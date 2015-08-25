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Какие цветы подходят для спальни?

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Спальни, Немецкие кухни Немецкие кухни Спальная комната Кровати и изголовья
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Как ни парадоксально, но из всех комнат нашего дома мы проводим больше всего времени именно в спальне. Правда, есть одно но – в спальной комнате мы, в основном, не бодрствуем, а спим и, в принципе, для большинства наличие живого растения в спальне не принципиально. Однако не для всех. Если вы читаете эту статью, то наверняка вам хотелось бы оживить тихое место отдыха красивым растением. И не зря, ведь они помогут создать спокойную уютную атмосферу, помогут расслабиться после напряженного дня. 

Стоит заметить, что при выборе растений для спальной комнаты следует учитывать некоторые нюансы. Специалисты homify расскажут о том, какие цветы подходят для спальни и как их лучше использовать в разных интерьерах.

Исключаем аллергию

Белоснежная квартира в скандинавсом стиле для косметолога. , Котова Ольга Котова Ольга Спальня в скандинавском стиле
Котова Ольга

Белоснежная квартира в скандинавсом стиле для косметолога.

Котова Ольга
Котова Ольга
Котова Ольга

При выборе растения для спального помещения не только важно просчитать, насколько хорошо оно впишется в дизайн интерьера, но и то, как новый зеленый питомец может повлиять на ваше самочувствие. Известно, что душистые растения с сильным запахом, такие как лилии, гиацинты, азалии, жасмин не рекомендуется держать в спальной комнате. Очень важный момент – убедитесь, что никто в вашей семье не страдает аллергией на те или иные растения. Если вы не уверены – устройте новоприбывшим цветам небольшой карантин в гостиной, прежде чем устроить их в спальне. 

Кроме аллергии угрозу омгут представлять плесень и разные грибковые болезни в почве или на самих растениях, клещи и т.д. Также существует опасность надышаться фунгицидами или другими токсическими веществами, которыми иногда обрабатывают растения перед продажей.

Ищем идеальное место

Спальня в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Спальня в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Спальня в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Очень важно при размещении  растения учитывать стороны света, на которые выходят наши окна. В гостиной, обычно самой большой комнате в доме, у вас есть возможность расставить как светолюбивые (в этом случае растение лучше поставить поближе к окну), так и те, которые не любят прямых солнечных лучей (их лучше отодвинуть вглубь комнаты). Кроме того, не забудьте поинтересоваться, на какой стороне ваш зеленый любимец будет чувствовать себя лучше всего – южной или северной. Около большого окна хорошо себя будут чувствовать фикусы, в более тёмной части комнаты — монстера и филодендроны.

Не забывайте и о том, что растения не должны загромождать проход, ведь проснувшись ночью, вы рискуете наткнуться на тяжелое кашпо или колючий кактус, что не особо приятно спросонья в 3 часа ночи.

Не бойтесь недостатка кислорода

Roof apartment, Виталий Юров Виталий Юров Спальня в стиле лофт
Виталий Юров

Roof apartment

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

Вы наверняка слышали, что растения лучше не размещать в помещении, предназначенном для сна так как они будут выделять много углекислого газа в темное время суток. Действительно, на свету происходит процесс фотосинтеза, в результате которого листья растений выделяют кислород, а ночью этот процесс прекращается и растение дышит так же как и вы, выделяя углекислый газ. Однако не стоит из-за этого отказываться от цветущих питомцев в спальне, ведь количество углекислого газа, выдыхаемого вами, намного превышает его количество, производимое растением. Так что спите спокойно.

Улучшаем воздух

ЖК Отрада, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Спальня в скандинавском стиле
Massimos | cтудия дизайна интерьера

ЖК Отрада

Massimos | cтудия дизайна интерьера
Massimos | cтудия дизайна интерьера
Massimos | cтудия дизайна интерьера

Кроме чисто эстетической функции многие домашние растения способны улучшить воздух, насытив его фитонцидами, обладающими бактерицидным эффектом. Особенно яркими бактерицидными свойствами обладают все комнатные цитрусовые и самая обычная герань. Также обратите внимание на розмарин, мяту, лаванду, мирт и мелиссу. Семена требуют минимальных условий: светлый подоконник и своевременный полив. Тимьян, эвкалипт и лавр тоже подойдут,  но их лучше покупать уже готовым кустиком. Таким образом вы не только поправите свое здоровье, но и вырастите в своем небольшом огородике пряные травы и специи.

