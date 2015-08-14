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Скандинавский стиль согревает

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трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Гостиная в стиле лофт
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Скандинавские производители уже много десятков лет обеспечивают молодые семьи стильной и комфортной в повседневном быте мебелью и аксессуарами. Интерьеры Северной Европы подкупают своей простотой и экологичностью.  Девизом скандинавского стиля могло бы быть: окружите себя естественными природными цветами, натуральными материалами и почувствуйте единение с природой! Однако купили ли вы произведение именитого финского дизайнера или всеми известный аксессуар из Икеа, чьи интерьеры  выглядят всегда невероятно стильно на фотографиях в каталогах, почему-то в реальной жизни результат чаще всего нуждается в доработке. Не стоит отчаиваться, ведь самое главное в современных минималистичных скандинавских интерьерах – это теплая и дружелюбная атмосфера, которая создаётся благодаря мебели, натуральному текстилю и другими предметами декора.

Натуральное дерево

трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Гостиная в стиле лофт
цуккини

трехкомнатная квартира

цуккини
цуккини
цуккини

Эта книга идей, основанная на одном из проектов студии ЦУККИНИ, призвана вдохновить вас на создание собственного уютного и стильного интерьера в стенах родного дома. Так, например, интеллигентным радушием встречает нас гостиная квартиры. Потолок комнаты облицован деревянными рейками, что в нашем привычном понимании скорее является естественным выбором для отделки в деревянных домах, нежели в квартирах. Однако такое решение является серьезным заявлением дизайнеров: в квартире будет также уютно, как если бы вы жили за городом.

Все фотографии проекта можно посмотреть, пройдя по ссылке

Зеленый цвет решает

трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Спальня в стиле лофт
цуккини

трехкомнатная квартира

цуккини
цуккини
цуккини

Открытая планировка позволила создать в комнате приватную спальную зону. Кровать расположена в специально отведенной под нее нише и закрыта от посторонних глаз шторой нейтрального белого. Стоит также обратить внимание на сочетание всех цветов, которые решили использовать дизайнеры – каждый из них обладает спокойными и экологичными характеристиками. Имитация кирпичной стенной кладки в спальном пространстве намекает нам о том, что все-таки семья предпочитает образ жизни в городской индустриальной среде.

Дизайн кухни

трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Кухня в стиле лофт
цуккини

трехкомнатная квартира

цуккини
цуккини
цуккини

Гипсо-картонная стена отделяет нишу с кроватью от обеденного пространства. Здесь же начинается и минималистическая кухня. Этот стиль не приемлет излишнего декора, таким образом, лаконичная монохромная цветовая гамма и отсутствие узоров полностью ему соответствует.

Ультра-современные светильники

трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Кухня в стиле лофт
цуккини

трехкомнатная квартира

цуккини
цуккини
цуккини

Серый в интерьере кухни и столовой действительно в тренде времени. Черное основание стола поддержано ножками стульев и цветом проводов свисающих светильников в индустриальном стиле. К слову, они являются прекрасным акцентом, а зеленый плафон одного из них выбран не просто так.

Пора насладиться отдыхом

трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Гостиная в стиле лофт
цуккини

трехкомнатная квартира

цуккини
цуккини
цуккини

Оставив кухню, мы попадаем в помещение, отделенное от общего пространства стеклянной перегородкой, которое может служить комнатой для чтения и отдыха. Как и в гостиной, потолок облицован деревянными рейками, цвет которых поддержан дверцами телевизионной тумбы и ковром. Маленькие софиты-прожекторы подчеркивают стиль комнаты, в вечернее время они смогут обеспечить приятное освещение

Детская комната

трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Детская комната в стиле лофт
цуккини

трехкомнатная квартира

цуккини
цуккини
цуккини

В пространство детской комнаты внесено больше цвета и яркости. Обои с любопытным рисунком, ковер, декорированный узором «елочка», оригинальные мягкие игрушки ручной работы, и, наконец, подвесное кресло-пузырь – всё это создает согревающую и стильную атмосферу, которая будет вдохновлять хозяйку комнаты на познание секретов мирового устройства.

Современный дом Бабы Яги
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