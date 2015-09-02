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Элегантная мебель для гостиной в классическом стиле

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Принцип семейного совета, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Гостиная в классическом стиле
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Визитной карточкой и «лицом» любого дома является гостиная. Поэтому очень важно обустроить ее так, чтобы и членам семьи было комфортно проводить вместе вечера, и гостям приятно собираться здесь за разговорами или ужином. Мебель играет важную роль в формировании атмосферы гостиной, и если вы решили остановиться на традиционном оформлении, то мы расскажем, как выбрать практичную и элегантную мебель для гостиной в классическом стиле.

Изысканный сервант

Гостиная-столовая homify Гостиная в классическом стиле
homify

Гостиная-столовая

homify
homify
homify

Шкаф со стеклянными дверцами или сервант – прекрасное дополнение гостиной в традиционном стиле. Это незаменимая элегантная мебель в гостиной классического стиля, ведь в нем можно хранить дорогую хрустальную посуду, книги, фотографии, сувениры – все то, что украшает комнату, но загромождает другие поверхности. Может показаться, что сервант – устаревший аксессуар родом из прошлого века, но оттого его ценность еще выше: дизайнеры берут за основу раритетные модели и переделывают их на новый лад, создавая изысканную мебель с налетом ностальгии. В интерьере гостиной можно установить настоящую ретро-модель, сделав ее центром композиции. А можно подобрать или заказать встроенный стеклянный шкаф под общее оформление комнаты.

Кожаный диван

Дизайн загородного дома в стиле классика, Space - студия дизайна интерьера премиум класса Space - студия дизайна интерьера премиум класса Гостиная в классическом стиле
Space – студия дизайна интерьера премиум класса

Дизайн загородного дома в стиле классика

Space - студия дизайна интерьера премиум класса
Space – студия дизайна интерьера премиум класса
Space - студия дизайна интерьера премиум класса

В первую очередь в гостиной определяется точка фокуса (обычно это телевизор или камин), вокруг которой располагаются места для сидения. В качестве мягкого уголка может выступить диван из кожи – бесспорно достойный предмет мебели для гостиной в классическом стиле. Он говорит не только о безупречном вкусе хозяев дома, но и о высоком статусе. Для классического оформления наиболее подходящим станет диван светлых оттенков – бежевый, белый, серый, золотой; но можно и сыграть на контрастах, подобрав диван отличного от отделки комнаты цвета. Кожаный диван всегда выглядит солидно и презентабельно, и немаловажно, что его качество соответствует внешнему виду. Такой диван прослужит очень долгие годы, а если вы боитесь загрязнений, то дополнительно приобретите съемные чехлы, легкие в чистке.

Роскошная софа

Гостиная Palermo Fratelli Barri Гостиная в классическом стиле
Fratelli Barri

Гостиная Palermo

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

Альтернативой стандартному дивану может стать кушетка или софа. Кушетка представляет собой изделие без спинки, а софа отличается тем, что ее подлокотники имеют одинаковую высоту со спинкой. Как правило, эти модели стилизованы под разные эпохи, поэтому отлично вписываются в интерьер стиля модерн, классика, ампир. Софа с резными и гнутыми ножками выглядит аристократично и небанально, она станет изюминкой гостиной. Софа, как и диван, может быть выполнена из кожи, а может иметь обивку из парчи, жаккарда, гобелена, атласа. Роскошный предмет мебели от магазина FRATELLI BARRI точно будет заметным в интерьере гостиной.

Кресло с пуфиком для ног

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Гостиная классического стиля, как правило, довольно просторная, и в ней одного дивана будет мало. Поэтому пригодится пара кресел в таком же утонченном дизайне, как и диван. Для роскошной гостиной с множеством изысканных деталей в оформлении идеально подойдет кресло с подставкой для ног. Такая модель позволяет по-настоящему расслабиться и ощутить прилив сил. А для тех, кто не забывает о делах даже дома, кресло с подставкой станет удобной рабочей зоной, в которой можно сидеть с ноутбуком. Для классической гостиной идеальный вариант – кресло и мягкий пуфик, выполненные в одинаковом стиле и дополняющие друг друга.

