себя немало гостей.

Гостиная

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh Гостиная в стиле кантри
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

Дизайн всех комнат выдержан в единой концепции – максимум свободного пространства, белые стены, пол из светлого дерева и немногочисленные, но добротные предметы мебели. Таким образом, переходы из одной комнаты в другую кажутся незаметными, мы плавно перемещаемся из одного помещения в другое и повсюду нас окружает атмосфера легкости и комфорта.

Функциональный подход к дизайну

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh Гардеробная в классическом стиле
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

Просматривая работы современных архитекторов, мы все больше убеждаемся в том, что гламур и роскошь уступили место практичному и функциональному подходу к дизайну. Знающие толк в экономии средств заказчики не желают быть жертвами непрерывно растущих цен на жилье и вместо того, чтобы переплачивать за лишние квадратные метры, вкладывают средства в удобную и эргономичную мебель, как например изображенные на фото ящики, которые выдвигаются из стены.

Спальная комната

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh Спальня в классическом стиле
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

Как вы думаете, где находится эта спальная комната? Правильно, на пристроенном третьем этаже. Ярко-зеленый цвет стены прекрасно контрастирует с абсолютно белой спальней. От комнаты исходит энергия спокойствия и гармонии, она словно пустой холст, на котором каждый может сотворить свое произведение.

Душевые поддоны
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