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Откидные кровати: минимум места — максимум комфорта

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Игра контрастов, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Детские комната в эклектичном стиле
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Человеческая природа такова, что треть своей жизни он проводит во сне. Во сне человек отдыхает и восстанавливается, поэтому здоровый сон имеет огромное значение для сохранения здоровья.

Увы, постоянно возрастающая стоимость жилплощади не всегда позволит приобрести квартиру с отдельной спальней. Согласно статистике, большинство населения предпочитает покупать однокомнатные или двухкомнатные квартиры. Для экономии пространства в течение длительного времени для отдыха и сна использовались диваны, но сейчас большинство людей знают, что это неприемлемо, и хотят заботиться о своем здоровье. Для его сохранения необходимо использование ортопедических матрасов, которые поддерживают позвоночник в правильном положении, что обеспечивает полноценный отдых, и не создает предпосылок для появления искривления. Необходимо, чтобы ортопедический матрас находился постоянно на ортопедической решетке, и не складывался. 

Что же предпринять в случае, когда мало места для стационарной кровати, и неудобно спать на диване? Выход из подобного положения нашли в конце ХХ века. Это произошло с изобретением первого механизма для подъемной кровати. Откидные кровати отлично зарекомендовали себя в малогабаритных помещениях. Они могут быть как вертикальные, так и горизонтальные и идеально впишутся в интерьер вашего жилья, где не займут лишнего места.

Декор откидных кроватей

Яркий вкус, MIODESIGN MIODESIGN Гостиные в эклектичном стиле
MIODESIGN

Яркий вкус

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Вместе с тем кровати-трансформеры служат в роли необычного элемента декора. На них можно нанести какой угодно рисунок, личные фотографии или сделать лицевую поверхность зеркальной. Все эти декоративные приемы зачастую используются дизайнерами при оформлении современных интерьеров, а большое зеркало визуально увеличит пространство.

Новые возможности и для больших апартаментов

квартира, Nelly Say Nelly Say Спальня в стиле модерн
Nelly Say

квартира

Nelly Say
Nelly Say
Nelly Say

Не следует полагать, что откидная кровать – это удел обитателей скромных комнатушек, вынужденных ютиться в тесноте, да не в обиде и придумывать различные способы экономии жизненного пространства. На деле, даже шикарные апартаменты с высокими потолками могут получить значительно больше возможностей. К примеру, большая комната днем может служить комнатой отдыха или даже библиотекой, а ночью при необходимости превращаться в комнату для гостей. Функциональность – несомненный плюс, как для маленьких комнат, так и для больших помещений.

Кровать-трансформер

Проект дома в испанском стиле., Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Спальня в колониальном стиле
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Проект дома в испанском стиле.

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Обычный раскладной диван, к которому мы все так привыкли, служит не столько спальным местом, сколько местом для сидения и лежания перед телевизором. Куда присесть самому и посадить гостей, когда откидная кровать убрана в короб? Приобретать дополнительный диван или кресла? Но тогда мы потеряем уже сэкономленные деньги и территорию. Это, пожалуй, самая существенная причина, по которой мебель-трансформер все еще не очень популярна в нашей стране. Зарубежные производители нашли выход из ситуации, дополнив подъемную кровать-шкаф небольшим дневным диванчиком.

Откидная кровать в детскую

Cовременный интерьер с художественными деталями. D&T Architects Детская комнатa в стиле минимализм
D&amp;T Architects

Cовременный интерьер с художественными деталями.

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

Для семьи с двумя и более детьми, оптимальным вариантом станет выбор стенки с двумя и более откидными подъемными кроватями.

Так, например, дизайнеры из D&T Architects спроектировали детскую с откидной кроватью встроенной в шкаф. Получилась полноценная детская комната, в которой ребенку предоставлено больше свободного пространства для игр, учебы и творчества. Когда наступает время, изящным движением детской руки шкаф-кровать трансфомер легко и бесшумно превращается в комфортное спальное место для приятных сновидений.

Современные откидные кровати позволяют воплотить все пожелания ваших детей: не только освободить площадь для игр, но и действительно удивить.

Недостатки

Игра контрастов, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Детские комната в эклектичном стиле
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Игра контрастов

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

- Следует учесть, что мебель-трансформер будет стоить на порядок дороже обычной кровати. Поэтому планируйте покупку разумнее: покупайте трансформер, если вам необходим и шкаф, и кровать – тогда вы не переплатите.

- Такую кровать придется поднимать  и опускать каждый день. Но для того, чтобы разложить кровать, необходимо слегка потянуть декоративный фасад за специальную ручку в верхней части. Минута – и спальное место со всеми удобствами в вашем распоряжении. В комплект любой кровати-трансформера обязательно входят длинные ремни, которые служат для удержания матраса во время подъема.

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