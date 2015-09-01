Мебель для современного и классического зимнего сада

Удобнее всего выделять под зимний сад отдельную комнату. Важно, чтобы в нее поступало достаточно света в любое время года, поэтому обычно обустраивают комнату в загородном доме и полностью остекляют ее. Зимний сад делится на 2 функциональные зоны: декоративную и зону отдыха. Декоративная предназначена для выращивания растений, поэтому в этой зоне не обойтись без столешницы или рабочего стола с необходимыми инструментами. Вам придется заниматься пересадкой, подрезанием, удобрением растений, и чтобы во всем доме было чище и не пришлось переносить горшки и кашпо в разные комнаты, лучше заниматься этими делами на одном обустроенном месте, где все будет под рукой. В идеале разместить в зимнем саду еще и мойку, она тоже пригодится в уходе за растениями.