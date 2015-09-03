Диваны из белой кожи

Диваны из кожи – роскошный элемент интерьера. Стоят они достаточно дорого, но их высокая цена полностью оправдана. Кожа – практичный и долговечный материал, он приятен к телу, в отличие от искусственных видов обивки. Кожаный диван прослужит вам дольше, чем тканевый, благодаря прочности и плотности кожи. Поверхность дивана не будет истираться даже при самом интенсивном использовании. Ну и внешние характеристики такого дивана – выше всяких похвал.
Цвета кожаной мебели обычно близки к натуральной гамме – черный, бежевый, бордовый. Такие цвета обычно отлично смотрятся в классическом интерьере. Особой популярностью пользуются белые кожаные диваны. Белый цвет удачно подходит к любому интерьеру, этот престижный и роскошный диван наверняка обратит на себя внимание всех ваших гостей.
Белые кожаные диваны прекрасно сочетаются с интерьером любого цвета, как теплой, так и холодной гаммы. Это нейтральный цвет, который служит хорошим фоном для ярких деталей. На белом фоне они становятся еще более яркими и выразительными. Зная это правило, вы сможете создать грамотное композиционное решение. Так, например, дизайнеры из New Interior смягчили активные стены гостиной лаконичным кожаным диваном.
Белый цвет – это цвет чистоты, единства, нетронутости и легкости. К тому же, этот цвет обладает способностью поднимать настроение, успокаивать, дарить ощущение гармонии и равновесия. Ведь по своей природе белый цвет – это результат равномерного смешения всех цветов спектра.
Несколько лет назад в моде были пестрые интерьеры с яркой, разноцветной мягкой мебелью, привлекающей к себе внимание. Сегодня же тенденции изменились в пользу лаконичных, спокойных, скромных, но при этом роскошных композиций из мебели. Настоящим хитом сегодня являются белые кожаные диваны.
Белые диваны – это прекрасная возможность сделать ваш дом более стильным, уютным, теплым и комфортным. Они делают интерьер более светлым, просторным и воздушным. Светлые диваны способны скрыть недостатки помещений, особенно небольших по размеру. Именно для таких комнат подойдет диван прямой формы. Он не занимает много место, а при желании можно дополнить его креслом из той же коллекции.
Высокий берег
Белый угловой диван – радушный хозяин. Он рад заключить в свои объятия многочисленных гостей. Сидя на нем, приятно наслаждаться просмотром нового кинофильма, чтением увлекательной книги, общением с близкими и друзьями.
Несомненным плюсом модульного углового дивана станет возможность экспериментировать в области дизайна интерьера. С вашей подачи белый угловой диван может превратиться в несколько небольших диванчиков или принять новую форму (например, буквы П).
Екатеринодар(Краснодар)
Если, несмотря на разнообразие форм, белые диваны кажутся вам скучными и простоватыми, вы можете рассмотреть варианты сочетания нескольких цветов.
Так, черно белый диван – выбор смелых и креативных людей. Он не даст заскучать, станет отличным напоминанием, что черная полоса обязательно сменится белой. Главное, чтобы в жизни белого цвета было как можно больше!
Так же стоит помнить, что белые диваны достаточно разнообразны по цветовым нюансам. Они могут быть кипельно белыми, кремовыми, молочными, ванильными, бежевыми, светло-розовыми и т.д. Но в любом случае они сделают интерьер более легким и интересным.
Представьте на мгновение, как шикарно будет смотреться белый кожаный диван в вашем уютном зале или гостиной. Это классика! Несомненно, такой предмет интерьера ассоциируется с незаурядностью и респектабельностью его владельца. Белый цвет – один из самых элегантных в имеющейся палитре красок, а натуральная кожа – прочный и экологически чистый материал от самой природы. Белые диваны – удивительное сочетание изысканности и надежности, которое только можно представить в мягкой мебели, именно поэтому они отлично впишутся в классический интерьер.
Если вы решили купить кожаный диван, то наверняка рассчитываете, что он прослужит вам не месяц и даже не год, ведь основное преимущество мебели из кожи в том, что с годами она не теряет своей привлекательности. Впрочем, кожаная мебель будет служить вам долго только при соблюдении одного условия: если правильно за ней ухаживать.
- Используйте подходящие средства по уходу.
Сразу же после покупки кожаного дивана или кресла стоит отправиться в магазин и обзавестись специализированными моющими средствами, предназначенными для натуральной кожи. Экономить на такой покупке невыгодно. Разве есть смысл покупать дорогой диван, но дешевое средство по уходу за ним и изо дня в день наблюдать, как тускнеет и трескается обивка?
- Внимательно выберите место в вашей квартире или доме, которое займет мебель. Всем известно, что кожа недолюбливает резких перепадов температур. Поставить диван у обогревательного прибора или окна – довольно распространенная ошибка. Кожаная обивка дивана, вынужденная переносить такие испытания ежедневно, быстро потеряет форму и потрескается. Кожаные диваны стоит располагать там, где температура относительно стабильна и куда не достают прямые солнечные лучи.
- Профилактика лучше и дешевле лечения. Не забывайте как можно чаще протирать кожаный диван влажной тряпкой, вовремя удалять загрязнения, не допускать того, чтобы в трещинках накапливалась пыль и, конечно же, обрабатывать специализированными растворами (не реже двух раз в год). Более того, на белые или просто светлые кожаные диваны не стоит даже класть вещи, которые способны их окрасить. Разнообразные пледы, подушечки и покрывала без сомнения способны добавить уюта любой комнате и защитить ваш белый диван.
- Если чистить, то своевременно. Кожа – материал натуральный, а потому очень восприимчивый ко всякого рода загрязнениям. И чем дольше они находятся на ее поверхности, тем глубже впитываются и сложнее удаляются. Стоит заранее запастись средствами для удаления пятен и применять их исключительно в соответствии с инструкцией на упаковке и сразу же после того, как произошла неприятность. Прежде чем наносить на кожаный диван какое-либо средство, убедитесь, что оно подходит для натуральной кожи белого цвета.
- Минимум резких движений. На корню стоит пресекать желания посильнее потереть поверхность дивана жесткой тряпкой. Возможно, грязь вы удалите, но красоты мебели не добавите. Самый простой способ удалить загрязнение, если оно не сильно въелось, – смочить мягкую тряпку в теплой воде и легонько протереть обивку или нанести на загрязненную поверхность мыльную пену и оставить ее на несколько минут. Пена аккуратно очистит грязь, и вы с легкостью удалите ее.