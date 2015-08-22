Откидные кровати: минимум места — максимум комфорта

Человеческая природа такова, что треть своей жизни он проводит во сне. Во сне человек отдыхает и восстанавливается, поэтому здоровый сон имеет огромное значение для сохранения здоровья.
Увы, постоянно возрастающая стоимость жилплощади не всегда позволит приобрести квартиру с отдельной спальней. Согласно статистике, большинство населения предпочитает покупать однокомнатные или двухкомнатные квартиры. Для экономии пространства в течение длительного времени для отдыха и сна использовались диваны, но сейчас большинство людей знают, что это неприемлемо, и хотят заботиться о своем здоровье. Для его сохранения необходимо использование ортопедических матрасов, которые поддерживают позвоночник в правильном положении, что обеспечивает полноценный отдых, и не создает предпосылок для появления искривления. Необходимо, чтобы ортопедический матрас находился постоянно на ортопедической решетке, и не складывался.
Что же предпринять в случае, когда мало места для стационарной кровати, и неудобно спать на диване? Выход из подобного положения нашли в конце ХХ века. Это произошло с изобретением первого механизма для подъемной кровати. Откидные кровати отлично зарекомендовали себя в малогабаритных помещениях. Они могут быть как вертикальные, так и горизонтальные и идеально впишутся в интерьер вашего жилья, где не займут лишнего места.
Вместе с тем кровати-трансформеры служат в роли необычного элемента декора. На них можно нанести какой угодно рисунок, личные фотографии или сделать лицевую поверхность зеркальной. Все эти декоративные приемы зачастую используются дизайнерами при оформлении современных интерьеров, а большое зеркало визуально увеличит пространство.
Не следует полагать, что откидная кровать – это удел обитателей скромных комнатушек, вынужденных ютиться
в тесноте, да не в обиде и придумывать различные способы экономии жизненного пространства. На деле, даже шикарные апартаменты с высокими потолками могут получить значительно больше возможностей. К примеру, большая комната днем может служить комнатой отдыха или даже библиотекой, а ночью при необходимости превращаться в комнату для гостей. Функциональность – несомненный плюс, как для маленьких комнат, так и для больших помещений.
Обычный раскладной диван, к которому мы все так привыкли, служит не столько спальным местом, сколько местом для сидения и лежания перед телевизором. Куда присесть самому и посадить гостей, когда откидная кровать убрана в короб? Приобретать дополнительный диван или кресла? Но тогда мы потеряем уже сэкономленные деньги и территорию. Это, пожалуй, самая существенная причина, по которой мебель-трансформер все еще не очень популярна в нашей стране. Зарубежные производители нашли выход из ситуации, дополнив подъемную кровать-шкаф небольшим
дневным диванчиком.
Для семьи с двумя и более детьми, оптимальным вариантом станет выбор стенки с двумя и более откидными подъемными кроватями.
Так, например, дизайнеры из D&T Architects спроектировали детскую с откидной кроватью встроенной в шкаф. Получилась полноценная детская комната, в которой ребенку предоставлено больше свободного пространства для игр, учебы и творчества. Когда наступает время, изящным движением детской руки шкаф-кровать трансфомер легко и бесшумно превращается в комфортное спальное место для приятных сновидений.
Современные откидные кровати позволяют воплотить все пожелания ваших детей: не только освободить площадь для игр, но и действительно удивить.
- Следует учесть, что мебель-трансформер будет стоить на порядок дороже обычной кровати. Поэтому планируйте покупку разумнее: покупайте трансформер, если вам необходим и шкаф, и кровать – тогда вы не переплатите.
- Такую кровать придется поднимать и опускать каждый день. Но для того, чтобы разложить кровать, необходимо слегка потянуть декоративный фасад за специальную ручку в верхней части. Минута – и спальное место со всеми удобствами в вашем распоряжении. В комплект любой кровати-трансформера обязательно входят длинные ремни, которые служат для удержания матраса во время подъема.