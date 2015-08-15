Квартира в городе-миллионнике

Жизнь в большом городе-миллионнике может быть насыщенной разными событиями: работой, встречами, занятиями спортом в зале, визитами к доктору, спорами с водителями на дороге, случайными диалогами в метро… Большой город – это возможность для самореализации, а также место, где каждый имеет доступ к широкому спектру различных услуг. Жизнь в центре событий, где тебя окружают тысячи людей – это стихия не для каждого. Тем не менее, даже самый активный и амбициозный человек иногда нуждается в спокойствии и тишине. Возвращаться к себе домой должно быть приятно. Возвращаться к себе домой должно приносить внутреннюю душевную радость.
Сегодня мы смотрим проект одной из Екатеринбургских квартир, авторство которого принадлежит АРТ-МАСТЕРСКОЙ ’STYLISHDESIGN’.
День сменяется ночью, а потом наступает утро… Оно встречает ярким солнечным светом или морозной прохладой с тяжелыми тучами, вот-вот готовыми обрушиться снегопадом на головы шагающих на работу людей. Каким бы ни был метеопрогноз, утренний кофе согреет и взбодрит. Звуки любимой музыки зададут тон настроению. Несколько минут проведенные у окна помогут сформулировать задачи на день.
Белая минималистическая кухня украшена мозаичным фартуком, цвет которого поддержан черной столешницей под мрамор. Декор мебели и фурнитура отсутствуют, что полностью характеризует использованный стиль. В качестве цвета для акцента выбран бархатный алый, таким образом, форма изогнутых стульев напоминает лепестки свежих роз.
Зонирование пространства осуществляют напольное покрытие, барная стойка под цвет кухонной столешницы, а также многоуровневый потолок. В центре комнаты расположен просторный угловой диван светлого цвета. Свисающий над ним изогнутый торшер – актуальный тренд последних нескольких лет. Обустройство пространства сложилось исходя из логики помещения. Благодаря наличию больших окон и хорошему освещению, интерьер кажется легким и воздушным.
Декоративную функцию выполняют крупные цветы, посаженные в массивные горшки белого цвета под мрамор. Уют комнате придают камин, а также спрятанная за телевизором подсветка. Такой световой сценарий способствует хорошему расположению духа и уверенности.
Многие из нас любят пейзажи. Городской человек научился любоваться индустриальными видами, вдохновляясь на философские размышления. Балкон или панорамное окно в доме – это не только дань моде, но и удобство, а также часть интерьера в целом. В вечерне время пространство балкона, оснащенное широким подоконником, станет прекрасным местом для романтического ужина или уединенного отдыха.
Больше ракурсов проекта интерьера Софии Девятайкиной можно посмотреть по ссылке.