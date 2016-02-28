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6 советов по обустройству дома для пожилых людей

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
House Mosi , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
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Во многих цивилизованных странах люди с нетерпением ждут выхода на пенсию, чтобы, наконец, отдохнуть, попутешествовать и насладиться семейным теплом. 

Важную роль в их жизни играет окружающая обстановка собственного дома, которая должна всячески учитывать особенности пожилого возраста. А это значит – максимум комфорта, минимум ступенек и скользких участков.

Если вы хотите сделать ежедневную жизнь своих родственников старшего поколения чуточку лучше, постарайтесь обустроить их дом с наибольшей пользой. Поверьте, они оценят вашу заботу и почувствуют любовь даже на расстоянии. 

Далее мы с радостью поделимся с вами практичными советами, которые сделают жилище пожилых людей комфортным и безопасным.

Гараж рядом со входом

Тори 170 Mild Haus Дома в классическом стиле Дерево Красный
Mild Haus

Тори 170

Mild Haus
Mild Haus
Mild Haus

Если ваши родственники пожилого возраста водят автомобиль, то лучше соорудить гараж открытого или закрытого типа в непосредственной близости от входной двери. Цель такого подхода – сократить расстояние, которое необходимо будет преодолевать бабушке и дедушке каждый раз от машины до дома. 

На первый взгляд это может показаться нам несущественным условием комфортного дома – подумаешь, несколько дополнительных шагов – что же в этом сложного? Но сделайте скидку на возраст – старикам свойственны болезни суставов и некоторым ходьба дается нелегко. Поэтому сделайте усилие и постарайтесь максимально приблизить гараж к входной двери. 

Одноуровневое пространство внутри дома

House Mosi , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Mosi

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Особенности интерьера для пожилых людей подразумевают отсутствие всяческих преград для свободного и безопасного передвижения по дому. Откажитесь от лестниц, ступеней и даже одиночных высоких порогов между комнатами – все это может стать причиной несчастного случая. 

Если же дом двухэтажный, то на втором этаже лучше расположить гостевые спальни, чтобы не утруждать пенсионеров сложными для них подъемами и спусками. 

Одноэтажный дом

Woonhuis Nijverdal, Beltman Architecten Beltman Architecten Дома в стиле модерн
Beltman Architecten

Beltman Architecten
Beltman Architecten
Beltman Architecten

В продолжение предыдущих рекомендаций вполне логичным является то, что лучшим вариантом дома для пожилых людей является одноэтажный вариант. Кроме того, что в нем отсутствует лестница, такой дом легче содержать в чистоте, отапливать и обставлять. 

Людям старшего возраста не свойственно наслаждаться огромной квадратурой – им по нраву уютная обстановка, где все на виду и под рукой. Оставьте многоэтажные хоромы для молодых семей, а пожилым людям вполне хватит дома в один этаж. 

Туалет и ванная должны быть доступны для малоподвижных людей

Скандинавский стиль, BURO'82 BURO'82 Ванная комната в скандинавском стиле Белый
BURO&#39;82

Скандинавский стиль

BURO'82
BURO&#39;82
BURO'82

В доме для пожилых людей следует уделить особое внимание обустройству ванной комнаты. Дело в том, что в этой зоне у молодежи совсем другие приоритеты, нежели у пенсионеров.

Прежде всего, позаботьтесь о безопасности. Напольное покрытие не должно быть скользким, поэтому глазурованная плитка здесь не рекомендована. Лучше выбрать влагостойкий ламинат или шершавый кафель, а сверху постелить мягкий коврик.

Многие пожилые люди предпочитают отдельностоящий душ, а не ванную. Его лучше оборудовать специальными поручнями для поддержки во время принятия водных процедур. 

В данной комнате также не желательны какие-либо пороги и ступеньки, о которые могут споткнуться пожилые люди. 

Раздвижные двери

Раздвижные двери с витражами, Lesomodul Lesomodul Окна и двериДвери
Lesomodul

Раздвижные двери с витражами

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Выбирая межкомнатные двери для дома, где будут жить люди старшего возраста, обратите внимание на раздвижные модели. Они не только красивы, но и удобны в эксплуатации.

Отличительная особенность таких дверей – плавное открытие безо всяческих усилий. Легким движением руки полотна раздвигаются и так же легко сходятся обратно. При этом, такие двери экономят внутреннее пространство помещения, ведь не нужно припасать место для открытия двери стандартным способом – внутрь или снаружи комнаты. 

На фото представлен изящный образец раздвижных дверей с витражами. Красочные рисунки на стеклах станут дополнительным декоративным элементом в доме. 

Соответствующий план этажа

Crystal Ice Artichok Design Гостиная в классическом стиле
Artichok Design

Crystal Ice

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Если вы доверили планировку интерьера квалифицированным дизайнерам, то обязательно предупредите их, что жить в доме будут пожилые люди. Они сделают соответствующие правки и готовый результат будет максимально учитывать особенности людей преклонного возраста.

Пространство в доме должно быть компактным, одноуровневым и логичным. В интерьере приветствуются натуральные материалы, светлые оттенки, мягкая мебель. Обилие текстиля и осветительных приборов также свойственно для домов пожилых людей. 

Лучше, если соответствующий план этажа вы предварительно обсудите с теми, для кого предназначается помещение, чтобы учесть личные пожелания и вкусы людей старшего возраста.

Мечты сбываются на Ибице
Что бы вы еще посоветовали учесть при планировании интерьера для пожилых людей?

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