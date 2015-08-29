Мебель в традиционном стиле

Логично, что классическая мебель лучше всего смотрится в традиционной гостиной. Простые палитры, прочные материалы и удобная обивка помогут выразить традиционный стиль сегодня и на годы вперед. Существует несколько правил для выбора декора, но единственное, что важно – как это смотрится в вашем доме. Вот несколько советов расстановки мебели в традиционной гостиной:

- Немногие знают столько о традиционном дизайне, сколько знает Банни Уильямс. Она сказала, что элементами идеальной гостиной являются диван, журнальный столик, два стула, пара кресел, которые можно передвигать, мягкая скамейка и два стола с напитками.

- Когда декорируете вокруг прекрасного вида из окна, не используйте мебель, которая создает визуальный блок. Скамья или низкая кушетка – прекрасный выбор, который только подчеркивает вид.

- Консольный стол за диваном – главный элемент гостиной открытого плана. Стол должен быть немного ниже спинки дивана. Эти столы также подходят для освещения комнаты, пара ламп за диваном могут осветить пространство.

- Зеркала – легкий способ сделать комнату больше, светлее и ярче. Зеркала также прекрасно подходят для добавления симметрии.

- Пара диванов создает уютную и комфортабельную гостиную. Стол следует ставить на расстоянии 14-18 дюймов, что позволит людям проходить спокойно.

- Кресла — основной элемент гостиной, они часто используются в паре с диваном, однако это не необходимость. Пара кресел прекрасно смотрится в местах, предназначенных для общения.

- Небольшие столики у дивана используются для напитков, закусок, пультов или книг. Выбирайте поверхность стола такой, чтобы она не была с кольцами и царапинами, ее должно быть легко протирать. Стол должен быть немного выше, ниже или наравне с подлокотником кресла или дивана, у которого он стоит.