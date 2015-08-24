Дизайн уютной гостиной

Человек чувствует себя наиболее уютно в тех помещениях, где нет сплошного кричащего цвета. При выборе основных цветов для гостиной отдавайте предпочтение теплым, пастельным, светлым и неброским оттенкам. Так вы будете испытывать комфорт и спокойствие, а атмосфера в помещении станет уютной и теплой. Благодаря данным оттенкам пространство комнаты зрительно увеличится, а значит, вы почувствуете легкость, свободу и радость. Пастельные тона не утомляют глаза, позволяют без особого труда подобрать другие детали интерьера помещения.

Например, на данном фото дизайнеры для общего фона использовали белый и серый цвета, чтобы они не выглядели блекло и скучно, одна стена выкрашена в приятный светло-зеленый цвет. С одной стороны, сделан цветовой акцент, контраст, но с другой стороны, он совершенно не раздражает восприятие комнаты.