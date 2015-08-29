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Рустикальный стиль для создания уюта на вашей кухне

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Old wine factory and farm, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Кухня в рустикальном стиле
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Искусственно состаренный и грубый  - вот что приходит на ум при упоминании рустикального стиля. Применение рустикального стиля в интерьере дополняет жилище уютом и придает чувство единения с природой. И где как не на кухне мы больше всего нуждаемся в уюте и комфорте.

Хотя белые гарнитуры, никелированные краны и мраморные столешницы сейчас на пике моды, рустикальная кухня всегда будет предоставлять необходимый комфорт и уют. Важным моментом при создании кухни в рустикальном стиле, насколько это возможно, сохранить природную красоту материала, не уходя в старину и не злоупотребляя деревенским стилем.

Базовое применение рустикального стиля в интерьере кухни

homify Кухня в рустикальном стиле
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Основной тон для оформления кухни в рустикальном стиле – натуральный. Так как деревянные стены в таком помещении – непрактичное решение (они плохо моются), в качестве фартука используется керамическая плитка, имитирующая расцветку натурального гранита. Похожий материал использован для оформления пола. В данном проекте столешницы выполнены из искусственного камня того же цвета, их поверхность легко моется и практически не царапается. Для того чтобы подчеркнуть натуральность материалов, создатели проекта выбрали мебель с покрытием из шпона, оставили открытыми верхние части стен, сделанные из бруса, и потолок из шпунтованной доски. Интерьер получился простой, без ярких элементов, но уютный, удобный и очень практичный. 

Рустикальный стиль кухни с русскими народными мотивами

Гостевой дом, гостиница в Русском стиле, ODEL ODEL Кухня в рустикальном стиле русский терем,русский стиль,русская печь,изразцовая печь,рубленый терем
ODEL

Гостевой дом, гостиница в Русском стиле

ODEL
ODEL
ODEL

С помощью рустикального стиля можно полностью воссоздать исконно русское оформление кухни. Изразцовая печь в интерьере рубленного дома, а также деревянная антикварная мебель добавят комнате народный колорит.

Кухня в рустикальном стиле для молодой семьи

WOODEN KITCHEN, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Кухня в рустикальном стиле
ILKIN GURBANOV Studio

WOODEN KITCHEN

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Перед вами пример применения рустикального стиля в современной кухня для молодой семьи. Концепт был основан на сочетании натуральных текстур и материалов. Для этого мы выбрали светлые и сочные оттенки текстур дерева. Создателями данного проекта каждый уголок кухни был продуман с функциональной точки зрения. Дерево разбавили колоритной плиткой для фартука кухни в двух вариантах на выбор-марокканской и испанской плиткой

Дерево как основа рустикального стиля

Residências na Praia luxuosas , Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Кухня в рустикальном стиле
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Дерево, в его натуральном виде, должно стать основным материалом облицовки кухни. Речь идёт о деревянных балках на потолке, окнах, кухонном гарнитуре, столах и прочей мебели. Для того чтобы получить интерьер в рустикальном стиле просто необходимо ввести как можно больше натурального дерева, ни в коем случае не крашеного. Краска уничтожит всю естественность и органичность материала.

Детали для рустикального стиля

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Оборудуя кухню в рустикальном стиле полезно будет знать следующие моменты.  Особую привлекательность стилю придает мебель из натуральных отполированных и оштукатуренных бревен и жердей, полотна грубой ткани, и возможно даже печь и натурального кирпича,важно чтобы все аксессуары, мебель, светильники создавали ощущение дикой природы.

Рустикальный стиль кухни с элементами прованса

Projekt wnętrz domu kraków, MOCOLOCCO MOCOLOCCO Кухня в рустикальном стиле
MOCOLOCCO

MOCOLOCCO
MOCOLOCCO
MOCOLOCCO

Рустикальная кухня не обязательно должна быть темной с применением тяжелых давящих материалов и мебели. Вы можете сочетать светлые элементы с рустикальными, такими как вторично использованное дерево в кухонном острове или столешницах, потолочные балки и пол из твердой древесины. Представленная кухня в рустикальном стиле сочетает в себе элементы прованса, делая интерьер кухнипростым и вместе с тем утонченным.

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Придание кухне элементов старины для создания рустикального стиля

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Кухня в рустикальном стиле
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Для создания необходимой обстановки отдайте предпочтение антикварным или состаренным предметам. Комбинация из состаренного гарнитура и стола, металлических светильников и стен, облицованных кирпичом – это прекрасный вариант, если вы выбираете рустикальный стиль. Подберите элементы, по которым виден их возраст. Деревянные грубо обработанные балки, кирпичная кладка – замечательное решение для придания кухне рустикального вида. Все перечисленное показывает свой возраст и добавляет частичку уюта.

Совмещение рустикального стиля кухни с современной техникой

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Кухня в рустикальном стиле
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Встраивать современное в старинное нужно тактично и осторожно. Безусловно, на кухне даже не стоит вопрос о том, встраивать кухонную технику или нет. Современная кухонная техника сочетается с массой аксессуаров, от фантастически аутентичных деревянных тарелок, как на фото слева, до многочисленных ступок, банок, корзинок и т.п.

Простота рустикалього стиля

Old wine factory and farm, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Кухня в рустикальном стиле
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

Рустикальный стиль часто путают со стилем кантри или, как его еще называют, деревенским стилем. Однако следует помнить, что интерьер в стиле кантри изобилует разнообразными небольшими предметами декора, такими как хенд-мейд посуда, деревянные статуэтки, развешенные на стенах чучела животных или небольшие кузнечные сувениры. Рустикальный же интерьер, в отличие от кантри, – это максимальная простота и даже в некотором роде брутальность, свойственная провинциальному стилю с его наспех изготовленной мебелью и украшениями. Если Вас заинтересовал рустикальный стиль и вы задумались о применении его на собственном жилом пространстве, полезной для Вас окажется статья Как создать рустикальный стиль в интерьере?

До и После: Как сделать квартиру из бывшего офиса
А каково Ваше отношение к рустикальному стилю?

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