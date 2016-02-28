6 советов по обустройству дома для пожилых людей

Во многих цивилизованных странах люди с нетерпением ждут выхода на пенсию, чтобы, наконец, отдохнуть, попутешествовать и насладиться семейным теплом.

Важную роль в их жизни играет окружающая обстановка собственного дома, которая должна всячески учитывать особенности пожилого возраста. А это значит – максимум комфорта, минимум ступенек и скользких участков.

Если вы хотите сделать ежедневную жизнь своих родственников старшего поколения чуточку лучше, постарайтесь обустроить их дом с наибольшей пользой. Поверьте, они оценят вашу заботу и почувствуют любовь даже на расстоянии.

Далее мы с радостью поделимся с вами практичными советами, которые сделают жилище пожилых людей комфортным и безопасным.