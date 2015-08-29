Мебель в традиционном стиле, в наше время популярна, и пользуется высоким спросом как у хозяев просторных загородных домов, так и обычных городских квартир. Профессиональные дизайнеры все чаще черпают вдохновение в классике, архитектуре и интерьерах Европы и Америки, обращают внимание на прекрасные предметы старины. Традиционная мебель приносит в дом комфорт и тепло, уют и постоянство.
Ее часто относят к элите, подобные интерьеры украшают лучшие дома. Такая мебель не выходит из моды, не требуют дополнительных изменений с течением времени. Секрет популярности этого стиля кроется и в особой атмосфере.
Главная задача, при создании интерьера с традиционной мебелью – правильный баланс старины, в классическом стиле, и современности. Именно это придаст любому помещению индивидуальность, энергию, самобытность и ту неповторимую изюминку, которая выделит его из тысячи.
В выборе дизайнерской мебели в традиционном стиле не принято использовать яркие акценты, слишком насыщенные, кричащие цвета. Предпочтение отдается нейтральной палитре, благородным оттенкам, натуральным естественным цветам. Доминирует кремово-бежевая гамма, серый, молочный, шоколадный. Их сочетают с глубоким красным или бордовым, зеленым и синим цветом. Однако в современных интерьерах можно увидеть не только традиционную цветовую палитру, но и свежие сочные оттенки зелени, бирюзы, лимонные оттенки.
Логично, что классическая мебель лучше всего смотрится в традиционной гостиной. Простые палитры, прочные материалы и удобная обивка помогут выразить традиционный стиль сегодня и на годы вперед. Существует несколько правил для выбора декора, но единственное, что важно – как это смотрится в вашем доме. Вот несколько советов расстановки мебели в традиционной гостиной:
- Немногие знают столько о традиционном дизайне, сколько знает Банни Уильямс. Она сказала, что элементами идеальной гостиной являются диван, журнальный столик, два стула, пара кресел, которые можно передвигать, мягкая скамейка и два стола с напитками.
- Когда декорируете вокруг прекрасного вида из окна, не используйте мебель, которая создает визуальный блок. Скамья или низкая кушетка – прекрасный выбор, который только подчеркивает вид.
- Консольный стол за диваном – главный элемент гостиной открытого плана. Стол должен быть немного ниже спинки дивана. Эти столы также подходят для освещения комнаты, пара ламп за диваном могут осветить пространство.
- Зеркала – легкий способ сделать комнату больше, светлее и ярче. Зеркала также прекрасно подходят для добавления симметрии.
- Пара диванов создает уютную и комфортабельную гостиную. Стол следует ставить на расстоянии 14-18 дюймов, что позволит людям проходить спокойно.
- Кресла — основной элемент гостиной, они часто используются в паре с диваном, однако это не необходимость. Пара кресел прекрасно смотрится в местах, предназначенных для общения.
- Небольшие столики у дивана используются для напитков, закусок, пультов или книг. Выбирайте поверхность стола такой, чтобы она не была с кольцами и царапинами, ее должно быть легко протирать. Стол должен быть немного выше, ниже или наравне с подлокотником кресла или дивана, у которого он стоит.
Мебель для классической кухни – это дерево и роскошные обивочные ткани, изогнутые ножки столов, стульев, шкафчиков, украшение резьбой. Обеденный стол должен быть большим и массивным. Только натуральные материалы и только естественные цвета: дерево (как правило, темных оттенков и из ценных пород. Стулья обязательно должны гармонировать со столом. Они могут быть полностью деревянными, а могут иметь тканевую или кожаную обивку. Высокая спинка, изогнутые ножки, широкое сидение. Кухонный гарнитур: и снова натуральное дерево. Если кухня выдержана в светлых тонах или недостаточно просторна, то имеет смысл выбрать гарнитур белого, бежевого, светло-серого цветов. Допустимы стеклянные дверцы шкафов, изящная фурнитура с позолотой или посеребрением с благородным (кажущимся или нет) налетом времени. Гарнитур может быть декорирован резьбой и лепными узорами. Столешница также должна быть из натуральных материалов: камня — мрамора, гранита, базальта (более доступный и не менее красивый вариант – литокерамика) или массива ценной породы древесины. Фартук может быть как продолжением столешницы, так и отличаться материалом или дизайном.
Предпочтительно, чтобы вся бытовая техника была скрыта за фасадами гарнитура. Но также она может быть и на виду, если гармонично вписывается в интерьер классической кухни, а лучше, если она будет выполнена в ретро-стиле.
Среди любителей классики очень популярна итальянская мебель. Классическая итальянская мебель – это проверенные временем благородные линии кроватей, строгие силуэты шкафов поражающие богатством отделки, изысканные комоды, украшенные зеркалами и прихотливой резьбой. Все эти узнаваемые элементы стиля придут вам в дом. И создадут из вашей спальни настоящее чудо.
Для традиционной спальни будут уместны кровати с высокой спинкой и балдахином. Который в данном случае выполнен в современном стиле и встроен в потолок.
Когда говорят о традиционности, классическом наследии, то чаще всего подразумевается именно английский стиль, эстетика ХVII века и более поздней, Викторианской Британии.
Массивную респектабельную английскую мебель с изогнутыми ножками, резными подлокотниками и другими декоративными деталями легче всего представить в интерьере аристократического жилища. Но и офисная мебель в такой стилистике приобретает все больше почитателей.
Так нашему вниманию представлен кабинет в английском индустриальном стиле. Вот что говрят сами дизайнеры из ILKINGURBANOV STUDIO о своем декоре и мебели:
Этот кабинет олицетворяет собой путешествие в 30-е годы. Работая над этим кабинетом, мы поставили себе задачу создать уютный личный уголок для главы семьи. Чтобы воссоздать нужную атмосферу, мы использовали темные оттенки благородных цветов, статусную мебель, такую как письменный стол CAVIO в паре с невероятным креслом Smoke Chair от MOOOI и классическую отделку потолка и стены. Атмосфера микса английского и индустриального стилей реализована с помощью ретро аксессуаров, мебели и декора.
Классическая мебель для ванной – это неизменная симметрия, четкое соблюдение геометрических пропорций и дорогие качественные материалы. Натуральное дерево, мрамор, изящно изогнутые ножки мебели, позолоченные, бронзовые и медные аксессуары для ванной, строгий выдержанный декор – это все атрибутика классического стиля. Такая мебель для ванной – классика в ее привычном понимании.
Традиционный стиль, это не только классический, но и восточный, например. Разновидностей восточного стиля в интерьере достаточно много. Данный интерьер, в свою очередь, выполнен в традиционном марокканском стиле.
Для марокканского интерьера характерна мебель из темного дерева, украшенная резьбой, инкрустацией и даже мозаикой. Обязательный атрибут такого интерьера — обилие мягких диванов, кресел, оттоманок и пуфов. Плюшевые обивочные ткани, обилие драпировок и подушек должны максимально располагать к отдыху и неге.
Теперь вы видите, что мебель в традиционном стиле хоть и имеет общие классические черты может быть очень разной, главное выбирать ее с душой и хорошим дизайнером.