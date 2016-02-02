Переезд отнимает всегда много сил и времени, к этому этапу жизни нужно морально подготовиться, все распланировать. Очень часто при квартирном переезде люди начинают его планировать сами, чтобы не тратить деньги на мувинговые компании. При этом важно организовать правильную перевозку домашних вещей, мебели, домашних животных. Но нередко все получается не так, как хотелось, иногда и вовсе неудачно. Есть определенные ошибки, которые допускаются во время переезда. Вот их и стоит узнать, тем более зачастую их избежать совсем просто.
В этой статье вы узнаете о том, как избежать ошибок при переезде, какие они существуют, как нужно все правильно организовать. Если вам удастся это сделать без ошибок, то вы не так устанете, не понесете никакого ущерба.
Переезд является идеальным временем для того, чтобы избавиться от хлама и ненужных вещей в доме. Всё то, что долгое время пылилось на балконе, в кладовой, в шкафах, на антресолях, не должно переезжать на новый балкон или антресоли. Если до этого времени вам что-то ни разу не пригодилось, то вряд ли пригодится и потом. Упаковка дополнительных вещей займёт ваше время, перевоз лишних коробок опять же будет лишней тратой. Определите специальную коробку для вещей на выброс и потом со спокойным сердцем отправьте её на помойку. Если есть одежда, которую вы не носите, лучше отдайте ее кому-нибудь.
Не все считают, что к переезду нужно готовиться заранее. В результате потом у человека не хватает времени, чтобы все подготовить, собраться, планы срываются. Это неправильно – все оставлять на последний день и паковать вещи непонятно как. Специалисты советуют начинать подготовку к переезду хотя бы за одну неделю. Вещи, которыми вы на данный момент пользуетесь редко, можно уже упаковать. К примеру, для этого возьмите вещи со шкафов и кладовой. Если будете нанимать компанию перевозчика, то позаботьтесь об этом заранее, чтобы оценить объем и цену имущества, определить сроки и время переезда. Рекомендуется не переезжать в начале месяца и в его конце, перед праздниками. Не нанимайте компании с очень низкими ценами.
Как избежать ошибок при переезде? Чтобы вам хватило коробок для всех вещей, чтобы все вместилось, важно определить объем перевозимого имущества. От этого еще зависит, какую машину нужно будет заказывать для перевозки. Когда все стоит на своих местах, кажется, что всего не так уж и много. Может получиться так, что машина сделает несколько ходок, а вы соответственно переплатите. Подумайте и о своей бытовой технике, не стоит ее перевозить без коробок, иначе могут появиться повреждения. Поэтому заранее рассчитайте на них коробки. Обязательны коробки для посуды, причем кладите между ней бумагу, заполняйте пустые промежутки мятой газетой.
Как избежать ошибок при переезде? Всегда нужно оставлять пути для отступления. В ситуации с переездом этим является минимальный набор необходимых вам вещей, которые всегда должны быть рядом или хотя бы в зоне досягаемости. Представьте, что перед отъездом вам захочется попудрить носик или вдруг понадобится принять лекарство, а косметика и аптечка будут уже запакованы, замотаны и спрятаны под остальными коробками.
Чтобы не забыть нужные вещи, составьте список предметов первой необходимости ещё перед тем, как начать упаковку, потом положите эти вещи в отдельную сумку. В основном вам будут нужны сменное бельё и одежда, туалетные принадлежности, лекарства, походный набор посуды и продуктов, влажные салфетки и тапочки. Собирать эту сумку можно и в последний день, когда все остальное уже готово.
Как избежать ошибок при переезде? Это нехитрое и простое действие поможет вам в результате сэкономить много времени, а возможно, и финансов. По крайней мере, подписать, где посуда или с какой стороны экран у телевизора, обязательно нужно. Это дополнительная гарантия того, что при распаковывании вы обнаружите все свои вещи в той же форме и комплектации, как и при упаковке.
Не стоит заниматься всеми вопросами переезда самостоятельно. Если вам позволяют денежные средства, то наймите опытных работников компаний грузоперевозок, чтобы они оценили реальный объем вашего имущества и выбрали нужную машину. Не собирайте и разбирайте мебель сами, есть большая вероятность того, что вы что-то повредите, особенно в условиях спешки. Но если вы что-то можете сделать без помощи то лучше не заказывайте дополнительные услуги для этого.
Как избежать ошибок при переезде? Перед тем как въехать на новое место, удостоверьтесь, что там все убрано и чисто. В противном же случае подготовьте все заранее, уберите. Когда вы въедете, у вас и так будет много дел, вряд ли у вас останутся силы на дополнительную уборку.