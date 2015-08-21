Многие задаются вопросом, из какого дерева лучше купить мебель, ведь каждая древесина обладает своими свойствами, минусами и плюсами. Мебель из орехового дерева однозначно достойна самого пристального внимания.
Раньше на протяжении многих лет единственным материалом для изготовления мебели было дерево. Сейчас же при наличии современных технологий и современных материалов древесина не теряет своей актуальности, поскольку только она может окутать аурой домашнего уюта и тепла. Натуральная деревянная мебель ценится в каждой стране мира, но также имеет и высокую стоимость. Благодаря данной древесине можно изготавливать предметы мебели самых разнообразных направлений и стилей. Мебель, изготовленная из твердых пород, к каким относится и орех, отличается высокой прочностью, износостойкостью, а значит, и долговечностью.
Мебель из орехового дерева обладает целым рядом преимуществ. Например, ореховое дерево относится к твердым породам древесины, имеет немалое количество оттенков, таких как красно-коричневый, светлый, зеленовато-серый, желтовато-серый. Различие цветов в основном связано с разным местом произрастания. Чем теплее климат, тем светлее будет древесина. Мебель из орехового дерева считается элитной, нередко ее можно встретить в антикварных магазинах. Часто ее делают только на заказ. Следует учесть, что производители экономят на древесине, поэтому в основном из ореха делают шпон и некоторые детали для декора мебели.
Насчитывают больше 10 видов ореховой древесины. Самый ценный вид из них – это черный орех. Он используется для отделки и украшения дорогой мебели. Хотя ореховое дерево достаточно тяжелое, твердое, работа с ним является увлекательным и интересным процессом. Оно отлично поддается отделке, без проблем полируется, шлифуется и лакируется. При правильной сушке не возникают трещины, в противном случае может появиться множество дефектов. Многие мастера занимаются резьбой по ореховому дереву, так как почти не бывает сколов древесины, к тому же можно создавать ажурную резьбу. У древесины ореха имеется высокая плотность, твердость и вязкость. Также она обладает высокой сопротивляемостью к грибкам, гниению, разным механическим повреждениям.
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Цвет ореха достаточно глубокий, он обычно имеет коричневый тон с красноватым или серым оттенком. Его рисунок контрастный – темные и волнистые прожилки находятся на фоне светлых штрихов. Таким образом, визитной карточкой ореха является глубокий тон и выразительный рисунок. Цвет ореха напрямую зависит от породы дерева. Например, самым распространенным и используемым является древесина восточно-американского и грецкого ореха. Различают следующие породы этого дерева – пикан, бразильский, маньчжурский, миланский, итальянский. Соответственно по оттенкам орех делится на темный, светлый, золотой и красный. На данном фото дизайнер использовал более темный цвет ореха.
При покупке мебели из ореха не всегда и не все задумываются о том, как ее можно гармонично вписать в интерьер, с какими другими представителями древесины она будет смотреться гармонично. Давайте рассмотрим необычные сочетания орехового дерева с другими породами, посмотрим, что можно к ним добавить и какого цвета.
В этом случае сочетаются совершенно разные оттенки, так как бук светлее ореха и по тону теплее его. Композиция имеет достаточно экзотичный вид. Чтобы разница между орехом и буком не была столь очевидной, можно поклеить обои серого оттенка, а мягкую мебель выбрать светло-песочного цвета. Для такой комнаты будут идеальны медовые шторы, различные детали светло-зеленого оттенка. Например, эти два дерева можно сочетать так – возьмите шкаф или стойки под книги, сделанные из ореха, а журнальный столик, сделанный из бука. Чтобы комнату максимально оживить, используйте яркие лазурные детали.
Мебель из ореха и дуб венге – отличное сочетание. Дуб венге будет выделяться контрастно, придавая помещению оригинальный вид (возьмите такого цвета шкаф для книг или столик). Общий вид композиции выглядит богато, поэтому следует подобрать и соответствующие обои. Хорошо подойдут коричневые обои с серыми или розовыми вкраплениями. Смотрится и мягкая мебель с ярко-коричневой обивкой. Можно подобрать некоторые элементы сиреневого цвета. Портьеры могут иметь красный или пурпурный цвета.
Ореховая мебель и цвет кавальдос – поистине необычное сочетание. Комната с таким видом приобретет немного осенний вид. Для такого помещения подойдут бежевые обои, можно даже с болотными полосками. Вся композиция может быть дополнена солнечными оттенками, особенно это касается штор и мягкой мебели.
Хорошо смотрится мебель из орехового дерева и беленый дуб. Орех, имея свою структуру и переливы, уже выглядит дорого и винтажно. Если сочетать его с дубом, то получится интересный контраст светлого и темного, что привнесет в интерьер яркую изюминку. К такой мебели хорошо подойдут полосатые бежевые обои. Обивка для мягкой мебели в таком случае должна иметь палевый цвет. Подойдут аксессуары и остальные предметы декора медного цвета. Если добавить темно-шоколадные оттенки, то интерьер станет выразительнее. Шторы могут иметь лилово-красный цвет или лазурный.
Такая мебель на кухне отлично смотрится в классическом стиле. Находясь в кухонном помещении, она не только сочетает в себе уют красоту, но и практичность, функциональность. Даже на кухне она сможет прослужить длительное время. С ее помощью интерьер станет солидным и престижным. Конструкцию, вид и цвет можно выбрать любой, благодаря широкому разнообразию. Для спальни мебель из дерева является идеальным вариантом. Мебель из орехового дерева сделает спальное помещение более уютным и спокойным. Если использовать данные предметы мебели в гостиной, то ее вид значительно преобразится. Интерьер будет выглядеть богато и солидно. Также мебель из ореха подойдет и для других помещений, важно только подобрать правильный цвет.
Мебель из орехового дерева легко очищать и ухаживать за ней достаточно просто. Можно самостоятельно приготовить средство для чистки – нужно смешать оливковое масло и несладкое красное вино, все это берется в равных частях. Фланелевую тряпочку окунают в этот состав и протирают мебель. Дайте поверхности подсохнуть и затем отполируйте ее при помощи вельвета или плюша.
Таким образом, многообразие видов орехового дерева позволяет создавать уникальную деревянную мебель, которая может служить не только в качестве предметов для удобства жизни (шкафы, кресла, столы, диваны и т.д.), но и в качестве помощника для нашего физического здоровья. Это связано с тем, что многие деревья обладают полезными свойствами для нашего организма, не исключением является и мебель из орехового дерева.