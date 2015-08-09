Топ 5 – Лучшие проекты недели

Далеко не у всех лето ассоциируется с долгожданными каникулами, морем, солнцем и бесконечным весельем. Любители загородной жизни и истинные трудоголики неуютно чувствуют себя в роли пляжных бездельников. Им бы огород в порядок привести, заняться отделкой дачного дома или затеять ремонт квартиры. Судя по пятерке самых популярных статей прошедшей недели, большинство читателей homify принадлежат именно ко второй категории.
Все, кому когда-либо приходилось жить в хрущевках, не понаслышке знакомы с проблемами, характерными для этого типа помещений – старомодная, неприглядная отделка, слабая теплоизоляция, совмещенный санузел, очень маленькая кухня и мизерная прихожая. В этой Книге идей неприглядная хрущевка преображается на ваших глазах…
Цокольный этаж — это не только большие затраты, но еще и огромное количество пустой площади, которую можно использовать самыми креативными способами. В фотографиях мы покажем вам лучшие идеи для обустройства цоколя, а в самой статье расскажем о практических и технических моментах.
Прием гостей это всегда волнительно и интересно. Любая хозяйка хочет, чтобы от посещения ее дома у всех остались только положительные эмоции.
Итак, приглашения друзьям разосланы и ими приняты. Теперь вам, как хозяйке вечера, предстоит продумать меню, сервировку стола, позаботиться о всевозможных нюансах и деталях. Но стоит рассчитать свои силы и не хвататься за все сразу. Спросите себя: выглядит ли мой дом уютным и привлекательным? В нем чисто и хорошо пахнет? Вкусная ли еда? А освещение приятное? И читайте нашу статью.
Проект мультиуровневого дома реализован в Ленинградской области, где бурными темпами развивается экологическое строительство. Оригинальный дом, созданный архитектурным бюро Snegiri Architects, имеет площадь в 177 квадратных метров. С особенностями и преимуществами мультиуровневых домов вас познакомит эта Книга идей.
На этот раз в нашей традиционной рубрике «До и после» мы знакомим вас с потрясающей работой дизайнеров, которые буквально спасли целый дом, вырвав его из рук сложной судьбы.
Дизайн-студия интерьера ART-B.O.S по желанию заказчика оформила интерьеры в стиле французского прованса, и на основе голых стен получилась настоящая семейная идиллия!