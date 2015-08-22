Откидные кровати: минимум места — максимум комфорта

Человеческая природа такова, что треть своей жизни он проводит во сне. Во сне человек отдыхает и восстанавливается, поэтому здоровый сон имеет огромное значение для сохранения здоровья.

Увы, постоянно возрастающая стоимость жилплощади не всегда позволит приобрести квартиру с отдельной спальней. Согласно статистике, большинство населения предпочитает покупать однокомнатные или двухкомнатные квартиры. Для экономии пространства в течение длительного времени для отдыха и сна использовались диваны, но сейчас большинство людей знают, что это неприемлемо, и хотят заботиться о своем здоровье. Для его сохранения необходимо использование ортопедических матрасов, которые поддерживают позвоночник в правильном положении, что обеспечивает полноценный отдых, и не создает предпосылок для появления искривления. Необходимо, чтобы ортопедический матрас находился постоянно на ортопедической решетке, и не складывался.

Что же предпринять в случае, когда мало места для стационарной кровати, и неудобно спать на диване? Выход из подобного положения нашли в конце ХХ века. Это произошло с изобретением первого механизма для подъемной кровати. Откидные кровати отлично зарекомендовали себя в малогабаритных помещениях. Они могут быть как вертикальные, так и горизонтальные и идеально впишутся в интерьер вашего жилья, где не займут лишнего места.