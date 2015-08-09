Топ 5 – Лучшие проекты недели

Прием гостей это всегда волнительно и интересно. Любая хозяйка хочет, чтобы от посещения ее дома у всех остались только положительные эмоции.

Итак, приглашения друзьям разосланы и ими приняты. Теперь вам, как хозяйке вечера, предстоит продумать меню, сервировку стола, позаботиться о всевозможных нюансах и деталях. Но стоит рассчитать свои силы и не хвататься за все сразу. Спросите себя: выглядит ли мой дом уютным и привлекательным? В нем чисто и хорошо пахнет? Вкусная ли еда? А освещение приятное? И читайте нашу статью.