Мебель для современного и классического зимнего сада

Многие из нас любят быть ближе к природе и окружать себя прекрасным, поэтому заводят домашние растения. Можно обзавестись парой горшков на подоконнике, а можно оборудовать целую комнату, которую называют зимним садом.
Удобнее всего выделять под зимний сад отдельную комнату. Важно, чтобы в нее поступало достаточно света в любое время года, поэтому обычно обустраивают комнату в загородном доме и полностью остекляют ее. Зимний сад делится на 2 функциональные зоны: декоративную и зону отдыха. Декоративная предназначена для выращивания растений, поэтому в этой зоне не обойтись без столешницы или рабочего стола с необходимыми инструментами. Вам придется заниматься пересадкой, подрезанием, удобрением растений, и чтобы во всем доме было чище и не пришлось переносить горшки и кашпо в разные комнаты, лучше заниматься этими делами на одном обустроенном месте, где все будет под рукой. В идеале разместить в зимнем саду еще и мойку, она тоже пригодится в уходе за растениями.
Еще один важный предмет мебели в современном зимнем саду – стеллаж. Он может быть подставкой как для рабочих инструментов и принадлежностей, необходимых для ухода за растениями, так и для разнообразных аксессуаров, создающих уютную атмосферу в оранжерее. Дополните интерьер красивым декором, например, фоторамками, статуэтками, лампой, и комната будет казаться более домашней и обжитой. Стеллаж выбирайте из прочных износоустойчивых материалов, которые будут к тому же дополнять общий стиль оформления: натуральное дерево, МДФ, металл. Простой деревянный или футуристический стальной стеллаж – решать вам.
Зимний сад – это не только забота о растениях, но еще и прекрасное место отдыха. Зачем затевать выращивание красивых цветов у себя дома, если нельзя ими любоваться? Спокойная расстабляющая атмосфера располагает к релаксации. Поэтому в зоне отдыха не обойтись без мягкого уголка. Как правило, это диван и кресла. Они подбираются с учетом личных предпочтений хозяев, а также в той цветовой гамме, что соответствует общей стилистике помещения. Присмотритесь к компактным уютным моделям, где будет комфортно не только членам семьи, но и гостям, ведь приводить их в зимний сад будет сплошным удовольствием.
К дивану и креслам обязательно подберите низкий столик в такой же тематике. Вы будете приходить сюда с чашкой чая или бокалом вина, наслаждаясь свежим воздухом и очарованием зимнего сада, и вам пригодится подставка для стаканов или журналов. Кофейный или журнальный столик – вообще функциональная вещь, ведь помимо чашек на них можно поставить те же цветы или разложить журналы. Особенно хороши модели с внутренними полками. Разместите столик в центре мягкой группы, и эта композиция будет смотреться органично дополняющей оранжерею. Столик на колесиках подойдет для скромного зимнего сада: его всегда можно передвинуть в любое место.
Помимо этой мебели в современном зимнем саду пригодятся специальные подставки и полки для растений. Сложно и даже скорее невозможно подобрать для домашней мини-теплицы растения примерно одинаковых габаритов. Поэтому для того, чтобы разные по высоте экземпляры хорошо друг с другом смотрелись, лучше расположить их на разных уровнях. Для этого и пригодятся подставки. Что-то можно оставить на полу, а что-то разместить на полках, организовав пространство более рационально и при этом красиво. Ассортимент таких подставок велик: от изящных кованых до массивных деревянных изделий. Здесь уже стоит полагаться на собственное чувство вкуса.
Если вы живете в квартире, а завести зимний сад очень хочется, то не спешите откладывать мечты в долгий ящик. Переоборудуйте балкон под эти цели, на нем достаточно света и даже маленьких размеров балкон пойдет для домашней оранжереи. Правда, для этого необходимо сначала утеплить пространство и подумать о гидроизоляции, чтобы растениям было комфортно круглый год. Балкон также делится на 2 зоны, и примеры работ дизайнеров доказывают, что при правильной организации площади на ней уместится все необходимое. Конечно, от рабочей зоны, скорее всего, придется отказаться, занимаясь уходом за растениями внутри квартиры. Но лишать себя зоны отдыха не стоит.
Если балкон совсем маленький, то подберите пару кресел или стульев, а также кофейный столик из легких и практичных материалов, а еще лучше – складные модели, чтобы их при необходимости можно было убрать и сэкономить площадь. Если пространство позволяет, можно разместить компактный диванчик, только перед этим уточните, какой вес способен выдержать ваш балкон. Любимые растения и цветы удобно расположатся на той же подставке или стеллаже. А можно придумать интересную настенную конструкцию, как в дизайне от BC ARQUITETOS. В таком окружении будет приятно выпить кофе или почитать книжку, а вдвоем здесь можно вести долгие беседы или устраивать романтический ужин как на настоящей летней террасе даже холодной осенью.
Если в вашем зимнем саду просторно и не возникает нехватки места, то в качестве зоны отдыха можно установить массивный обеденный стол и стулья. Этот вариант хорош для большой семьи, собирающейся за обедом, или для тех, кто отличается гостеприимностью и всегда рад устроить званый ужин. Так как стол будет стоять в окружении прекрасного сада, то выбирайте максимально природные материалы, соответствующие обстановке: например, дерево. Деревянный стол выглядит солидно и элегантно, при этом он прослужит долгие годы, сохранив отличный внешний вид. Безусловно, стулья должны соответствовать столу, иначе гармония будет нарушена.
Продумывая обустройство зимнего сада, определитесь, в каком стиле он будет оформлен. Если вы поклонник четких строгих форм, качественных материалов, раритетных изделий, то наиболее подходящим дизайном зимнего сада будет классика или винтаж. Дополните этот интерьер мебелью, сохранившейся от бабушки: например, массивным деревянным сервантом. В нем можно хранить инструменты, посуду, напитки, а также использовать его в качестве подставки под небольшие растения. Сервант выглядит импозантно и прибавляет изысканности дизайну. Следите, чтобы остальная мебель совпадала по цвету с этим изделием.
Для стилей последних десятилетий ретро-мебель будет не к месту, поэтому приберегите буфеты, серванты и комоды для других комнат. Мебель для современного зимнего сада должна соответствовать духу времени. Софу на изогнутых ножках замените дизайнерским креслом в яркой расцветке, а еще более оригинальный вариант – лежак, особенно если зимний сад совмещен с бассейном. Все предметы мебели должны быть лаконичными и стильными, и тогда ваш зимний сад будет выглядеть неординарно и интересно.