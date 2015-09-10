Чтобы выбрать шкафы под раковину на кухню, следует, прежде всего, оценить прочность материала. Он должен обладать влагостойким покрытием, устойчивостью к загрязнениям любого рода. Лучше всего взять шкафчик, сделанный из массива дерева или, на крайний случай, из ДСП, МДФ.

Раковина должна быть правильно обустроена, так как от этого напрямую зависит функциональность. Раньше вместе с раковиной выбирали маленькие, вместительные шкафчики, имеющие одну или две двери. Но благодаря современным технологиям, сейчас доступны стильные тумбочки, оснащенные объемными шкафчиками, состоящими из выдвижных ящичков для различных средств.