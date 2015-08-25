Как ни парадоксально, но из всех комнат нашего дома мы проводим больше всего времени именно в спальне. Правда, есть одно но – в спальной комнате мы, в основном, не бодрствуем, а спим и, в принципе, для большинства наличие живого растения в спальне не принципиально. Однако не для всех. Если вы читаете эту статью, то наверняка вам хотелось бы оживить тихое место отдыха красивым растением. И не зря, ведь они помогут создать спокойную уютную атмосферу, помогут расслабиться после напряженного дня.

Стоит заметить, что при выборе растений для спальной комнаты следует учитывать некоторые нюансы. Специалисты homify расскажут о том, какие цветы подходят для спальни и как их лучше использовать в разных интерьерах.