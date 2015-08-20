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Дизайн настенной плитки

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Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Кухня в рустикальном стиле
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Основными помещениями в доме, которые чаще всего используются для облицовки плиткой, являются кухня и ванная комната. Это обуславливается влагостойкостью данного материала при взаимодействии с водой. Остановившись на облицовке стен ванной комнаты или кухни плиткой, немаловажной задачей становится не только подбор качественного материала, но и декоративная составляющая плитки. Ведь именно в этих помещениях мы проводим большую часть времени. Важной характеристикой плитки является ее водонепроницаемость, поскольку в перечисленных помещениях плитка укладывается и с практической целью – для устранения влаги.  

Говоря о палитре плитки следует помнить следующее: темные оттенки зрительно сужают комнату, а недостаток солнечного света может сделать атмосферу помещения неприветливой и отягощающей. Это, пожалуй, единственное предупреждение, а в остальном стоит опираться на любимые цвета. Современный рынок предлагает широчайший выбор вариантов декоративной плитки, на любой вкус и кошелек.

Давайте рассмотрим идеи декорирования данных помещений настенной плиткой.

Настенная плитка с рисунком

Санузел на мансарде Architoria 3D Ванная комната в стиле минимализм
Architoria 3D

Санузел на мансарде

Architoria 3D
Architoria 3D
Architoria 3D

Всегда мечтали о фотообоях в ванной, но отметали эту идею из-за непрактичности? Выход есть! Современные технологии помогут выложить в Вашей ванной комнате настоящее произведение искусства. Принимать ванну, расслабляться, любуясь на виды морского побережья – что может быть прекраснее?

Использование мозаичной плитки для создания панно

Супер - МИНИ с хорошим вкусом, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Ванная комната в скандинавском стиле
AR-KA architectural studio

Супер – МИНИ с хорошим вкусом

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Популярным вариантом декорирования помещения плиткой является использование мозаичной плитки. Ванная, облицованная мозаичной плиткой выглядит очень стильно и позволяет воплотить любые творческие задумки. Мозаикой могут быть выложены как небольшие узоры, так и целые картины и произведения искусства. Ванная с мозаикой придадут интерьеру эффектность и стиль.

Интерьер в классическом стиле

Квартира в ЖК "Новая История", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Ванная комната в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК Новая История

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Использование классической плитки способно помочь и при создании интерьера в классическом стиле. В данном проекте рисунок на плитке как нельзя лучше гармонирует с мебелью и декорирующими элементами ванной комнаты. В сочетании с подвесной люстрой, интерьер смотрится роскошно и изысканно.

Зеркальная плитка

Проекты ванной, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Ванная комната в стиле модерн
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Проекты ванной

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Определенный шарм помещению придает использование зеркальной плитки. Во-первых такая плитка зрительно увеличивает пространство. Во-вторых, подобный дизайн плитки в виде шероховатости придает комнате винтажный вид и подчеркивает изысканность красивейших зеркала и раковины.

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Кухня в рустикальном стиле
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Керамическая плитка с рисунком считается классическим решением – она может имитировать дерево или металл, украшаться цветами или абстракциями. Подбирать декор достаточно сложно, ведь он должен гармонично выглядеть в помещении после укладки.

Дизайн настенной плитки в натуральных тонах

Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Кухня в стиле модерн
Ольга Райская

Благородство бежевого

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Под девизом Мой дом – моя крепость авторы проекта была выполнена выкладка кухни в нейтрально-бежевой цветовой гамме, с применением натуральных материалов. Материал, имитирующий дерево или камень в коричневых и серых тонах также подойдет для стилей классика, винтаж и прованс.

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Игра на контрастах

WOODEN KITCHEN, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Кухня в рустикальном стиле
ILKIN GURBANOV Studio

WOODEN KITCHEN

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Если Вам требуется как-то разбавить строгий стиль Вашей комнаты, используйте контрастную плитку с пестрым рисунком.  Авторы данного проекта, оборудуя кухню для молодой семьи, делали акцент на деталях. Деревянную мебель разбавили колоритной плиткой для фартука кухни в двух вариантах на выбор-марокканской и испанской плиткой.

Игра на контрастах

До и после ремонта: 12-метровая кухня в эпатажном стиле, Сделано со вкусом на ТНТ Сделано со вкусом на ТНТ Кухня в классическом стиле
Сделано со вкусом на ТНТ

До и после ремонта: 12-метровая кухня в эпатажном стиле

Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ

Если Вы хотите разбавить пестрый интерьер Вашей комнаты, в помещении обязательно должен присутствовать хотя бы еще один элемент, оттеняющий плитку, то есть соответствующий ей по цвету. Это могут быть шторы или настенное панно. Даже если вы решите заменить одну из этих мелочей, подобрав их под керамическую облицовку, то увидите, насколько преобразится все помещение. Универсальным считается белый цвет фартука – такой декор легко сочетать с другими интерьерными цветами, кроме того, его легко обновить, используя интерьерные наклейки;

Плитка с флористическим рисунком

Кухня в загородном доме, PlatFORM PlatFORM Кухня в классическом стиле
PlatFORM

Кухня в загородном доме

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Смело отходите от традиционных скучных решений в дизайне настенной плитки. Декор с флористическим оформлением позволит создать очаровательный уют прованс. В сочетании с грамотно подобранной мебелью Ваша кухня будет смотреться очень изысканно и стильно.

Дополнительно Вы можете ознакомиться с вариантами декорирования помещений литкой, перейдя по ссылкам: 

- мозаичная плитка для ванной;

- стеклянная плитка для кухни.

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А как Вы планируете декорировать помещения плиткой?

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