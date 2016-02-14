Необычные идеи дизайна для фасада

Ищите немного архитектурного вдохновения? Тогда посмотрите нашу статью о том, как удивительны и оригинальны могут быть некоторые фасады загородных домов! Взглянув на них, хочется понять, как же все это построено, или просто удивиться тому, насколько велика фантазия творческих людей!
Красивая и глянцевая комбинированная отделка из камня, декоративных панелей, штукатурки и древесины иногда является самой лучшей из возможных вариантов. С правильным архитектором ваш дом может превратиться благодаря ей в настоящее произведение современного искусства – быть и лаконичным, и красивым, и эффектным одновременно.
Лучше всего комбинированная отделка подходит под стили модерн, минимализм, современный рустик и различные эклектичные сочетания, а также шикарно смотрится в домах с тропическим или индустриальным уклоном.
Скульптуры, которые могут начинаться на земле, «в воздухе» или на фасаде здания, выглядят особенно удивительно на фоне простых современных стилей в виде модерна или минимализма. Они вносят в проект неподражаемую динамику и могут быть спроектированы в формате определенного орнамента, даже исторического, герба или просто плавных линий или геометричных структур.
Этот маленький эко-дом площадью всего лишь 80 квадратных метров имеет очень необычное оформление фасадов. Дело в том, что панели, собирающие солнечный свет, в данном случае покрывают всю крышу и даже заходят на фасады здания с южной его стороны.
Потрясающий проект белоснежного дома с настоящей страстью к полной приватности является еще и безумно привлекательным на вид. Он простой, лаконичный, но при этом эффектный и всегда будет напоминать вам о летнем отдыхе и просто расслаблять взгляд.
В отличие от скульптур, параметрический дизайн создан не человеческой мыслью, а компьютером. Оттого он выглядит футуристичным, неповторимым и просто удивительным. Параметрика может быть похожа на орнаменты, сети, необычайные узоры с едва уловимой логической гармонией.
Дом, который имеет центральное здание, левое и правое крыло был не редкостью в Великобритании и Франции 17-ого века. Сейчас в строительстве особняков такая тенденция продолжается, но в формате асимметричного дома.
Декоративные панели из различных материалов либо имеют брутальный вид в стиле индастриал, либо стремятся к минимализму. Они всегда делают дом оригинальным, не похожим на соседние, ведь данный тренд сейчас только набирает обороты.
Декоративные панели могут быть из древесины, металлов, пластмассы. Особенно красивы фиброцементные фасадные панели с каменной крошкой различных цветов. Есть также панели с полимерным покрытием, лаконичные и гладкие, и термопанели, которые выступают еще и в роли утеплителя, но изготовлены из искусственных материалов. Декоративные панели также бывают стеклянными, что отлично подходит для современного частного дома, или могут быть изготовлены из полимербетона (с орнаментами), что больше подходит для классических, эклектичных стилей и таких направлений в дизайне, как ар-нуво.
В магазинах они называются декоративными фасадными панелями или декоративными наружными стеновыми панелями.
Крупные деревянные жалюзи, которые управляются пультом из дома, либо всегда остаются неподвижными – шикарное решение для домов с панорамным остеклением и выходом на улицу.
На фотографии сверху вы видите проект дома, оформленного алюминиевыми пластинами. Он сверкает на солнце, будто гребни морских волн и притягивает внимание прессы – о нем писало уже не одно международное глянцевое издание.
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