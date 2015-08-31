Выбор отделочных материалов для ванной комнаты – задача не из простых. Немаловажным фактором является создание не только эстетичного, но и функционального интерьера ванной комнаты. С этой стороны себя хорошо зарекомендовала мозаичная плитка для ванной, как материал, способный создать привлекательный внешний вид и обеспечить чистоту и простоту в уходе.
Несмотря на огромное количество достоинств, долгое время мозаика не пользовалась популярностью. Желающих работать с мелкими элементами (чипами) было немного, использовать такой материал неудобно и сложно. В настоящее же время мозаичная плитка стала довольно востребованным материалом, который используют для создания интерьера во всем доме. Сам этот материал представляет собой плитку квадратиками, которая изготавливается различных цветов и размеров, а также с разнообразной фактурой. Одним из главных плюсов мозаичной плитки является ее долголетие и высокое качество и прочность материала. Производится мозаика из трех видов материала: из керамики, камня и стекла. Для ванной комнаты наиболее предпочтительна именно стеклянная мозаика, которая имеет ряд преимуществ.
Рассмотрим подробнее варианты облицовки ванной комнаты мозаикой.
Мозаичная плитка поможет создать художественное оформление в интерьере вашего дома. Своими корнями мозаичная плитка уходит в древний Китай и Египет, когда она считалась роскошной атрибутикой. С течением времени ничего не поменялось. Сейчас использование мозаичной плитки в ванной комнате также выглядит изысканно и , что немаловажно, является очень практичной.
Распространенным вариантом использования мозаичной плитки в ванной является облицовка с ее помощью душевой зоны. Но для ванной лучше всего подходит стеклянная мозаика, так как она абсолютно не боится воды. Это свойство делает ее идеальным материалом для отделки стен, постоянно контактирующих с водой. К тому же, она очень прочна и долговечна. Стеклянная мозаика для ванной устойчива к действию высоких температур, влиянию бактерий и механическим повреждениям. Ванная, отделанная мозаикой, выглядит очень эффектно и оригинально.
С помощью мозаики можно отделать всю ванную – и стены, и потолок, и пол. Цветные узоры станут лучшим украшением ванной комнаты. Цвета мозаики не стираются и не тускнеют со временем, она будет долго радовать вас своей красотой.
Для облицовки ванных комнат, находящихся в асимметричных мансардных помещениях со скошенными потолками, мозаичная плитка может стать весьма удачным вложением средств, времени и сил. Представляя, какое количество керамической плитки пришлось бы разрезать для оформления скоса, присутствие мозаики экономически оправдано.
Если Вы не сторонник стандартной выкладки стен плиткой – экспериментируйте. Создатели данного проекта отошли от
штампованных вариантов декорирования ванных комнат, выполнив имитацию объемной фигуры. Такой вариант облицовки будет служить отличным дополнением к модернистскому стилю вашей ванной комнаты. Подобный вариант декорирования ванной комнаты выглядит очень современно и креативно.
В случае если на ремонт ванной комнаты или санузла выделен небольшой бюджет, а использовать в отделке тех или иных поверхностей мозаичную плитку хотелось бы, есть вариант оформления с помощью этого недешевого материала, лишь одной стены (или ее части) – акцентной. В этом случае вы получаете выразительный и практичный интерьер с небольшими затратами на ремонт. В ванной комнате или санузле самым распространенным вариантом оформления акцентной стены является облицовка поверхностей над рабочей зоной раковины. Это практичный способ облегчить себе уход за плоскостями, подверженными наибольшему воздействию влаги и не только.
Ванная, облицованная мозаичной плиткой выглядит очень стильно и позволяет воплотить любые творческие задумки. Мозаикой могут быть выложены как небольшие узоры, так и целые картины и произведения искусства. Современные технологии способы воплотить в жизнь любую Вашу задумку. Такой проект придаст Вашей комнате индивидуальность и яркость. Такая ванная с мозаикой придаст интерьеру эффектность и стиль.
Мозаичная плитка используется не только для декора стен в ванной. Отличным решением является облицовка мозаикой ванны или шкафчиков для хранения необходимых принадлежностей. Это поможет сделать яркий акцент в интерьере. Дополнительные варианты декорирования ванной комнаты Вы можете почерпнуть из статьи.