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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
РЕЗИДЕНЦИЯ "Витенево"., Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Медиа комната в классическом стиле
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Далеко не у всех лето ассоциируется с долгожданными каникулами, морем, солнцем и бесконечным весельем. Любители загородной жизни и истинные трудоголики неуютно чувствуют себя в роли пляжных бездельников. Им бы огород в порядок привести, заняться отделкой дачного дома или затеять ремонт квартиры. Судя по пятерке самых популярных статей прошедшей недели, большинство читателей homify принадлежат именно ко второй категории.

1. До и После: Новая жизнь хрущевки

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Все, кому когда-либо приходилось жить в хрущевках, не понаслышке знакомы с проблемами, характерными для этого типа помещений – старомодная, неприглядная отделка, слабая теплоизоляция, совмещенный санузел, очень маленькая кухня и мизерная прихожая. В этой Книге идей неприглядная хрущевка преображается на ваших глазах…

2. Стоит ли строить цокольный этаж

Бильярдная комната Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Медиа комната в классическом стиле
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

Бильярдная комната

Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

Цокольный этаж — это не только большие затраты, но еще и огромное количество пустой площади, которую можно использовать самыми креативными способами. В фотографиях мы покажем вам лучшие идеи для обустройства цоколя, а в самой статье расскажем о практических и технических моментах.

3. Как подготовить квартиру к приходу гостей

Projekt 48 _ łazienka na piętrze, k.halemska k.halemska Ванная комната в рустикальном стиле
k.halemska

k.halemska
k.halemska
k.halemska

Прием гостей это всегда волнительно и интересно. Любая хозяйка хочет, чтобы от посещения ее дома у всех остались только положительные эмоции.

Итак, приглашения друзьям разосланы и ими приняты. Теперь вам, как хозяйке вечера, предстоит продумать меню, сервировку стола, позаботиться о всевозможных нюансах и деталях. Но стоит рассчитать свои силы и не хвататься за все сразу. Спросите себя: выглядит ли мой дом уютным и привлекательным? В нем чисто и хорошо пахнет? Вкусная ли еда? А освещение приятное? И читайте нашу статью.

4. Дом, в котором нет границ

Дом в уровнях Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Дом в уровнях

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Проект мультиуровневого дома реализован в Ленинградской области, где бурными темпами развивается экологическое строительство. Оригинальный дом, созданный архитектурным бюро Snegiri Architects, имеет площадь в 177 квадратных метров. С особенностями и преимуществами мультиуровневых домов вас познакомит эта Книга идей

5. Как французский прованс спас дом

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Дома в классическом стиле
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

На этот раз в нашей традиционной рубрике «До и после» мы знакомим вас с потрясающей работой дизайнеров, которые буквально спасли целый дом, вырвав его из рук сложной судьбы.

Дизайн-студия интерьера ART-B.O.S по желанию заказчика оформила интерьеры в стиле французского прованса, и на основе голых стен получилась настоящая семейная идиллия

Зона отдыха на шести сотках
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