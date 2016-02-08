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10 секретов современной виллы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Afrodita, Miralbo Excellence Miralbo Excellence Дома в стиле модерн
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Узнать главные секреты белоснежной виллы у моря вы сможете в нашей статье о проекте, который не раз удивит своим непревзойденным дизайном и оригинальными решениями в проектировании.

Потрясающий проект этой виллы был назван архитекторами «Афродита» в честь древнегреческой богини красоты и любви. На всех картинах она изображается окруженной розами, шикарными пейзажами и удивительной красоты тканями. Так и эта вилла расположена на живописном склоне с видом на море и является прекрасным местом для жизни и отдыха.

Узнать секреты создания такой идеальной виллы у моря поможет вам наша статья, которая призвана показать, что любая мечта или задумка состоит всего лишь из нескольких элементов и шагов, которые легко воплотить при истинном желании.

​Секреты 1 и 2: расположение и волшебный элемент

Afrodita, Miralbo Excellence Miralbo Excellence Дома в стиле модерн
Miralbo Excellence

Afrodita

Miralbo Excellence
Miralbo Excellence
Miralbo Excellence

Эта исключительная дизайнерская жемчужина является примером упорного труда и самоотверженности. Вилла спроектирована и построена командой Miralbó Excellence, которая создала его на настоящем вдохновении. Она расположена в эксклюзивном жилом районе Монте Олимпо с захватывающим видом на долину, горы и море. Это тихий район всего в 8 минутах езды от города и пляжа и от этого еще более привлекательный.

По желанию заказчика главной задачей этого проекта было включить элемент воды в конструкцию дома. И теперь водопады, фонтаны и бассейны распределяются внутри и снаружи виллы самым удивительным образом.

​Секреты 3 и 4: пейзажные виды и SPA

Afrodita, Miralbo Excellence Miralbo Excellence Бассейн в стиле модерн
Miralbo Excellence

Afrodita

Miralbo Excellence
Miralbo Excellence
Miralbo Excellence

Снаружи водопад проходит через природную каменную стену в зоне палисадника, а линейка воды, будто дорога, ведет гостей далее в сад и к бассейнам на террасах. Отсюда открывается впечатляющий пейзажный вид, а вода сопровождает вас будто повсюду.

Внутри виллы есть потрясающие хрустальные водопады, которые создают неповторимую атмосферу в гостиной, а уголок SPA с джакузи и крытым бассейном доступен даже в дождливую погоду.

​Секреты 5 и 6: размер виллы и бонусы для гостей

Afrodita, Miralbo Excellence Miralbo Excellence Гостиная в стиле модерн
Miralbo Excellence

Afrodita

Miralbo Excellence
Miralbo Excellence
Miralbo Excellence

Плюс ко всему эта удивительная вилла  имеет четыре спальни и четыре ванные комнаты, большую и элегантную столовую и кухню, выполненную итальянским дизайнером по специальному заказу.

Отдельно от виллы (в соседнем здании) мы найдем апартаменты для гостей – мастер-сьют, кабинет и тренажерный зал для отдыха и занятий спортом.

​Секреты 7 и 8: современность и комфорт

Afrodita, Miralbo Excellence Miralbo Excellence Гостиная в стиле модерн
Miralbo Excellence

Afrodita

Miralbo Excellence
Miralbo Excellence
Miralbo Excellence

Несмотря на то, что многие виллы в регионе оформлены в традиционных средиземноморских традициях, студия Miralbo считает, что гораздо удобнее жить в доме в стиле модерн. Здесь он представляется нам чуть более глянцевым и люксовым, чем обычно и при этом особенно шикарен в формате панорамного остекления и пейзажных видов.

Комфорт в таком доме – еще один секрет современной виллы у моря, которая является столь привлекательным символом жизни в удовольствие. Такие дома проектируются с особенным желанием создать как можно более сбалансированное, удобное и комфортабельное пространство, поэтому мы легко найдем здесь третью гостиную и огромные детские комнаты со всем необходимым.

​Секреты 9 и 10: цвета и дизайн

Afrodita, Miralbo Excellence Miralbo Excellence Дома в стиле модерн
Miralbo Excellence

Afrodita

Miralbo Excellence
Miralbo Excellence
Miralbo Excellence

Особенная цветовая гамма – песочная с подсветкой и с зелеными акцентами в виде пальм – поможет вам создать подобный антураж на вилле в любом уголке земного шара, даже далеко от моря. Вам отлично подойдет и элемент воды из-за своего цвета голубой лагуны, который может быть имитирован и дизайнерскими приемами.

Лаконичный современный дизайн, который украсил экстерьер и интерьер всевозможными эстетическими нюансами – важная составляющая  расслабленной жизни. Когда ваш дом является полноценным, тщательно спланированным и красивым, ваша собственная жизнь стремится к тому же.

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