Необычные идеи дизайна для фасада

Декоративные панели из различных материалов либо имеют брутальный вид в стиле индастриал, либо стремятся к минимализму. Они всегда делают дом оригинальным, не похожим на соседние, ведь данный тренд сейчас только набирает обороты.

Декоративные панели могут быть из древесины, металлов, пластмассы. Особенно красивы фиброцементные фасадные панели с каменной крошкой различных цветов. Есть также панели с полимерным покрытием, лаконичные и гладкие, и термопанели, которые выступают еще и в роли утеплителя, но изготовлены из искусственных материалов. Декоративные панели также бывают стеклянными, что отлично подходит для современного частного дома, или могут быть изготовлены из полимербетона (с орнаментами), что больше подходит для классических, эклектичных стилей и таких направлений в дизайне, как ар-нуво.

В магазинах они называются декоративными фасадными панелями или декоративными наружными стеновыми панелями.