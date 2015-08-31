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Мозаичная плитка для ванной

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Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Ванная комната в стиле модерн
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Выбор отделочных материалов для ванной комнаты – задача не из простых. Немаловажным фактором является создание не только эстетичного, но и функционального интерьера ванной комнаты. С этой стороны себя хорошо зарекомендовала мозаичная плитка для ванной, как материал, способный создать привлекательный внешний вид и обеспечить чистоту и простоту в уходе.

Несмотря на огромное количество достоинств, долгое время мозаика не пользовалась популярностью. Желающих работать с мелкими элементами (чипами) было немного, использовать такой материал неудобно и сложно. В настоящее же  время мозаичная плитка стала довольно востребованным материалом, который используют для создания интерьера во всем доме. Сам этот материал представляет собой плитку квадратиками, которая изготавливается различных цветов и размеров, а также с разнообразной фактурой. Одним из главных плюсов мозаичной плитки является ее долголетие и высокое качество и прочность материала. Производится мозаика из трех видов материала: из керамики, камня и стекла. Для ванной комнаты наиболее предпочтительна именно стеклянная мозаика, которая имеет ряд преимуществ.

Рассмотрим подробнее варианты облицовки ванной комнаты мозаикой.

Применение мозаичной плитки

Ванная комната на мансарде, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Ванная в классическом стиле
Настасья Евглевская

Ванная комната на мансарде

Настасья Евглевская
Настасья Евглевская
Настасья Евглевская

Мозаичная плитка поможет создать художественное оформление в интерьере вашего дома. Своими корнями мозаичная плитка уходит в древний Китай и Египет, когда она считалась роскошной атрибутикой. С течением времени ничего не поменялось. Сейчас использование мозаичной плитки в ванной комнате также выглядит изысканно и , что немаловажно, является очень практичной.

Облицовка мозаичной плиткой душевой кабины

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Ванная комната в стиле модерн
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Распространенным вариантом использования мозаичной плитки в ванной является облицовка с ее помощью душевой зоны. Но для ванной лучше всего подходит стеклянная мозаика, так как она абсолютно не боится воды. Это свойство делает ее идеальным материалом для отделки стен, постоянно контактирующих с водой. К тому же, она очень прочна и долговечна. Стеклянная мозаика для ванной устойчива к действию высоких температур, влиянию бактерий и механическим повреждениям. Ванная, отделанная мозаикой, выглядит очень эффектно и оригинально.

Облицовка мозаикой всей ванной комнаты

37 homify Ванная комната в стиле кантри
homify

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homify
homify
homify

С помощью мозаики можно отделать всю ванную – и стены, и потолок, и пол. Цветные узоры станут лучшим украшением ванной комнаты. Цвета мозаики не стираются и не тускнеют со временем, она будет долго радовать вас своей красотой.

Использование мозаичной плитки в мансардных помещениях

Загородный дом в коттеджном поселке «Красная горка» - 235 м² , Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Ванная в классическом стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Загородный дом в коттеджном поселке «Красная горка» – 235 м²

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Для облицовки ванных комнат, находящихся в асимметричных мансардных помещениях со скошенными потолками, мозаичная плитка может стать весьма удачным вложением средств, времени и сил. Представляя, какое количество керамической плитки пришлось бы разрезать для оформления скоса, присутствие мозаики экономически оправдано.

Креативьте

Щупальца Осьминога, DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS

Щупальца Осьминога

DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS

Если Вы не сторонник стандартной выкладки стен плиткой – экспериментируйте. Создатели данного проекта отошли от штампованных вариантов декорирования ванных комнат, выполнив имитацию объемной фигуры. Такой вариант облицовки будет служить отличным дополнением к модернистскому стилю вашей ванной комнаты. Подобный вариант декорирования ванной комнаты выглядит очень современно и креативно. 

Расставляем акценты

Из однушки - двушка, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Ванная комната в стиле модерн
Гурьянова Наталья

Из однушки – двушка

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

В случае если на ремонт ванной комнаты или санузла выделен небольшой бюджет, а использовать в отделке тех или иных поверхностей мозаичную плитку хотелось бы, есть вариант оформления с помощью этого недешевого материала, лишь одной стены (или ее части) – акцентной. В этом случае вы получаете выразительный и практичный интерьер с небольшими затратами на ремонт. В ванной комнате или санузле самым распространенным вариантом оформления акцентной стены является облицовка поверхностей над рабочей зоной раковины. Это практичный способ облегчить себе уход за плоскостями, подверженными наибольшему воздействию влаги и не только.

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Воплощение творческих идей с помощью мозаичной плитки

Супер - МИНИ с хорошим вкусом, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Ванная комната в скандинавском стиле
AR-KA architectural studio

Супер – МИНИ с хорошим вкусом

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Ванная, облицованная мозаичной плиткой выглядит очень стильно и позволяет воплотить любые творческие задумки. Мозаикой могут быть выложены как небольшие узоры, так и целые картины и произведения искусства. Современные технологии способы воплотить в жизнь любую Вашу задумку. Такой проект придаст Вашей комнате индивидуальность и яркость. Такая ванная с мозаикой придаст интерьеру эффектность и стиль.

Предметы, декорируемые мозаичной плиткой

Коттедж в п. Грибки, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Ванная комната в стиле минимализм
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Коттедж в п. Грибки

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Мозаичная плитка используется не только для декора стен в ванной. Отличным решением является облицовка мозаикой ванны или шкафчиков для хранения необходимых принадлежностей. Это поможет сделать яркий акцент в интерьере. Дополнительные варианты декорирования ванной комнаты Вы можете почерпнуть из статьи.

Мебель в стиле шебби-шик
А как Вы относитесь к облицовке стен мозаичной плиткой?

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