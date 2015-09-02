Элегантная мебель для гостиной в классическом стиле

Визитной карточкой и «лицом» любого дома является гостиная. Поэтому очень важно обустроить ее так, чтобы и членам семьи было комфортно проводить вместе вечера, и гостям приятно собираться здесь за разговорами или ужином. Мебель играет важную роль в формировании атмосферы гостиной, и если вы решили остановиться на традиционном оформлении, то мы расскажем, как выбрать практичную и элегантную мебель для гостиной в классическом стиле.
Шкаф со стеклянными дверцами или сервант – прекрасное дополнение гостиной в традиционном стиле. Это незаменимая элегантная мебель в гостиной классического стиля, ведь в нем можно хранить дорогую хрустальную посуду, книги, фотографии, сувениры – все то, что украшает комнату, но загромождает другие поверхности. Может показаться, что сервант – устаревший аксессуар родом из прошлого века, но оттого его ценность еще выше: дизайнеры берут за основу раритетные модели и переделывают их на новый лад, создавая изысканную мебель с налетом ностальгии. В интерьере гостиной можно установить настоящую ретро-модель, сделав ее центром композиции. А можно подобрать или заказать встроенный стеклянный шкаф под общее оформление комнаты.
В первую очередь в гостиной определяется точка фокуса (обычно это телевизор или камин), вокруг которой располагаются места для сидения. В качестве мягкого уголка может выступить диван из кожи – бесспорно достойный предмет мебели для гостиной в классическом стиле. Он говорит не только о безупречном вкусе хозяев дома, но и о высоком статусе. Для классического оформления наиболее подходящим станет диван светлых оттенков – бежевый, белый, серый, золотой; но можно и сыграть на контрастах, подобрав диван отличного от отделки комнаты цвета. Кожаный диван всегда выглядит солидно и презентабельно, и немаловажно, что его качество соответствует внешнему виду. Такой диван прослужит очень долгие годы, а если вы боитесь загрязнений, то дополнительно приобретите съемные чехлы, легкие в чистке.
Альтернативой стандартному дивану может стать кушетка или софа. Кушетка представляет собой изделие без спинки, а софа отличается тем, что ее подлокотники имеют одинаковую высоту со спинкой. Как правило, эти модели стилизованы под разные эпохи, поэтому отлично вписываются в интерьер стиля модерн, классика, ампир. Софа с резными и гнутыми ножками выглядит аристократично и небанально, она станет изюминкой гостиной. Софа, как и диван, может быть выполнена из кожи, а может иметь обивку из парчи, жаккарда, гобелена, атласа. Роскошный предмет мебели от магазина FRATELLI BARRI точно будет заметным в интерьере гостиной.
Гостиная классического стиля, как правило, довольно просторная, и в ней одного дивана будет мало. Поэтому пригодится пара кресел в таком же утонченном дизайне, как и диван. Для роскошной гостиной с множеством изысканных деталей в оформлении идеально подойдет кресло с подставкой для ног. Такая модель позволяет по-настоящему расслабиться и ощутить прилив сил. А для тех, кто не забывает о делах даже дома, кресло с подставкой станет удобной рабочей зоной, в которой можно сидеть с ноутбуком. Для классической гостиной идеальный вариант – кресло и мягкий пуфик, выполненные в одинаковом стиле и дополняющие друг друга.
В большой прямоугольной гостиной очень удобно организовывать обеденную зону в одной части комнаты. Во-первых, это рациональное использование пространства, а во-вторых, такое зонирование помогает зрительно выровнять площадь помещения. Так как обеденная зона будет примыкать к гостиной, то мебель для нее должна соответствовать общему стилю. Традиционно выбирают массивный обеденный стол из натурального дерева (дуб, ясень, бук) и стулья из этого же материала, обитые красивым текстилем в пастельных тонах или с цветочным рисунком. Этот вариант универсальный: он выглядит элегантно, богато и, к тому же, обладает высокой износоустойчивостью.
Без красивого деревянного комода сложно представить утонченный классический интерьер. Если вам не по душе выставлять на общее обозрение какие-либо предметы или нужно хранить необходимые вещи в гостиной, то комод поможет справиться с этими проблемами. Комод может быть на гнутых ножках, украшенный позолоченной резьбой или просто лаконичный белый. Важно, чтобы он подчеркивал в целом дизайн гостиной и гармонично завершал его. Изделие подойдет не только для закрытого хранения: сверху можно расположить телевизор, вазу, зеркало или декоративные аксессуары, которые украсят комнату.
В гостиной никак не обойтись без журнального столика. Он играет и декоративную, и функциональную роль. Низкий столик лучше всего размещать в центре мягкой группы, примерно на вытянутую руку от диван и кресел. Следите, чтобы оставалось достаточно свободного пространства на проходы, если места не так много, то подбирайте более компактные модели. Столик изготовленный из стекла впишется в классический стиль интерьера в светлых тонах. Стеклянная поверхность добавляет пространству невесомости и легкости, поэтому такой предмет мебели незаменим в маленьких гостиных, где важно не загромождать площадь даже зрительно.
Если вы выбрали элегантную деревянную мебель для гостиной, то дополните гарнитур деревянным столиком, выполняющим функцию подставки. Наиболее подходящим расположением для высокого столика – сбоку около дивана или кресла. Следите, чтобы высота изделия была на уровне подлокотников, так мебель будет казаться соразмерной. На столик можно поместить книги и журналы, вазу с цветами, настольную лампу. Кроме того, изделие заменит кофейный столик, если для него нет места в центре мягкого уголка. Пить чай или вино в гостиной с такой мебелью будет одним удовольствием.
Функциональный стеллаж – важное дополнение любой гостиной. Не все предпочитают стеклянные шкафы и серванты, поэтому стеллаж заменит их и облагородит пространство. Модели из ценных пород деревьев имеют роскошный внешний вид, придающий гостиной нотки шика и при этом простоты. Для классического интерьера выбирайте стеллаж простых форм и натуральных расцветок, можно рассмотреть белый или песочный стеллаж для гостиной в светлой гамме. Стеллаж будет и красивой, и полезной деталью, так как на нем очень удобно хранить разнообразные мелочи и декор.
Классика – это не всегда вычурная лепнина, позолото и резная мебель. Все больше хозяев выбирают
осовремененную классику,
когда остаются строгие формы и качество, но присоединяются нестандартные
дизайнерские решения. Например, обеденную зону можно сделать в виде барной
стойки. Этот прием зачастую используется в современных квартирах-студиях, и не
стоит от него отказываться, если вам нравится классика. Барная стойка тоже
может быть элегантной мебелью для гостиной. Она экономит пространство и делает
его оригинальным и небанальным.
Какую бы мебель для гостиной вы не выбирали, помните, что классика приемлет только качественные материалы и гармонию, во всем остальном можно проявлять фантазию и экспериментировать.