Рустикальный стиль для создания уюта на вашей кухне

Искусственно состаренный и грубый - вот что приходит на ум при упоминании рустикального стиля. Применение рустикального стиля в интерьере дополняет жилище уютом и придает чувство единения с природой. И где как не на кухне мы больше всего нуждаемся в уюте и комфорте.
Хотя белые гарнитуры, никелированные краны и мраморные столешницы сейчас на пике моды, рустикальная кухня всегда будет предоставлять необходимый комфорт и уют. Важным моментом при создании кухни в рустикальном стиле, насколько это возможно, сохранить природную красоту материала, не уходя в старину и не злоупотребляя деревенским стилем.
Основной тон для оформления кухни в рустикальном стиле – натуральный. Так как деревянные стены в таком помещении – непрактичное решение (они плохо моются), в качестве фартука используется керамическая плитка, имитирующая расцветку натурального гранита. Похожий материал использован для оформления пола. В данном проекте столешницы выполнены из искусственного камня того же цвета, их поверхность легко моется и практически не царапается. Для того чтобы подчеркнуть натуральность материалов, создатели проекта выбрали мебель с покрытием из шпона, оставили открытыми верхние части стен, сделанные из бруса, и потолок из шпунтованной доски. Интерьер получился простой, без ярких элементов, но уютный, удобный и очень практичный.
С помощью рустикального стиля можно полностью воссоздать исконно русское оформление кухни. Изразцовая печь в интерьере рубленного дома, а также деревянная антикварная мебель добавят комнате народный колорит.
Перед вами пример применения рустикального стиля в современной кухня для молодой семьи. Концепт был основан на сочетании натуральных текстур и материалов. Для этого мы выбрали светлые и сочные оттенки текстур дерева. Создателями данного проекта каждый уголок кухни был продуман с функциональной точки зрения. Дерево разбавили колоритной плиткой для фартука кухни в двух вариантах на выбор-марокканской и испанской плиткой
Дерево, в его натуральном виде, должно стать основным материалом облицовки кухни. Речь идёт о деревянных балках на потолке, окнах, кухонном гарнитуре, столах и прочей мебели. Для того чтобы получить интерьер в рустикальном стиле просто необходимо ввести как можно больше натурального дерева, ни в коем случае не крашеного. Краска уничтожит всю естественность и органичность материала.
Оборудуя кухню в рустикальном стиле полезно будет знать следующие моменты. Особую привлекательность стилю придает мебель из натуральных отполированных и оштукатуренных бревен и жердей, полотна грубой ткани, и возможно даже печь и натурального кирпича,важно чтобы все аксессуары, мебель, светильники создавали ощущение дикой природы.
Рустикальная кухня не обязательно должна быть темной с применением тяжелых
давящих материалов и мебели. Вы можете сочетать светлые элементы с рустикальными, такими как вторично использованное дерево в кухонном острове или столешницах, потолочные балки и пол из твердой древесины. Представленная кухня в рустикальном стиле сочетает в себе элементы прованса, делая интерьер кухнипростым и вместе с тем утонченным.
Для создания необходимой обстановки отдайте предпочтение антикварным или состаренным предметам. Комбинация из состаренного гарнитура и стола, металлических светильников и стен, облицованных кирпичом – это прекрасный вариант, если вы выбираете рустикальный стиль. Подберите элементы, по которым виден их возраст. Деревянные грубо обработанные балки, кирпичная кладка – замечательное решение для придания кухне рустикального вида. Все перечисленное показывает свой возраст и добавляет частичку уюта.
Встраивать современное в старинное нужно тактично и осторожно. Безусловно, на кухне даже не стоит вопрос о том, встраивать кухонную технику или нет. Современная кухонная техника сочетается с массой аксессуаров, от фантастически аутентичных деревянных тарелок, как на фото слева, до многочисленных ступок, банок, корзинок и т.п.
Рустикальный стиль часто путают со стилем кантри или, как его еще называют, деревенским стилем. Однако следует помнить, что интерьер в стиле кантри изобилует разнообразными небольшими предметами декора, такими как хенд-мейд посуда, деревянные статуэтки, развешенные на стенах чучела животных или небольшие кузнечные сувениры. Рустикальный же интерьер, в отличие от кантри, – это максимальная простота и даже в некотором роде брутальность, свойственная провинциальному стилю с его наспех изготовленной мебелью и украшениями. Если Вас заинтересовал рустикальный стиль и вы задумались о применении его на собственном жилом пространстве, полезной для Вас окажется статья
Как создать рустикальный стиль в интерьере?