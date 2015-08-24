Центральной комнатой в доме или в квартире, конечно же, является гостиная. Дизайн уютной гостиной поможет вам и вашим гостям чувствовать себя комфортно и самое главное – уютно. Не всегда в домах гостиные имеют нужную площадь, чтобы расставить всю нужную мебель, элементы декора и при этом сохранить уют. Чтобы в гостиной было приятно находиться, нужно лишь выполнить некоторые правила и применить дизайнерские приемы.
Owl in the city
Человек чувствует себя наиболее уютно в тех помещениях, где нет сплошного кричащего цвета. При выборе основных цветов для гостиной отдавайте предпочтение теплым, пастельным, светлым и неброским оттенкам. Так вы будете испытывать комфорт и спокойствие, а атмосфера в помещении станет уютной и теплой. Благодаря данным оттенкам пространство комнаты зрительно увеличится, а значит, вы почувствуете легкость, свободу и радость. Пастельные тона не утомляют глаза, позволяют без особого труда подобрать другие детали интерьера помещения.
Например, на данном фото дизайнеры для общего фона использовали белый и серый цвета, чтобы они не выглядели блекло и скучно, одна стена выкрашена в приятный светло-зеленый цвет. С одной стороны, сделан цветовой акцент, контраст, но с другой стороны, он совершенно не раздражает восприятие комнаты.
Если вы хотите, чтобы дизайн уютной гостиной выглядел веселее и более задорно, но не терял своего уюта, то на общем светлом и спокойном фоне используйте яркие цветовые акценты. Важно соблюдать простое правило – таких акцентов не должно быть слишком много, они не должны загромождать пространство и вызывать раздражение. Такие детали на нейтральном фоне очень выразительны. Постарайтесь, чтобы это не были разные предметы интерьера. В качестве такого предмета мебели может использоваться мягкая мебель, журнальный столик, ваза с цветами, текстиль, яркая картина, большое зеркало.
Чтобы мягкая мебель не выглядела однообразно и скучно, подберите диван, кресло, пуфики, имеющие разную форму, обивку, но чтобы были объединены общим стилем. Например, обивка дивана и кресел будет иметь общую цветовую гамму, а ее фактура и узоры будут различны. Это прибавит гостиной не только уют, но и оригинальность.
Если выбрать для окон шторы более насыщенного и яркого цвета, чем остальная комната, то такая гостиная будет смотреться намного лучше. Окно станет более выразительным по сравнению с другими элементами интерьера. Под стиль текстиля также можно подобрать освещение, например, светильники, бра. Ткань для штор подойдет любая – и легкая, и плотная. Это зависит от выбранного стиля интерьера, но в любом случае важно наличие самого текстиля. “Голые” окна не привносят гармонии в пространство.
В данной гостиной используются шторы, сделанные из легкой ткани, насыщенного голубого цвета. В тон текстилю подобраны декоративные подушки, что добавляет помещению некую оригинальность.
В гостиной обязательно наличие большого и удобного кресла. Сидя в нем, вы почувствуете настоящий уют и комфорт, так как кресло является символом домашнего очага. В случае если обивка кресла будет отличаться от другой имеющейся мебели, то такое положение можно без труда исправить при помощи подушек. Они должны быть выдержаны в одном стиле.
Чтобы разбавить общий фон мягкой мебели, можно использовать различные необычные зеркала, имеющие изысканные рамы. Зеркальные поверхности способны расширить визуально пространство, добавить комнате объема, блеска, а значит, и уюта.
Дизайн уютной гостиной невозможен без использования пуфиков. Они придают интерьеру больше уюта и домашней атмосферы. Пуфик может быть выдержан в одном стиле с другой мягкой мебелью, а может значительно отличаться, что придаст нотку оригинальности. Более того, такой элемент интерьера очень практичен, так как на него можно не только класть ноги, но и сидеть на нем и даже использовать иногда в качестве небольшого столика. Главное, чтобы он гармонично смотрелся.
Дизайн уютной гостиной тяжело представить без комнатных растений, ваз с цветами. Цветы в горшках следует правильно расставить в интерьере комнаты. Если в гостиной имеются высокие потолки или незаполненные углы, то в таком случае можно разместить высокие деревья, но не забудьте побеспокоиться об освещении для растений.
Высокие растения привлекают к себе внимание, подчеркивают высоту потолка, но в некоторых ситуациях есть потребность в обратном эффекте, иначе гостиная будет смотреться неуютно. Для достижения такой цели нужно покрасить стены, используя два цвета. Данный прием сделает комнату привлекательной и визуально поможет уменьшить потолки.
Наибольшего удобства, комфорта и уюта можно достигнуть, если приобрести секцию дивана, выполненную в виде буквы L. Особенно такой мягкий уголок подходит для гостиной большой площади. Именно этот вид дивана является символом комфорта. Он может послужить и разделителем зоны. Например, его можно поставить между столовой и гостиной.
Если ваш мягкий уголок выглядит изолировано и неуютно, то в таком случае дизайнеры размещают оттоманку. Она сократит большие расстояния между диваном и журнальным, кофейным столиком. Оттоманка заберет чувство пустоты и прибавит помещению мягкости. Также дополнительного уюта можно достичь, если поставить скамью или кушетку. Большая комната может стать более уютной, если поставить ширму. С ее помощью можно отделить приватную зону для себя. Чтобы ширма вписывалась в общий интерьер, следует выбрать ее декоративный вариант. В таком месте поставьте себе столик, пару элегантных и удобных кресел.
Нередко дизайн уютной гостиной портят так называемые “мертвые” зоны, они лишают помещение ощущения уюта и комфорта. Но от них можно избавиться. Для этого следует отодвинуть всю мебель от стен, разместив ее по центру комнаты. Но, чтобы и стены не выглядели пусто и уныло, поставьте к ним приставной небольшой столик, повесьте ряд картин, добавьте несколько стульев, чтобы можно было присесть гостям.
Ни что так не придает уют комнате, а особенно гостиной, как текстиль. Это помещение можно удачно оживить, если постелить ковер, добавить диванные подушки, повесить шторы. Все это должно иметь определенный узор или орнамент.
Таким образом, даже самое неуютное помещение можно полностью преобразить и сделать лучше. Дизайн уютной гостиной можно воплотить в реальность, если следовать вышеприведенным рекомендациям, выполнение которых не зависит от выбранного стиля интерьера. Достаточно выполнить даже несколько правил, как гостиная освежится и заиграет новыми красками, подарит долгожданный уют.