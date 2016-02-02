Идеи для кухонного фартука

Кухонный фартук – это защитное покрытие стены, идущее вдоль рабочей зоны. В основном фартуком отделывается вся стена, но можно ограничиться и поверхностью над мойкой и плитой. Как правило, высота этой зоны колеблется от 48 до 60 см. Учтите, что фартук должен немного заходить под верхние шкафы и под столешницу. Долгое время в качестве материала для кухонного фартука использовалась только керамическая плитка. Теперь же есть разные способы и идеи оформления кухонных фартуков. Выбирая материал для этой зоны, следует учесть, что он должен быть практичным, легким в уходе, влагостойким, эстетичным, устойчивым к высоким температурам.
В данной статье вы ознакомитесь с тем, какие есть идеи для кухонных фартуков. Ниже приведены основные материалы, которые используются для этой части кухни, вы узнаете их плюсы и минусы, основные характеристики. Ознакомившись со всеми идеями для кухонных фартуков, вы можете выбрать наиболее подходящий для себя материал.
Этот материал не является самым популярным для отделки фартука на кухне. Но он используется в таких стилях интерьера, как кантри, рустик, прованс. Деревянные панели — это в основном наборные щиты из планок твердых пород древесины. Их не нужно использовать рядом с плитой. Они очень проблематично отчищаются от загрязнений, нет устойчивости к влаге и механическим повреждениям. Но благодаря таким панелям создается невероятный уют. Будьте осторожны с применением специальных пропиток, так как если поверхность панелей будет нагреваться или будут еще какие-либо негативные условия, то химические вещества могут начать испаряться, что опасно для здоровья.
Для фартука кухни нужно использовать камень, если столешницы сделаны из этого же материала. Для этого берутся плиты с толщиной около 2 см из твердых пород, таких как гранит, базальт, мрамор. Гранит считается твердой и плотной породой, его цветовая палитра весьма обширна. Самым доступным считается серо-розовый гранит. Он идеален для фартука, так как имеет низкое влагопоглощение, высокую прочность. Мрамор обладает более высоким влагопоглощением из-за микротрещин, вместе с влагой может попасть и грязь. Недавно появился новый материал – литокерамика, он состоит из слоя мрамора и керамической основы. Вес плиток из этого материала небольшой, есть влагоустойчивые свойства.
Для тех, кто следует новомодным тенденциям, любит все необычное и оригинальное, советуем обратить внимание на 3D изображения для кухонных фартуков. Они представляют собой стеновые панели из стекла. Их характеризует практичность. Также есть и поликарбонатный 3Д фартук. К нему по желанию можно добавить подсветку. С таким фартуком кухня полностью преобразится и станет поистине уникальной. Вариантов изображений существует большое количество, панели крепятся весьма просто. Но есть нюанс – предварительно стены должны быть идеально выровнены. Уход за таким фартуком достаточно легкий.
Наклейки для кухонного фартука являются недорогим и оригинальным решением для интерьера помещения. Они могут быть самой разной тематики – юмористичные, цветочные, с различными принтами и сюжетами. Благодаря такому стильному и современному решению, вы сможете создать свой оригинальный дизайн на кухне. Наклейки также подходят для того, чтобы обновить и освежить интерьер. Хорошие наклейки долговечны, если они загрязнятся, то нужно просто протереть влажной тряпкой. Они не боятся влаги. Если вам надоело какое-то изображение, то его легко можно снять и наклеить новое.
Нередко для кухонного фартука применяется панель из МДФ, толщиной от 4 мм до 15 мм. Панель покрыта пленкой с узором дерева, она может быть любого цвета. Этот материал считается экологичным, так как не используются при изготовлении токсичные вещества. Практичность таких панелей не так высока, как у натурального камня, но они влагостойкие, устойчивы к появлению грибка и к механическим повреждениям. Для монтажа панелей не нужно выравнивать стены, при необходимости их можно легко заменить. Для придания более эстетического вида используют фигурные плинтуса, складные уголки, молдинги. У фартука из такого материала есть только один минус, он заключается в его высокой горючести, поэтому нежелательно, чтобы рядом находилась газовая плита.
Если по каким-то причинам вас не устраивает керамическая плитка для оформления кухонного фартука, то вы можете выбрать ей эффектную замену в виде мозаики. Она может быть сделана не только из керамики, но из металла, стекла, смальты. В отношении свойств мозаика ничуть не хуже керамики, а иногда даже и лучше (это касается в особенности смальты, так как она делается в соответствии со старинными технологиями, кусочки из стекла смешиваются с окислами металлов и спекаются в условиях высокой температуры). Конечно, стоимость этого материала будет выше, чем у плитки обычного вида, но эффект от декора мозаикой оправдывает все вложенные финансы, особенно если ей выложена криволинейная поверхность. Маленькие плитки, размером от 1 до 3 см, укладываются на специальный клей, так же как и керамическая плитка, швы потом затираются. Для составления художественных панно из определенных фрагментов мозаики нужен специалист этого дела.