Все, что вам нужно знать при выборе деревянной плитки

Деревянная плитка является замечательной альтернативой привычному паркету или плитке. Возможности применения в интерьере практически безграничны, неповторимая атмосфера натурального дерева может быть передана стенам и потолкам; впечатляющие цвета и комбинации различных материалов (например, с керамикой в ванной или на кухне). Также данный материал может быть широко применен в архитектуре, что отвечает современным эстетическим и экологическим потребностям.

Дизайнеры и архитекторы с давних времен часто использовали древесину для своих проектов, потому что она привносила элемент живой природы в пространство, а так же из-за ее долговечности, доступности и простоты в установке и обслуживании. Однако, их творческий потенциал был ограничен традиционными прямоугольными досками, широко представленными на рынке.

В настоящее время на рынке представлено много новых продуктов, которые поменяют ваши представления о дереве. Учитывая весь практический опыт в дизайне интерьеров, производители бросают вызов в своем стремлении представить действительно актуальные решения для клиентов – профессионалов в своей области – которые ищут уникальные объекты, необычные способы отделки и особенные материалы.