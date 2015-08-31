Выбор отделочных материалов для ванной комнаты – задача не из простых. Немаловажным фактором является создание не только эстетичного, но и функционального интерьера ванной комнаты. С этой стороны себя хорошо зарекомендовала мозаичная плитка для ванной, как материал, способный создать привлекательный внешний вид и обеспечить чистоту и простоту в уходе.

Несмотря на огромное количество достоинств, долгое время мозаика не пользовалась популярностью. Желающих работать с мелкими элементами (чипами) было немного, использовать такой материал неудобно и сложно. В настоящее же время мозаичная плитка стала довольно востребованным материалом, который используют для создания интерьера во всем доме. Сам этот материал представляет собой плитку квадратиками, которая изготавливается различных цветов и размеров, а также с разнообразной фактурой. Одним из главных плюсов мозаичной плитки является ее долголетие и высокое качество и прочность материала. Производится мозаика из трех видов материала: из керамики, камня и стекла. Для ванной комнаты наиболее предпочтительна именно стеклянная мозаика, которая имеет ряд преимуществ.

Рассмотрим подробнее варианты облицовки ванной комнаты мозаикой.