10 секретов современной виллы

Узнать главные секреты белоснежной виллы у моря вы сможете в нашей статье о проекте, который не раз удивит своим непревзойденным дизайном и оригинальными решениями в проектировании.
Потрясающий проект этой виллы был назван архитекторами «Афродита» в честь древнегреческой богини красоты и любви. На всех картинах она изображается окруженной розами, шикарными пейзажами и удивительной красоты тканями. Так и эта вилла расположена на живописном склоне с видом на море и является прекрасным местом для жизни и отдыха.
Узнать секреты создания такой идеальной виллы у моря поможет вам наша статья, которая призвана показать, что любая мечта или задумка состоит всего лишь из нескольких элементов и шагов, которые легко воплотить при истинном желании.
Эта исключительная дизайнерская жемчужина является примером упорного труда и самоотверженности. Вилла спроектирована и построена командой Miralbó Excellence, которая создала его на настоящем вдохновении. Она расположена в эксклюзивном жилом районе Монте Олимпо с захватывающим видом на долину, горы и море. Это тихий район всего в 8 минутах езды от города и пляжа и от этого еще более привлекательный.
По желанию заказчика главной задачей этого проекта было включить элемент воды в конструкцию дома. И теперь водопады, фонтаны и бассейны распределяются внутри и снаружи виллы самым удивительным образом.
Снаружи водопад проходит через природную каменную стену в зоне палисадника, а линейка воды, будто дорога, ведет гостей далее в сад и к бассейнам на террасах. Отсюда открывается впечатляющий пейзажный вид, а вода сопровождает вас будто повсюду.
Внутри виллы есть потрясающие хрустальные водопады, которые создают неповторимую атмосферу в гостиной, а уголок SPA с джакузи и крытым бассейном доступен даже в дождливую погоду.
Плюс ко всему эта удивительная вилла имеет четыре спальни и четыре ванные комнаты, большую и элегантную столовую и кухню, выполненную итальянским дизайнером по специальному заказу.
Отдельно от виллы (в соседнем здании) мы найдем апартаменты для гостей – мастер-сьют, кабинет и тренажерный зал для отдыха и занятий спортом.
Несмотря на то, что многие виллы в регионе оформлены в традиционных средиземноморских традициях, студия Miralbo считает, что гораздо удобнее жить в доме в стиле модерн. Здесь он представляется нам чуть более глянцевым и люксовым, чем обычно и при этом особенно шикарен в формате панорамного остекления и пейзажных видов.
Комфорт в таком доме – еще один секрет современной виллы у моря, которая является столь привлекательным символом жизни в удовольствие. Такие дома проектируются с особенным желанием создать как можно более сбалансированное, удобное и комфортабельное пространство, поэтому мы легко найдем здесь третью гостиную и огромные детские комнаты со всем необходимым.
Особенная цветовая гамма – песочная с подсветкой и с зелеными акцентами в виде пальм – поможет вам создать подобный антураж на вилле в любом уголке земного шара, даже далеко от моря. Вам отлично подойдет и элемент воды из-за своего цвета голубой лагуны, который может быть имитирован и дизайнерскими приемами.
Лаконичный современный дизайн, который украсил экстерьер и интерьер всевозможными эстетическими нюансами – важная составляющая расслабленной жизни. Когда ваш дом является полноценным, тщательно спланированным и красивым, ваша собственная жизнь стремится к тому же.
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