Идеи для кухонного фартука

Кухонный фартук – это защитное покрытие стены, идущее вдоль рабочей зоны. В основном фартуком отделывается вся стена, но можно ограничиться и поверхностью над мойкой и плитой. Как правило, высота этой зоны колеблется от 48 до 60 см. Учтите, что фартук должен немного заходить под верхние шкафы и под столешницу. Долгое время в качестве материала для кухонного фартука использовалась только керамическая плитка. Теперь же есть разные способы и идеи оформления кухонных фартуков. Выбирая материал для этой зоны, следует учесть, что он должен быть практичным, легким в уходе, влагостойким, эстетичным, устойчивым к высоким температурам.

В данной статье вы ознакомитесь с тем, какие есть идеи для кухонных фартуков. Ниже приведены основные материалы, которые используются для этой части кухни, вы узнаете их плюсы и минусы, основные характеристики. Ознакомившись со всеми идеями для кухонных фартуков, вы можете выбрать наиболее подходящий для себя материал.