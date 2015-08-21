Многие задаются вопросом, из какого дерева лучше купить мебель, ведь каждая древесина обладает своими свойствами, минусами и плюсами. Мебель из орехового дерева однозначно достойна самого пристального внимания.

Раньше на протяжении многих лет единственным материалом для изготовления мебели было дерево. Сейчас же при наличии современных технологий и современных материалов древесина не теряет своей актуальности, поскольку только она может окутать аурой домашнего уюта и тепла. Натуральная деревянная мебель ценится в каждой стране мира, но также имеет и высокую стоимость. Благодаря данной древесине можно изготавливать предметы мебели самых разнообразных направлений и стилей. Мебель, изготовленная из твердых пород, к каким относится и орех, отличается высокой прочностью, износостойкостью, а значит, и долговечностью.