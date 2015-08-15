Квартира в городе-миллионнике

Жизнь в большом городе-миллионнике может быть насыщенной разными событиями: работой, встречами, занятиями спортом в зале, визитами к доктору, спорами с водителями на дороге, случайными диалогами в метро… Большой город – это возможность для самореализации, а также место, где каждый имеет доступ к широкому спектру различных услуг. Жизнь в центре событий, где тебя окружают тысячи людей – это стихия не для каждого. Тем не менее, даже самый активный и амбициозный человек иногда нуждается в спокойствии и тишине. Возвращаться к себе домой должно быть приятно. Возвращаться к себе домой должно приносить внутреннюю душевную радость.

Сегодня мы смотрим проект одной из Екатеринбургских квартир, авторство которого принадлежит АРТ-МАСТЕРСКОЙ ’STYLISHDESIGN’.