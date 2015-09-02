Элегантная мебель для гостиной в классическом стиле

Классика – это не всегда вычурная лепнина, позолото и резная мебель. Все больше хозяев выбирают осовремененную классику, когда остаются строгие формы и качество, но присоединяются нестандартные дизайнерские решения. Например, обеденную зону можно сделать в виде барной стойки. Этот прием зачастую используется в современных квартирах-студиях, и не стоит от него отказываться, если вам нравится классика. Барная стойка тоже может быть элегантной мебелью для гостиной. Она экономит пространство и делает его оригинальным и небанальным.

Какую бы мебель для гостиной вы не выбирали, помните, что классика приемлет только качественные материалы и гармонию, во всем остальном можно проявлять фантазию и экспериментировать.