Комнатные растения способны не только обогащать воздух полезными веществами, но и поглощать  вредные токсины, такие как формальдегид, толуол или ксилол, которые могут выделяться лакокрасочными материалами, некачественным пластиком или мебелью.  К таким растениям относят неприхотливый хлорофитум или спатифиллум.

Растение в интерьере

01 homify Спальня в стиле лофт
homify

01

homify
homify
homify

Какие цветы подходят для спальни с точки зрения дизайна? Прежде всего, если размеры вашей спальни достаточно внушительны, лучше ограничиться одним большим растением – пальмой или фикусом – в необычном кашпо. Эти растения лучше всего ставить возле окна, так как они нуждаются в в хорошем освещении. 

Для более скромных помещений подойдут сасевьера, циусс или аспидистра, так как они хорошо чувствуют себя в тени и не требовательны к уходу. 

Цветы для маленькой спальни

Спальня studio forma Спальня в эклектичном стиле
studio forma

Спальня

studio forma
studio forma
studio forma

Если ваша спальня настолько маленькая, что вы не в состоянии выделить место для кашпо, не отчаивайтесь. Всегда можно воспользоваться старым проверенным методом и разместить растения на подоконнике. Чтобы это решение не выглядело старомодно, отдайте предпочтение цветам небольших размеров в миниатюрных кашпо. Для этой цели подойдут фиалки, цикламен, пеларгония, небольшие кактусы или разнообразные суккуленты, высаженные в один длинный ящик или группами по несколько растений в маленькие кашпо, подходящие по дизайну.

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Яркий мазок

спальные комнаты, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

спальные комнаты

sreda
sreda
sreda

Если спальная комната оформлена в сдержанных монохромных или пастельных тонах, ее оживят растения с необычным цветом листьев или цветущие яркими цветами – азалия, гибискус, антуриум, клубневая бегония. В случае, если у вас завалялись лишние финансы, побалуйте себя изысканным шедевром искусства флористики бонсай. Особенно удачно в таком интерьере будут смотреться цветущие экземпляры.

Путь наименьшего сопротивления

Спальня Mestre Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
Fratelli Barri

Спальня Mestre

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

Для спальни лучше выбрать самые неприхотливые растения, так как это часто проветриваемое помещение и к тому же не всегда очень светлое, а многие экзотические цветы не терпят сквозняков и отсутствие света, к тому же предпочитают повышенную влажность, что для спальной комнаты противопоказано. Обратите внимание на устойчивые к вредителям и болезням растения, которые не нужно слишком часто поливать. Идеальны в этом случае разные кактусы или суккуленты, которые совершенно не нуждаются в особом уходе. Также очень эффектно смотрится экзотический замиокулькас. 

Игра с формой

Гостевая спальня 1 этаж Универсальная история Спальня в стиле модерн
Универсальная история

Гостевая спальня 1 этаж

Универсальная история
Универсальная история
Универсальная история

Помните ковры на стенах спальных комнат, так популярные в советском интерьере? Так вот, настенные ковры опять возвращаются, только на этот раз в виде живых растений. Один из самых актуальных трендов – это вертикальные ковры из растений. Зеленые стены создают путем высаживания растений в в панели из синтетического войлока с подготовленными карманами определённого размера, в которые встроен автоматизированный полив. При этом дизайнеры нередко играют цветом и формой растений, создавая таким образом особый орнамент или стиль.

Экзотичный выбор

Спальни, Немецкие кухни Немецкие кухни Спальная комната Кровати и изголовья
Немецкие кухни

Спальни

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Если вам и этого мало, обратите внимание на еще одну необычную тенденцию: кашпо вверх тормашками.  Специальные горшки для растений подвешиваются к потолку, после чего они, скорее, напоминают светильники, чем кашпо. Такое решение отлично подойдет для небольших помещений, если у вас нет ни одного свободного сантиметра для еще одного цветка. К тому же этот прием выглядит очень необычно и уж точно первое, что вы будете видеть после пробуждения – зеленые листики растений, что, согласитесь, уже довольно приятное начало дня само по себе. 

В итоге вам придется самим отвечать на вопрос, какие цветы подходят для спальни именно в вашем доме, учитывая все особенности, описанные выше. Однако надеемся, что примеры экспертов Homify вдохновят вас на бурный полет фантазии и творчество при выборе и размещении нового зеленого питомца.

Палубная доска для террасы

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