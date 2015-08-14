Скандинавский стиль согревает

Эта книга идей, основанная на одном из проектов студии ЦУККИНИ, призвана вдохновить вас на создание собственного уютного и стильного интерьера в стенах родного дома. Так, например, интеллигентным радушием встречает нас гостиная квартиры. Потолок комнаты облицован деревянными рейками, что в нашем привычном понимании скорее является естественным выбором для отделки в деревянных домах, нежели в квартирах. Однако такое решение является серьезным заявлением дизайнеров: в квартире будет также уютно, как если бы вы жили за городом.

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