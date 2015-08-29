Рустикальный стиль для создания уюта на вашей кухне

Искусственно состаренный и грубый - вот что приходит на ум при упоминании рустикального стиля. Применение рустикального стиля в интерьере дополняет жилище уютом и придает чувство единения с природой. И где как не на кухне мы больше всего нуждаемся в уюте и комфорте.

Хотя белые гарнитуры, никелированные краны и мраморные столешницы сейчас на пике моды, рустикальная кухня всегда будет предоставлять необходимый комфорт и уют. Важным моментом при создании кухни в рустикальном стиле, насколько это возможно, сохранить природную красоту материала, не уходя в старину и не злоупотребляя деревенским стилем.