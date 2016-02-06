Многоликая архитектура Турции

Уютный Стамбул поражает архитектурной красотой своих исторических построек. Однако стоит лишь выехать за пределы центра на скоростное шоссе, мимо вас начнут проплывать новейшие современные многоэтажные дома. Их фасады украшены стеклом, которое в настоящее время пользующийся огромным спросом на мировых рынках. Этот материал может быть совершенно прозрачным или же окрашен в разные цвета. Для обеспечения высокой безопасности фасадного остекления применяется многослойное строительное стекло, оно состоит нескольких слоёв (минимум двух), которые скреплены между собой полимерной плёнкой.

Другой возможный вариант – использование закаленного стекла – оно способно выдержать нагрузки, превышающие таковые для обычного стекла в 5 раз. Мнения местных жителей по поводу такой архитектуры расходятся. С одной стороны, город быстро растет и развивается, поэтому вопрос приобретения квартиры актуален для многих. В то же время теряется облик города и красивый панорамный вид. Достоинства и недостатки современных высоток в Турции – одна из «злободневных» тем.