Скандинавский стиль согревает

Скандинавские производители уже много десятков лет обеспечивают молодые семьи стильной и комфортной в повседневном быте мебелью и аксессуарами. Интерьеры Северной Европы подкупают своей простотой и экологичностью. Девизом скандинавского стиля могло бы быть: окружите себя естественными природными цветами, натуральными материалами и почувствуйте единение с природой! Однако купили ли вы произведение именитого финского дизайнера или всеми известный аксессуар из Икеа, чьи интерьеры выглядят всегда невероятно стильно на фотографиях в каталогах, почему-то в реальной жизни результат чаще всего нуждается в доработке. Не стоит отчаиваться, ведь самое главное в современных минималистичных скандинавских интерьерах – это теплая и дружелюбная атмосфера, которая создаётся благодаря мебели, натуральному текстилю и другими предметами декора.
Эта книга идей, основанная на одном из проектов студии ЦУККИНИ, призвана вдохновить вас на создание собственного уютного и стильного интерьера в стенах родного дома. Так, например, интеллигентным радушием встречает нас гостиная квартиры. Потолок комнаты облицован деревянными рейками, что в нашем привычном понимании скорее является естественным выбором для отделки в деревянных домах, нежели в квартирах. Однако такое решение является серьезным заявлением дизайнеров: в квартире будет также уютно, как если бы вы жили за городом.
Все фотографии проекта можно посмотреть, пройдя по ссылке.
Открытая планировка позволила создать в комнате приватную спальную зону. Кровать расположена в специально отведенной под нее нише и закрыта от посторонних глаз шторой нейтрального белого. Стоит также обратить внимание на сочетание всех цветов, которые решили использовать дизайнеры – каждый из них обладает спокойными и экологичными характеристиками. Имитация кирпичной стенной кладки в спальном пространстве намекает нам о том, что все-таки семья предпочитает образ жизни в городской индустриальной среде.
Гипсо-картонная стена отделяет нишу с кроватью от обеденного пространства. Здесь же начинается и минималистическая кухня. Этот стиль не приемлет излишнего декора, таким образом, лаконичная монохромная цветовая гамма и отсутствие узоров полностью ему соответствует.
Серый в интерьере кухни и столовой действительно в тренде времени. Черное основание стола поддержано ножками стульев и цветом проводов свисающих светильников в индустриальном стиле. К слову, они являются прекрасным акцентом, а зеленый плафон одного из них выбран не просто так.
Оставив кухню, мы попадаем в помещение, отделенное от общего пространства стеклянной перегородкой, которое может служить комнатой для чтения и отдыха. Как и в гостиной, потолок облицован деревянными рейками, цвет которых поддержан дверцами телевизионной тумбы и ковром. Маленькие софиты-прожекторы подчеркивают стиль комнаты, в вечернее время они смогут обеспечить приятное освещение.
В пространство детской комнаты внесено больше цвета и яркости. Обои с любопытным рисунком, ковер, декорированный узором «елочка», оригинальные мягкие игрушки ручной работы, и, наконец, подвесное кресло-пузырь – всё это создает согревающую и стильную атмосферу, которая будет вдохновлять хозяйку комнаты на познание секретов мирового устройства.