Как ни парадоксально, но из всех комнат нашего дома мы проводим больше всего времени именно в спальне. Правда, есть одно
но – в спальной комнате мы, в основном, не бодрствуем, а спим и, в принципе, для большинства наличие живого растения в спальне не принципиально. Однако не для всех. Если вы читаете эту статью, то наверняка вам хотелось бы оживить тихое место отдыха красивым растением. И не зря, ведь они помогут создать спокойную уютную атмосферу, помогут расслабиться после напряженного дня.
Стоит заметить, что при выборе растений для спальной комнаты следует учитывать некоторые нюансы. Специалисты homify расскажут о том, какие цветы подходят для спальни и как их лучше использовать в разных интерьерах.
При выборе растения для спального помещения не только важно просчитать, насколько хорошо оно впишется в дизайн интерьера, но и то, как новый зеленый питомец может повлиять на ваше самочувствие. Известно, что душистые растения с сильным запахом, такие как лилии, гиацинты, азалии, жасмин не рекомендуется держать в спальной комнате. Очень важный момент – убедитесь, что никто в вашей семье не страдает аллергией на те или иные растения. Если вы не уверены – устройте новоприбывшим цветам небольшой
карантин в гостиной, прежде чем устроить их в спальне.
Кроме аллергии угрозу омгут представлять плесень и разные грибковые болезни в почве или на самих растениях, клещи и т.д. Также существует опасность надышаться фунгицидами или другими токсическими веществами, которыми иногда обрабатывают растения перед продажей.
Очень важно при размещении растения учитывать стороны света, на которые выходят наши окна. В гостиной, обычно самой большой комнате в доме, у вас есть возможность расставить как светолюбивые (в этом случае растение лучше поставить поближе к окну), так и те, которые не любят прямых солнечных лучей (их лучше отодвинуть вглубь комнаты). Кроме того, не забудьте поинтересоваться, на какой стороне ваш зеленый любимец будет чувствовать себя лучше всего – южной или северной. Около большого окна хорошо себя будут чувствовать фикусы, в более тёмной части комнаты — монстера и филодендроны.
Не забывайте и о том, что растения не должны загромождать проход, ведь проснувшись ночью, вы рискуете наткнуться на тяжелое кашпо или колючий кактус, что не особо приятно спросонья в 3 часа ночи.
Вы наверняка слышали, что растения лучше не размещать в помещении, предназначенном для сна так как они будут выделять много углекислого газа в темное время суток. Действительно, на свету происходит процесс фотосинтеза, в результате которого листья растений выделяют кислород, а ночью этот процесс прекращается и растение дышит так же как и вы, выделяя углекислый газ. Однако не стоит из-за этого отказываться от цветущих питомцев в спальне, ведь количество углекислого газа, выдыхаемого вами, намного превышает его количество, производимое растением. Так что спите спокойно.
Кроме чисто эстетической функции многие домашние растения способны улучшить воздух, насытив его фитонцидами, обладающими бактерицидным эффектом. Особенно яркими бактерицидными свойствами обладают все комнатные цитрусовые и самая обычная герань. Также обратите внимание на розмарин, мяту, лаванду, мирт и мелиссу. Семена требуют минимальных условий: светлый подоконник и своевременный полив. Тимьян, эвкалипт и лавр тоже подойдут, но их лучше покупать уже готовым кустиком. Таким образом вы не только поправите свое здоровье, но и вырастите в своем небольшом огородике пряные травы и специи.
Комнатные растения способны не только обогащать воздух полезными веществами, но и поглощать вредные токсины, такие как формальдегид, толуол или ксилол, которые могут выделяться лакокрасочными материалами, некачественным пластиком или мебелью. К таким растениям относят неприхотливый хлорофитум или спатифиллум.
Какие цветы подходят для спальни с точки зрения дизайна? Прежде всего, если размеры вашей спальни достаточно внушительны, лучше ограничиться одним большим растением – пальмой или фикусом – в необычном кашпо. Эти растения лучше всего ставить возле окна, так как они нуждаются в в хорошем освещении.
Для более скромных помещений подойдут сасевьера, циусс или аспидистра, так как они хорошо чувствуют себя в тени и не требовательны к уходу.
Если ваша спальня настолько маленькая, что вы не в состоянии выделить место для кашпо, не отчаивайтесь. Всегда можно воспользоваться старым проверенным методом и разместить растения на подоконнике. Чтобы это решение не выглядело старомодно, отдайте предпочтение цветам небольших размеров в миниатюрных кашпо. Для этой цели подойдут фиалки, цикламен, пеларгония, небольшие кактусы или разнообразные суккуленты, высаженные в один длинный ящик или группами по несколько растений в маленькие кашпо, подходящие по дизайну.
Если спальная комната оформлена в сдержанных монохромных или пастельных тонах, ее оживят растения с необычным цветом листьев или цветущие яркими цветами – азалия, гибискус, антуриум, клубневая бегония. В случае, если у вас завалялись лишние финансы, побалуйте себя изысканным шедевром искусства флористики бонсай. Особенно удачно в таком интерьере будут смотреться цветущие экземпляры.
Для спальни лучше выбрать самые неприхотливые растения, так как это часто проветриваемое помещение и к тому же не всегда очень светлое, а многие экзотические цветы не терпят сквозняков и отсутствие света, к тому же предпочитают повышенную влажность, что для спальной комнаты противопоказано. Обратите внимание на устойчивые к вредителям и болезням растения, которые не нужно слишком часто поливать. Идеальны в этом случае разные кактусы или суккуленты, которые совершенно не нуждаются в особом уходе. Также очень эффектно смотрится экзотический замиокулькас.
Помните ковры на стенах спальных комнат, так популярные в советском интерьере? Так вот, настенные ковры опять возвращаются, только на этот раз в виде живых растений. Один из самых актуальных трендов – это вертикальные ковры из растений. Зеленые стены создают путем высаживания растений в в панели из синтетического войлока с подготовленными карманами определённого размера, в которые встроен автоматизированный полив. При этом дизайнеры нередко играют цветом и формой растений, создавая таким образом особый орнамент или стиль.
Если вам и этого мало, обратите внимание на еще одну необычную тенденцию: кашпо вверх тормашками. Специальные горшки для растений подвешиваются к потолку, после чего они, скорее, напоминают светильники, чем кашпо. Такое решение отлично подойдет для небольших помещений, если у вас нет ни одного свободного сантиметра для еще одного цветка. К тому же этот прием выглядит очень необычно и уж точно первое, что вы будете видеть после пробуждения – зеленые листики растений, что, согласитесь, уже довольно приятное начало дня само по себе.
В итоге вам придется самим отвечать на вопрос, какие цветы подходят для спальни именно в вашем доме, учитывая все особенности, описанные выше. Однако надеемся, что примеры экспертов Homify вдохновят вас на бурный полет фантазии и творчество при выборе и размещении нового зеленого питомца.