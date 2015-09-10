Кухня является одним из главных помещений в доме, где собираются все домочадцы, нередко приходят и гости. Поэтому очень важен выбор мебели для кухни, ее функциональность и практичность. Не последняя роль отведена и для тумбы под мойку. Шкафы под раковину на кухню помогают убрать ненужную захламленность и привнести в интерьер элементы современных технологий. Какие шкафы лучше выбрать, чем они отличаются, какие хорошо вписываются в интерьер?
Чтобы выбрать шкафы под раковину на кухню, следует, прежде всего, оценить прочность материала. Он должен обладать влагостойким покрытием, устойчивостью к загрязнениям любого рода. Лучше всего взять шкафчик, сделанный из массива дерева или, на крайний случай, из ДСП, МДФ.
Раковина должна быть правильно обустроена, так как от этого напрямую зависит функциональность. Раньше вместе с раковиной выбирали маленькие, вместительные шкафчики, имеющие одну или две двери. Но благодаря современным технологиям, сейчас доступны стильные тумбочки, оснащенные объемными шкафчиками, состоящими из выдвижных ящичков для различных средств.
Желательно покупать шкаф, не имеющий сплошную заднюю стенку. Это улучшает качество монтажа системы водоснабжения, ускоряет процесс ее установки. При установке тумбочки под раковину следует оставлять пространство между полом и шкафом. Так вы сможете без труда собирать скопившийся под тумбой мусор.
Шкафы под раковину на кухню подразделяются на два вида – прямые и угловые. Они отличаются друг от друга не только по внешнему виду, но и по различным параметрам и характеристикам, например, практичность, функциональность, прочность, удобство в эксплуатации.
Такие шкафчики являются традиционными, их комплектация весьма стандартна. У этого напольного мебельного атрибута имеется широкий выбор форм и размеров. От его размеров зависит и количество дверей. Если ширина 30-40 см, то одна дверь, если 60-80, то две дверки. Проектировщики обычно такой предмет мебели снабжают полочками, удобными рейлингами (в таком случае нужна скрытая подводка коммуникаций, что не всегда возможно в маленькой кухне). Все это повышает простоту процесса эксплуатации. Такой шкаф практичен, так как имеется большое пространство для подхода к раковине. Но важно, чтобы тумбочка не была очень глубокой, иначе так называемая глухая зона будет труднодоступна. Объемный шкаф будет практичен лишь в том случае, если у него будут выдвижные ящики, в противном случае, что-то достать будет очень проблематично. В зависимости от материалов шкафы под раковину на кухню могут быть устойчивы к влиянию агрессивных факторов. Самые прочные тумбы сделаны из бука и белого дуба. Можно, конечно, взять их дешевый аналог – материал МДФ. Шкаф прямой формы имеет более низкую цену по сравнению с угловым вариантом мебели.
Данный шкаф также делится на 2 вида в зависимости от своей формы, он может быть трапециевидным и L-образным. Последний вариант наиболее распространен, так как трапециевидная форма шкафа подходит для мойки сложной конструкции. Угловой шкаф отличается от прямого эргономичностью. Хорошо смотрится, если кухонный гарнитур небольшой. Дверки лучше установить узкие, ширина которых не будет больше 30 см. Но в этом есть и недостаток, так как емкость для мусора поместится только небольшая. Если открывать дверку угловой тумбочки формы L, то отлично просматривается внутренняя часть ящика, все необходимые предметы быстро находятся. Трапециевидный шкаф подходит для раковины с несколькими чашами. Такой тумбочке нужны ящички в виде вращающихся вагончиков – тянешь за ручку и выкатываются все ящики, в которые можно поместить даже посуду. Прочность углового шкафа также полностью зависит от материала. Но он больше подвержен поломке из-за своей конструкции и расположения. Цена намного больше, чем у прямых шкафов.
Если чаша имеет среднюю вместительность, то подойдут стандартные размеры кухонной мебели. Шкафы под раковину на кухню подобного размера позволят скрыть трубы, сделать отсеки для бытовой химии и поместить небольшое мусорное ведерко. Таким образом, стандартным размером шкафа является 60 см. Если кухня имеет маленькие размеры, то лучше брать не маленький шкаф, а тумбу L-образной формы. Так рабочее пространство будет использоваться более рационально. Столешницы у такого шкафа будут иметь размеры 60 см и 42 см. При наличии большой кухни подойдут абсолютно любые тумбочки.
Традиционно в такой шкаф помещают, в первую очередь, мусорное ведро. Но сейчас в современных кухнях все чаще применяют специальные мусорные отсеки для сортировки вместо стандартного ведерка. Имеются отсеки для разбитого стекла, бумаги, пластика. Нередко такое место используется и для водных фильтров, и для современных измельчителей органических отходов. В дальнем уголке шкафа часто можно увидеть водонагреватель. Как правило, шкаф нужен для необходимых вещей, использующихся редко. Здесь хранят моющие средства, корм для питомцев, бытовые приборы, габаритную посуду и многое другое.
Чтобы все нужные предметы разместить наиболее рационально, есть специальные конструкции. Например, открытые полочки под раковиной. Чтобы кухонное пространство, особенно маленькое, эффективно использовать, рационально все размещать, нужны открытые полочки в тумбе. Некоторые ставят на такие полочки декоративные тарелки, различные аксессуары. Хорош и глухой фасад. При наличии сплошной конструкции не видно захламления. Только следует такие монолитные фасады чередовать с декоративными фасадами, украшенными узорами, витражами, то есть с более легкими. Это поможет избежать тяжеловесного вида в пространстве. К тому же глухие фасады устойчивы к повреждениям, моются легко. Во многих элитных кухонных помещениях применяют выдвижные отсеки, они являются наиболее эргономичными и удобными для хранения габаритных предметов. Выдвижные ящички, полочки, сеточки – все это можно удачно расположить внутри тумбы, учитывая нахождение коммуникаций и строительных систем.
Лучше всего, конечно, сделать шкаф на заказ, чтобы были учтены все ваши предпочтения. Чтобы иметь гармоничный фон и скрыть всю кухонную небольшую утварь, нужны определенные элементы. К примеру, откидная дверка в верхней части тумбочки. Там обычно хранят губки, щетки и другие небольшие моющие средства. Все это отлично поместится в специальные контейнеры. Нужны небольшие полочки на дверце шкафа, хорошо, если они будут узкими. Там размещают маленькие кухонные принадлежности, которые регулярно используются. Хороши выдвижные блоки и ящички, с их помощью можно скрыть губки, моющие средства, полотенце. Есть и современный способ организации кухонной мелочи и кухонных предметов, приборов – это комбинированная тумбочка. В ней скомбинированы как открытые, так и скрытые пространства, ящичков, секций, откидного контейнера и прочее.
Таким образом, шкафы под раковину на кухню не так маловажны, как может показаться на первый взгляд. Наиболее функциональными и эргономичными являются различные современные модели таких шкафчиков.