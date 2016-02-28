6 советов по обустройству дома для пожилых людей

Во многих цивилизованных странах люди с нетерпением ждут выхода на пенсию, чтобы, наконец, отдохнуть, попутешествовать и насладиться семейным теплом.
Важную роль в их жизни играет окружающая обстановка собственного дома, которая должна всячески учитывать особенности пожилого возраста. А это значит – максимум комфорта, минимум ступенек и скользких участков.
Если вы хотите сделать ежедневную жизнь своих родственников старшего поколения чуточку лучше, постарайтесь обустроить их дом с наибольшей пользой. Поверьте, они оценят вашу заботу и почувствуют любовь даже на расстоянии.
Далее мы с радостью поделимся с вами практичными советами, которые сделают жилище пожилых людей комфортным и безопасным.
Если ваши родственники пожилого возраста водят автомобиль, то лучше соорудить гараж открытого или закрытого типа в непосредственной близости от входной двери. Цель такого подхода – сократить расстояние, которое необходимо будет преодолевать бабушке и дедушке каждый раз от машины до дома.
На первый взгляд это может показаться нам несущественным условием комфортного дома – подумаешь, несколько дополнительных шагов – что же в этом сложного? Но сделайте скидку на возраст – старикам свойственны болезни суставов и некоторым ходьба дается нелегко. Поэтому сделайте усилие и постарайтесь максимально приблизить гараж к входной двери.
Особенности интерьера для пожилых людей подразумевают отсутствие всяческих преград для свободного и безопасного передвижения по дому. Откажитесь от лестниц, ступеней и даже одиночных высоких порогов между комнатами – все это может стать причиной несчастного случая.
Если же дом двухэтажный, то на втором этаже лучше расположить гостевые спальни, чтобы не утруждать пенсионеров сложными для них подъемами и спусками.
В продолжение предыдущих рекомендаций вполне логичным является то, что лучшим вариантом дома для пожилых людей является одноэтажный вариант. Кроме того, что в нем отсутствует лестница, такой дом легче содержать в чистоте, отапливать и обставлять.
Людям старшего возраста не свойственно наслаждаться огромной квадратурой – им по нраву уютная обстановка, где все на виду и под рукой. Оставьте многоэтажные хоромы для молодых семей, а пожилым людям вполне хватит дома в один этаж.
В доме для пожилых людей следует уделить особое внимание обустройству ванной комнаты. Дело в том, что в этой зоне у молодежи совсем другие приоритеты, нежели у пенсионеров.
Прежде всего, позаботьтесь о безопасности. Напольное покрытие не должно быть скользким, поэтому глазурованная плитка здесь не рекомендована. Лучше выбрать влагостойкий ламинат или шершавый кафель, а сверху постелить мягкий коврик.
Многие пожилые люди предпочитают отдельностоящий душ, а не ванную. Его лучше оборудовать специальными поручнями для поддержки во время принятия водных процедур.
В данной комнате также не желательны какие-либо пороги и ступеньки, о которые могут споткнуться пожилые люди.
Выбирая межкомнатные двери для дома, где будут жить люди старшего возраста, обратите внимание на раздвижные модели. Они не только красивы, но и удобны в эксплуатации.
Отличительная особенность таких дверей – плавное открытие безо всяческих усилий. Легким движением руки полотна раздвигаются и так же легко сходятся обратно. При этом, такие двери экономят внутреннее пространство помещения, ведь не нужно припасать место для открытия двери стандартным способом – внутрь или снаружи комнаты.
На фото представлен изящный образец раздвижных дверей с витражами. Красочные рисунки на стеклах станут дополнительным декоративным элементом в доме.
Если вы доверили планировку интерьера квалифицированным дизайнерам, то обязательно предупредите их, что жить в доме будут пожилые люди. Они сделают соответствующие правки и готовый результат будет максимально учитывать особенности людей преклонного возраста.
Пространство в доме должно быть компактным, одноуровневым и логичным. В интерьере приветствуются натуральные материалы, светлые оттенки, мягкая мебель. Обилие текстиля и осветительных приборов также свойственно для домов пожилых людей.
Лучше, если соответствующий план этажа вы предварительно обсудите с теми, для кого предназначается помещение, чтобы учесть личные пожелания и вкусы людей старшего возраста.