Обеденная зона

Коттедж в Форосе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиная в классическом стиле
Дизайн – студия Пейковых

Коттедж в Форосе

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

В большой прямоугольной гостиной очень удобно организовывать обеденную зону в одной части комнаты. Во-первых, это рациональное использование пространства, а во-вторых, такое зонирование помогает зрительно выровнять площадь помещения. Так как обеденная зона будет примыкать к гостиной, то мебель для нее должна соответствовать общему стилю. Традиционно выбирают массивный обеденный стол из натурального дерева (дуб, ясень, бук) и стулья из этого же материала, обитые красивым текстилем в пастельных тонах или с цветочным рисунком. Этот вариант универсальный: он выглядит элегантно, богато и, к тому же, обладает высокой износоустойчивостью.

Комод с позолотой

Принцип семейного совета AR-KA architectural studio Гостиная в классическом стиле
AR-KA architectural studio

Принцип семейного совета

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Без красивого деревянного комода сложно представить утонченный классический интерьер. Если вам не по душе выставлять на общее обозрение какие-либо предметы или нужно хранить необходимые вещи в гостиной, то комод поможет справиться с этими проблемами. Комод может быть на гнутых ножках, украшенный позолоченной резьбой или просто лаконичный белый. Важно, чтобы он подчеркивал в целом дизайн гостиной и гармонично завершал его. Изделие подойдет не только для закрытого хранения: сверху можно расположить телевизор, вазу, зеркало или декоративные аксессуары, которые украсят комнату.

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Стеклянный журнальный столик

Гостиная Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
Студия Павла Полынова

Гостиная

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

В гостиной никак не обойтись без журнального столика. Он играет и декоративную, и функциональную роль. Низкий столик лучше всего размещать в центре мягкой группы, примерно на вытянутую руку от диван и кресел. Следите, чтобы оставалось достаточно свободного пространства на проходы, если места не так много, то подбирайте более компактные модели. Столик изготовленный из стекла впишется в классический стиль интерьера в светлых тонах. Стеклянная поверхность добавляет пространству невесомости и легкости, поэтому такой предмет мебели незаменим в маленьких гостиных, где важно не загромождать площадь даже зрительно.

Деревянный столик

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Если вы выбрали элегантную деревянную мебель для гостиной, то дополните гарнитур деревянным столиком, выполняющим функцию подставки. Наиболее подходящим расположением для высокого столика – сбоку около дивана или кресла. Следите, чтобы высота изделия была на уровне подлокотников, так мебель будет казаться соразмерной. На столик можно поместить книги и журналы, вазу с цветами, настольную лампу. Кроме того, изделие заменит кофейный столик, если для него нет места в центре мягкого уголка. Пить чай или вино в гостиной с такой мебелью будет одним удовольствием.

Лаконичный стеллаж

Дизайн-проект однокомнатной квартиры, Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Гостиная в классическом стиле
Мастерская архитектуры и дизайна FOX

Дизайн-проект однокомнатной квартиры

Мастерская архитектуры и дизайна FOX
Мастерская архитектуры и дизайна FOX
Мастерская архитектуры и дизайна FOX

Функциональный стеллаж – важное дополнение любой гостиной. Не все предпочитают стеклянные шкафы и серванты, поэтому стеллаж заменит их и облагородит пространство. Модели из ценных пород деревьев имеют роскошный внешний вид, придающий гостиной нотки шика и при этом простоты. Для классического интерьера выбирайте стеллаж простых форм и натуральных расцветок, можно рассмотреть белый или песочный стеллаж для гостиной в светлой гамме. Стеллаж будет и красивой, и полезной деталью, так как на нем очень удобно хранить разнообразные мелочи и декор.

Барная стойка-стол

Дизайн в современном стиле 3к.кв, MoRo MoRo Гостиная в классическом стиле
MoRo

Дизайн в современном стиле 3к.кв

MoRo
MoRo
MoRo

Классика – это не всегда вычурная лепнина, позолото и резная мебель. Все больше хозяев выбирают осовремененную классику, когда остаются строгие формы и качество, но присоединяются нестандартные дизайнерские решения. Например, обеденную зону можно сделать в виде барной стойки. Этот прием зачастую используется в современных квартирах-студиях, и не стоит от него отказываться, если вам нравится классика. Барная стойка тоже может быть элегантной мебелью для гостиной. Она экономит пространство и делает его оригинальным и небанальным.

Какую бы мебель для гостиной вы не выбирали, помните, что классика приемлет только качественные материалы и гармонию, во всем остальном можно проявлять фантазию и экспериментировать.

Современные серванты

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