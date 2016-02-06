Многоликая архитектура Турции

Архитектурный стиль любого здания – это его одеяние, от него зависит первое впечатление, которое сложится обо всем доме. Облик будущей постройки выбирается на стадии проектирования: формируется идея, а затем специалист принимается за её реализацию в цифровом варианте. Именно этот процесс позволяет шаг за шагом моделировать идеальное решение для поставленной задачи. В этой книге идей мы увидим проекты домов студии ARCHITORIA 3D, которые наилучшим образом могут охарактеризовать современную архитектуру Турции.
Как может выглядеть вилла в Турции? Несомненно, в классическом стиле с элементами традиционных османских веяний. Данный стиль никогда не выходит из моды, строения всегда выглядят гармонично, так как для них характерна пропорциональность и строгость форм. Часто встречаются балюстрады, ризалиты, украшения из лепнины, элементы европейских традиций. Проект этого дома действительно напоминает внушительных размеров резиденцию султана в стиле османской архитектуры классического периода.
Другой проект фасада выглядит более сдержанно, но не менее изящно. В нем присутствуют элементы более позднего периода османской архитектуры, которая претерпела значительные изменения в начале прошлого столетия. Если ранее фасады домов было принято украшать мрамором и керамической мозаикой, то в век технологического прогресса стали применяться такие материалы, как железобетон, железо, стекло и сталь. Колоннады появлялись все реже, практически сошли на нет каннелюры. Деревянные эркеры (cumba – тур.) стали главным элементом декора. В украшении фасада предполагается использование дерева насыщенных медовых оттенков. Великолепным образцом классической османской архитектуры позднего периода стал занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО город Сафранболу.
Большинству из нас доводилось наслаждаться нежным солнцем на турецком побережье. Гостиницы, расположенные на первой линии, как правило рассчитаны на пребывание большого количества отдыхающих, поэтому данный проект не является исключением. Он предполагает изолированный принцип «все включено», когда посетитель может с комфортом проводить сутки напролет непосредственно на территории гостиницы. Здание отеля со ступенчатыми террасами номеров напоминает своей формой морской лайнер, что является достаточно распространенным архитектурным замыслом. Изящные волны на фасаде выполняют функцию ограждения балконов, обрамляя в то же время живописный вид на горы.
Уютный Стамбул поражает архитектурной красотой своих исторических построек. Однако стоит лишь выехать за пределы центра на скоростное шоссе, мимо вас начнут проплывать новейшие современные многоэтажные дома. Их фасады украшены стеклом, которое в настоящее время пользующийся огромным спросом на мировых рынках. Этот материал может быть совершенно прозрачным или же окрашен в разные цвета. Для обеспечения высокой безопасности фасадного остекления применяется многослойное строительное стекло, оно состоит нескольких слоёв (минимум двух), которые скреплены между собой полимерной плёнкой.
Другой возможный вариант – использование закаленного стекла – оно способно выдержать нагрузки, превышающие таковые для обычного стекла в 5 раз. Мнения местных жителей по поводу такой архитектуры расходятся. С одной стороны, город быстро растет и развивается, поэтому вопрос приобретения квартиры актуален для многих. В то же время теряется облик города и красивый панорамный вид. Достоинства и недостатки современных высоток в Турции – одна из «злободневных» тем.
Многие коренные жители Стамбула предпочитают жить за чертой города. Такое желание объясняется слишком быстрым темпом развития города и увеличивающейся численностью населения. Как и в любом мегаполисе, здесь карьерные возможности занимают большую часть мыслей, поэтому в таком ритме сложно обрести спокойствие. На изображении мы видим пример того, как может выглядеть дом в дорогом коттеджном поселке в пригороде Стамбула для двух семей.
Для современных загородных домов по-прежнему характерны эркеры, ниши, закрытые и открытые террасы, которые преображают как внешнее, так и внутреннее пространство дома, предоставляя его обитателям массу вариантов для комфортного отдыха. Прилегающая к дому территория обычно невелика – в них обустроены небольшие сады. Классическая архитектура этого величественного, хотя и сдержанного дома, вызывает ощущение защищенности и комфорта.