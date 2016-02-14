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Необычные идеи дизайна для фасада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ecohome 4.2 > 80 qm, ecohome 4.2 ecohome 4.2 Дома в стиле модерн
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Ищите немного архитектурного вдохновения? Тогда посмотрите нашу статью о том, как удивительны и оригинальны могут быть некоторые фасады загородных домов! Взглянув на них, хочется понять, как же все это построено, или просто удивиться тому, насколько велика фантазия творческих людей!

Комбинированная отделка

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores Дома в стиле минимализм
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Красивая и глянцевая комбинированная отделка из камня, декоративных панелей, штукатурки и древесины иногда является самой лучшей из возможных вариантов. С правильным архитектором ваш дом может превратиться благодаря ей в настоящее произведение современного искусства – быть и лаконичным, и красивым, и эффектным одновременно.

Лучше всего комбинированная отделка подходит под стили модерн, минимализм, современный рустик и различные эклектичные сочетания, а также шикарно смотрится в домах с тропическим или индустриальным уклоном.

Скульптуры

A DREAM OUTHOUSE, FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS Дома в стиле модерн
FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS

A DREAM OUTHOUSE

FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS
FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS
FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS

Скульптуры, которые могут начинаться на земле, «в воздухе» или на фасаде здания, выглядят особенно удивительно на фоне простых современных стилей в виде модерна или минимализма. Они вносят в проект неподражаемую динамику и могут быть спроектированы в формате определенного орнамента, даже исторического, герба или просто плавных линий или геометричных структур.

Солнечные панели и дизайн

ecohome 4.2 > 80 qm, ecohome 4.2 ecohome 4.2 Дома в стиле модерн
ecohome 4.2

ecohome 4.2
ecohome 4.2
ecohome 4.2

Этот маленький эко-дом площадью всего лишь 80 квадратных метров имеет очень необычное оформление фасадов. Дело в том, что панели, собирающие солнечный свет, в данном случае покрывают всю крышу и даже заходят на фасады здания с южной его стороны.

Инкогнито

四万十の家, 株式会社細川建築デザイン 株式会社細川建築デザイン Дома в стиле модерн
株式会社細川建築デザイン

株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン

Потрясающий проект белоснежного дома с настоящей страстью к полной приватности является еще и безумно привлекательным на вид. Он простой, лаконичный, но при этом эффектный и всегда будет напоминать вам о летнем отдыхе и просто расслаблять взгляд.

​Параметрика

Natural Geometry, HYLA Architects HYLA Architects Дома в стиле модерн
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

В отличие от скульптур, параметрический дизайн создан не человеческой мыслью, а компьютером. Оттого он выглядит футуристичным, неповторимым и просто удивительным. Параметрика может быть похожа на орнаменты, сети, необычайные узоры с едва уловимой логической гармонией.

Асимметричный особняк

Nieuwe woning/bed & breakfast, Naked Architecture Naked Architecture
Naked Architecture

Naked Architecture
Naked Architecture
Naked Architecture

Дом, который имеет центральное здание, левое и правое крыло был не редкостью в Великобритании и Франции 17-ого века. Сейчас в строительстве особняков такая тенденция продолжается, но в формате асимметричного дома.

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Оформление декоративными панелями

Welch House, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers Дома в стиле модерн
The Manser Practice Architects + Designers

Welch House

The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers

Декоративные панели из различных материалов либо имеют брутальный вид в стиле индастриал, либо стремятся к минимализму. Они всегда делают дом оригинальным, не похожим на соседние, ведь данный тренд сейчас только набирает обороты.

Декоративные панели могут быть из древесины, металлов, пластмассы. Особенно красивы фиброцементные фасадные панели с каменной крошкой различных цветов. Есть также панели с полимерным покрытием, лаконичные и гладкие, и термопанели, которые выступают еще и в роли утеплителя, но изготовлены из искусственных материалов. Декоративные панели также бывают стеклянными, что отлично подходит для современного частного дома, или могут быть изготовлены из полимербетона (с орнаментами), что больше подходит для классических, эклектичных стилей и таких направлений в дизайне, как ар-нуво.

В магазинах они называются декоративными фасадными панелями или декоративными наружными стеновыми панелями.

​Деревянные жалюзи

Godden Cres, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Дома в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Godden Cres

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Крупные деревянные жалюзи, которые управляются пультом из дома, либо всегда остаются неподвижными – шикарное решение для домов с панорамным остеклением и выходом на улицу.

​Оформление металлическими пластинами

Aluminum Cabin, Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL Дома в эклектичном стиле
Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL

Aluminum Cabin

Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL

На фотографии сверху вы видите проект дома, оформленного алюминиевыми пластинами. Он сверкает на солнце, будто гребни морских волн и притягивает внимание прессы – о нем писало уже не одно международное глянцевое издание.

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