Строительство беседки шаг за шагом

Уютная беседка в тихом уголке сада – это еще одно преимущество собственного участка на природе. Функции беседки могут быть очень разнообразными и исходя из того, как вы планируете использовать это легкую садовую конструкцию, надо выбирать подходящее место:

- придомовые беседки для семейного отдыха рядом с домом,

- уединенные беседки в отдаленной части сада,

- пляжные беседки рядом с домашним бассейном,

- детская беседка рядом с песочницей и игровой площадкой.

В любом случае площадку для строительства беседки лучше всего выбирать на сухой, теплой полянке в вашем саду: сырость и сквозняки не располагают к отдыху на природе.