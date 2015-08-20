Дизайн настенной плитки

Основными помещениями в доме, которые чаще всего используются для облицовки плиткой, являются кухня и ванная комната. Это обуславливается влагостойкостью данного материала при взаимодействии с водой. Остановившись на облицовке стен ванной комнаты или кухни плиткой, немаловажной задачей становится не только подбор качественного материала, но и декоративная составляющая плитки. Ведь именно в этих помещениях мы проводим большую часть времени. Важной характеристикой плитки является ее водонепроницаемость, поскольку в перечисленных помещениях плитка укладывается и с практической целью – для устранения влаги.

Говоря о палитре плитки следует помнить следующее: темные оттенки зрительно сужают комнату, а недостаток солнечного света может сделать атмосферу помещения неприветливой и отягощающей. Это, пожалуй, единственное предупреждение, а в остальном стоит опираться на любимые цвета. Современный рынок предлагает широчайший выбор вариантов декоративной плитки, на любой вкус и кошелек.

Давайте рассмотрим идеи декорирования данных помещений настенной плиткой.