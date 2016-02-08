10 секретов современной виллы

Узнать главные секреты белоснежной виллы у моря вы сможете в нашей статье о проекте, который не раз удивит своим непревзойденным дизайном и оригинальными решениями в проектировании.

Потрясающий проект этой виллы был назван архитекторами «Афродита» в честь древнегреческой богини красоты и любви. На всех картинах она изображается окруженной розами, шикарными пейзажами и удивительной красоты тканями. Так и эта вилла расположена на живописном склоне с видом на море и является прекрасным местом для жизни и отдыха.

Узнать секреты создания такой идеальной виллы у моря поможет вам наша статья, которая призвана показать, что любая мечта или задумка состоит всего лишь из нескольких элементов и шагов, которые легко воплотить при истинном желании.