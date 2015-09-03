Диваны из белой кожи

Если вы решили купить кожаный диван, то наверняка рассчитываете, что он прослужит вам не месяц и даже не год, ведь основное преимущество мебели из кожи в том, что с годами она не теряет своей привлекательности. Впрочем, кожаная мебель будет служить вам долго только при соблюдении одного условия: если правильно за ней ухаживать.

- Используйте подходящие средства по уходу.

Сразу же после покупки кожаного дивана или кресла стоит отправиться в магазин и обзавестись специализированными моющими средствами, предназначенными для натуральной кожи. Экономить на такой покупке невыгодно. Разве есть смысл покупать дорогой диван, но дешевое средство по уходу за ним и изо дня в день наблюдать, как тускнеет и трескается обивка?

- Внимательно выберите место в вашей квартире или доме, которое займет мебель. Всем известно, что кожа недолюбливает резких перепадов температур. Поставить диван у обогревательного прибора или окна – довольно распространенная ошибка. Кожаная обивка дивана, вынужденная переносить такие испытания ежедневно, быстро потеряет форму и потрескается. Кожаные диваны стоит располагать там, где температура относительно стабильна и куда не достают прямые солнечные лучи.

- Профилактика лучше и дешевле лечения. Не забывайте как можно чаще протирать кожаный диван влажной тряпкой, вовремя удалять загрязнения, не допускать того, чтобы в трещинках накапливалась пыль и, конечно же, обрабатывать специализированными растворами (не реже двух раз в год). Более того, на белые или просто светлые кожаные диваны не стоит даже класть вещи, которые способны их окрасить. Разнообразные пледы, подушечки и покрывала без сомнения способны добавить уюта любой комнате и защитить ваш белый диван.

- Если чистить, то своевременно. Кожа – материал натуральный, а потому очень восприимчивый ко всякого рода загрязнениям. И чем дольше они находятся на ее поверхности, тем глубже впитываются и сложнее удаляются. Стоит заранее запастись средствами для удаления пятен и применять их исключительно в соответствии с инструкцией на упаковке и сразу же после того, как произошла неприятность. Прежде чем наносить на кожаный диван какое-либо средство, убедитесь, что оно подходит для натуральной кожи белого цвета.

- Минимум резких движений. На корню стоит пресекать желания посильнее потереть поверхность дивана жесткой тряпкой. Возможно, грязь вы удалите, но красоты мебели не добавите. Самый простой способ удалить загрязнение, если оно не сильно въелось, – смочить мягкую тряпку в теплой воде и легонько протереть обивку или нанести на загрязненную поверхность мыльную пену и оставить ее на несколько минут. Пена аккуратно очистит грязь, и вы с легкостью удалите ее.