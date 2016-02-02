Строительство беседки шаг за шагом

Собственный дом и участок – уникальная возможность как можно больше времени проводить на свежем воздухе, в окружении шелеста листвы зеленого сада. Но для этого на участке зачастую не хватает обустроенных уютных уголков, где можно было бы расслабленно посидеть после дневных трудов - с гордостью и удовлетворением наслаждаясь красотой собственного сада. Легкая деревянная беседка в окружении зеленых ветвей – может стать тем незаменимым дополнением к основательному коттеджу, которое поможет вам ощутить все прелести жизни на природе.
Уютная беседка в тихом уголке сада – это еще одно преимущество собственного участка на природе. Функции беседки могут быть очень разнообразными и исходя из того, как вы планируете использовать это легкую садовую конструкцию, надо выбирать подходящее место:
- придомовые беседки для семейного отдыха рядом с домом,
- уединенные беседки в отдаленной части сада,
- пляжные беседки рядом с домашним бассейном,
- детская беседка рядом с песочницей и игровой площадкой.
В любом случае площадку для строительства беседки лучше всего выбирать на сухой, теплой полянке в вашем саду: сырость и сквозняки не располагают к отдыху на природе.
Размеры участка могут сыграть злую шутку – то что кажется небольшой площадкой для скромной беседки при точных замерах может обернутся полномасштабным строительством. Нужна ли вам действительно такая просторная беседка? Или этот долгострой будет печальным зрелищем на несколько лет? Измерив возможную площадку под беседку в саду, не забывайте о своих изначальных планах строительства. Именно ваши реальные потребности должны быть в приоритете. Если же имеющаяся площадь под беседку намного превышает площадь нужного вам уютного строения – это лишь дополнительный бонус для обустройства пространства вокруг зеленью, цветущими кустами и газоном.
План даже такой простой постройки как беседка должен предусматривать нужный вам уровень комфорта. Классическая итальянская беседка –
pergola, легкая и открытая. Это может быть даже простой навес над садовой скамейкой или увитая зеленью и цветами арка. В более суровом российском климате часто встречаются и более закрытые павильоны в качестве беседок – с частично закрытым в нижней части стенками, надежной крышей для защиты не только от солнца, но и от дождя и ветра. Плюсом такого строения может стать ее всесезонное использование – даже зимой, установив рядом мангал, вы сможете вполне комфортно отдыхать на свежем воздухе в кругу друзей.
Выбор древесины для строительства беседки – привычный и проверенный вариант, за счет простоты механической обработки и малого веса этот материал позволяет быстро и без сложного оборудования выполнить все нужные работы. И по широте выбора древесина удовлетворить любые запросы: доска обрезная, шпунтованная, оцилиндрованное или профилированное бревно, обрезной, профилированный или клееный брус, горбыль.
Хотите добавить исконно русского колирита? Бревно, независимо от способа обработки, является превосходным решением, если беседка строится под старину. Доска поможет создать строения более легкие, в средиземноморской стилистике. Причем по прочности, например, каркас беседки из доски толщиной 25-30 мм, положенной на ребро практически приравнивается к прочности бруса. Интерестной разновидностью доски для беседки может стать горбыль, его необработанная поверхность придаст конструкции нарочито грубый, неординарный внешний вид.
Как правило деревянные садовые беседки – строения не настолько тяжелые, чтобы для них нужно было сооружать еще и фундамент. Но вот ровный в беседке и на площадке рядом лучше сделать, даже если строение будет находится на довольно-таки гладкой полянке. Это может быть и досчатый настил, и подсыпка гравием, и укладка тротуарной плитки.
Для кровли в завимости от типа беседки можно использовать материалы совершенно разные по степени прочности: от натяжного тента до черепицы или ондулина. В этом вопросе самое главное – согласованность тяжести конструкции беседки и материала крыши.
Перед тем, как приступать к действиям на практике, необходимо сделать проект беседки: найти подходящий готовый чертеж, нарисовать самостоятельно любым подходящим для вас способом – от компьютерных программ моделирования до рисунка на бумаге в клеточку. Главное, чтобы на этом чертеже были правильно отображены все размеры и пропорции. Это позволит вам оценить и подкорректировать внешний вид беседки, рассчитать необходимое количество материалов для ее строительства.
Надежное крепление опорных столбов беседки обеспечивается различными способами, в зависимости от выбранного напольного покрытия:
- На грунтовой основе опорные столбы углубляют в землю, если беседка имеет малую площадь опоры, большую высоту и стоит на месте продуваемом всеми ветрами, то ее нижнее основание (обвязочный венец или опорные столбы) крепят к земле с помощью металлических элементов. Это могут быть уголки, трубы, арматура, вязальная проволока диаметром около 5 миллиметров.
- Для деревянного настила основных вариантов крепления лаг два – «вполдерева» или поверх нижней обвязки. Первый вариант хорош тем, что пол беседки не будет подниматься относительно нижней обвязки, но труден в исполнении для многоугольных беседок, так как требует выборки паза в нижних ригелях под углом.
Опорные столбы необходимо скрепить еще и в верхней части беседки. Распространенная ошибка – начало строительства стен без верхней обвязки опор, что создает нагрузку на них, расшатывает и в итоге, нарушает всю геометрию конструкции.
Имея прочный каркас беседки, можно приступить и к остальные ее частям. Стены беседки – вопрос свободного выбора, можно оставить конструкцию полностью открытой или затенить лишь с помощью плетущихся растений, сделать небольшую обрешетку и перила в нижней части стен.
Легкие летние беседки вполне достаточно просто прикрыть от солнца тентовым навесом, для более основательных построек используется стропильная система кровли.
Конструкция беседки готова, проверена на прочность – осталось лишь несколько мелочей для уюта. Легкая пластиковая садовая мебель, плетеные кресла из ротанга или деревянные лавки – мебель для беседки выбирается неприхотливая, а комфорт обычно обеспечивают мягкие подушки и накидки.