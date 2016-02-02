Все, что вам нужно знать при выборе деревянной плитки

Деревянная плитка является замечательной альтернативой привычному паркету или плитке. Возможности применения в интерьере практически безграничны, неповторимая атмосфера натурального дерева может быть передана стенам и потолкам; впечатляющие цвета и комбинации различных материалов (например, с керамикой в ванной или на кухне). Также данный материал может быть широко применен в архитектуре, что отвечает современным эстетическим и экологическим потребностям.
Дизайнеры и архитекторы с давних времен часто использовали древесину для своих проектов, потому что она привносила элемент живой природы в пространство, а так же из-за ее долговечности, доступности и простоты в установке и обслуживании. Однако, их творческий потенциал был ограничен традиционными прямоугольными досками, широко представленными на рынке.
В настоящее время на рынке представлено много новых продуктов, которые поменяют ваши представления о дереве. Учитывая весь практический опыт в дизайне интерьеров, производители бросают вызов в своем стремлении представить действительно актуальные решения для клиентов – профессионалов в своей области – которые ищут уникальные объекты, необычные способы отделки и особенные материалы.
В основе деревянной плитки используется многослойный листовой материал из твердолиственных пород (Дуб, Ясень, Вишня, Венге, Амарант, Ипе и так далее), обеспечивающий ей особую прочность по сравнению с паркетом, в основе которого чаще всего используются недорогие хвойные породы.
Деревянная плитка имеет большое число разновидностей от классических до экстравагантно декоративных форм. Вся плитка, как правило, предлагается в нескольких вариантах древесины и финишной отделки. Таким образом, вы сможете спроектировать действительно индивидуальный объект.
В то же время, деревянная мозаика представляет из себя более традиционный квадратный вид, который демонстрирует всю красоту поперечного среза древесины. Мозаика может быть как из цельного бруса, так и из клееного, с квадратными сегментами.
Еще одно интересное направление – это многоуровневая плитка. Эта плитка была разработана специально для вертикальных поверхностей и также состоит из цельных или клееных блоков. Она, как правило, включает в себя несколько вариантов по толщине , в общем создающих невообразимую игру текстуры и формы, света и тени. Переменная толщина блоков рождает бесконечное количество комбинаций, ограниченное только вашим воображением.
Элегантная классика
Деревянная плитка представляет собой квадратные модули, уложить которые на пол очень просто: они скрепляются между собой наподобие ламината.
В каждом модуле сделаны специальные пазы со всех четырех сторон. В эти пазы вставляется специальная планка — шпонка – из того же дерева, что и сам массив плитки. И таким образом массив паркетной доски скрепляется, т.е. создается подобное креплеление как и при укладке ламината или паркета: паз и шип. Только паркетные модули из деревянных плиток имеют пазы, а шип сам по себе — эту роль и выполняет шпонка.
Деревянная мозаика, например, без шипов и пазов, приклеивается на фанеру либо на сухое ровное основание паркетным клем.
Деревянная плитка может применяться как в интерьере так и в экстерьере. Она неуязвимая для влаги, поэтому является практичным и оригинальным напольным покрытием для балконов, террас, веранд и прочих помещений, «проблемных» с точки зрения влияния окружающей среды. Например, деревянная плитка на балкон, веранду (и т.д.) может быть обработана эффективными пропитками, которые представляют собой надежный барьер для влаги.
Плитка на балкон, веранду, террасу и пр. производится из разных пород дерева, соответственно, рисунки древесины и оттенки имеет разные. Различные форматы (производители утверждают, что их более 15) – тоже гарант, что напольное покрытие не будет «типичным». А ведь такую плитку можно еще и комбинировать.
Обеспечения контроля за влажностью воздуха в помещениях — половина дела. Эксплуатировать деревянную плитку следует при относительной влажности, не превышающей 60%; оптимальный температурные режим 15-25 градусов.
Материал защищен от влаги, поэтому допускается легкая влажная уборка поверхностей с таким покрытием.
Существует деревянная плитка из так называемого термодерева, которое было подвергнуто не химической, а термической обработке (обработка высокими температурами). В дальнейшем, когда деревянная плитка будет эксплуатироваться, ее не нужно будет даже периодически обрабатывать защитными средствами. Она навсегда останется стойкой к влаге, огню, перепадам температур, грибковым разрушениям. Что особенно впечатляет: срок службы плитки из термодерева – более чем в 20 раз больше, чем у обычной древесины (например, традиционных деревянных полов).
Деревянная плитка не только красива, они еще и теплая, такое напольное покрытие отлично подойдет и для ванной комнаты: ходить по деревянной плитке босыми ногами – сплошное удовольствие.
Деревянная плитка современного производства может применяться даже во влажных помещениях (ванной) и в качестве фартука на кухне, она прослужит долгие годы, сохранив свой первозданный вид.
Она экологична, а что касается цены – во многих случаях деревянная мозаика, например, будет дешевле мозаики из стекла, камня и т.д.
А как вам идея использования деревянной плитки в своем интерьере?