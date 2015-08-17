Фиолетовый цвет в интерьере – загадочный и богемный

Необычный, загадочный, богемный и даже немного мистический – именно такие ассоциации возникают у нас при упоминании фиолетового цвета. Фиолетовый цвет получается от комбинации синего и красного цветов и относится к так называемым
холодным тонам. Это цвет неординарных, творческих натур, цвет вдохновения и власти.
Говорят, что фиолетовый способствует расслаблению, умиротворению, поэтому он особенно хорошо подходит для оформления спальных комнат и гостиных. Именно поэтому насыщенный фиолетовый не рекомендуется использовать людям, склонным к меланхолии и депрессии. Такой антураж только ухудшит их настроение.
Фиолетовый цвет практически никогда не оставляет людей равнодушными, которые часто делятся на ярых поклонников всего фиолетового да поярче и таких же ожесточенных противников этого оттенка. При всех преимуществах фиолетового цвета стоит все же заметить, что с использованием этого цвета в интерьере стоит все же быть поосторожней. Если вы не представитель культурной богемы, лучше ограничиться оттенками фиолетового – приглушенным сиреневым, пудровым темно-розовым, лавандовым.
Разбавленные, пастельные оттенки сиреневого будут идеально смотреться в гостиных и спальнях, особенно в стиле прованс. Яркий сиреневый стоит использовать только в эксцентричных, необычных интерьерах в восточном стиле или стиле хайтек и только если вы совершенно уверены, что способны выдержать натиск яркого сиреневого каждый день.
Давайте рассмотрим некоторые примеры от экспертов Homify как лучше использовать фиолетовый цвет в интерьере.
Яркий насыщенный фиолетовый цвет в интерьере часто смотрится слишком агрессивно, поэтому лучше всего обратить внимание на его мягкие тона и полутона. Оттенки сиреневого, лилового и лавандового идеальным образом дополнят сдержанный и спокойный интерьер в классическом стиле. При этом и их все же стоит использовать дозированно: гардины, мягкая мебель фиолетового спектра хорошо будет выглядеть на фоне нейтрального бежевого, белого, светло-желтого цветов.
Кроме того, пастельные оттенки фиолетового отлично подходят для оформления детской комнаты для девочки. Они выглядят очень нежно и мило в интерьере детской.
Стоит дважды подумать, прежде чем выбрать фиолетовый в качестве главного цвета для оформления интерьера спальной комнаты. Яркий, густой фиолетовый цвет может создать в спальне угнетающую, давящую атмосферу, что не особо способствует расслаблению и спокойному сну. Однако при этом совершенно не нужно отказываться от его мягких оттенков – лавандового или синеватого. Такие оттенки создадут атмосферу безмятежности и уюта и особенно украсят спальню в деревенском стиле.
Фиолетовая гостиная – необычный и даже эпатажный вариант. Правда, и в этом случае советуем ограничиться некоторыми предметами интерьера – например, диваном или креслами фиолетового цвета. Еще один вариант – использовать фиолетовый для зонирования помещения: вполне приемлимо выкрасить часть стены или потолка для более эффектного разграничения пространства. При этом не забывайте, что остальная часть комнаты должна быть нейтральной, чтобы фиолетовые элементы не сливались в общий хор. Для тех, кому насыщенный фиолетовый пока что кажется чересчур экстравагантным вариантом – обратите внимание опять же на более приглушенные, мягкие оттенки фиолетового.
Если же вы готовы идти на риск и не приемлите в вашей жизни полутонов, возможно, вам подойдет контрастный интерьер с использованием насыщенного фиолетового и яркого желтого цветов. Они идеально дополняют друг друга и создают в помещении атмосферу праздника и жизнерадостности. Для усиления эффекта в такой интерьер можно добавить необычные аксессуары в зависимости от выбранного стиля. При этом чтобы ваш дом не стал похожим на жилище наркобарона из 70-х., не забудьте, что фоном для фиолетового и желтого должны служить оттенки бежевого, серого и белого цветов. Только контраст со строгостью общей цветовой гаммы сможет выгодно подчеркнуть ваш необычный выбор.
Совершенно противоположного эффекта можно добиться, если смешать те же фиолетовый и желтый, только в пастельных, приглушенных вариантах. Использование цвета яичной скорлупы в интерьере делает фиолетовый более мягким и теплым и это несмотря на то, что фиолетовый считается холодным цветом. Такое сочетание цветов характерно для стиля прованс и подойдет тем, кто хочет создать в своем доме непринужденную, уютную, светлую атмосферу.
Мы пришли к моменту, когда следует рассмотреть лучшие сочетания оттенков, чтобы фиолетовый цвет в интерьере гармонично дополнял общую цветовую гамму, создавая изысканные и приятные для глаза цветовые комбинации. Для начала перечислим все возможные оттенки фиолетового, которых не так уж мало как может показаться: пурпурный, сливовый, лавандовый, лиловый, баклажан, фуксия, сиреневый, флокс, черничный, ежевичный, аметист. Если вам хочется создать яркий красочный интерьер, присмотритесь к комбинации темного фиолетового и ярких желтого, розового или оранжевого. При этом соблюдайте умеренность и не переборщите. Очень интересен фиолетовый цвет в интерьере с использованием монохромной гаммы, тоесть в сочетании с бледным розовым, темно-голубым и синим. Всегда беспроигрышная комбинация – фиолетовый и белый.
Интерьер, в котом всегда будут уместны сочные и яркие цвета – это кухня. Не бойтесь использовать кричащие оттенки фиолетового, напоминающие спелые южные фрукты. Обратите внимание на фиолетовую кухонную мебель или необычный холодильник одного из насыщенных фиолетовых оттенков.
Как и в случае с кухней, в ванной комнате вы можете экспериментировать с цветами по полной. Маленькое помещение позволяет при помощи цвета создать любую атмосферу. Все зависит от ваших желаний и фантазии. Особенно хорош фиолетовый в оформлении романтичных, загадочных интерьеров.
Одно из основных правил при использовании фиолетового цвета для тех, кто не готов к обилию насыщенного фиолетового в интерьере, использовать этот цвет в качестве небольших цветных акцентов. Светильник или ваза, декоративная подушка, кашпо или ковер – все эти элементы интерьера можно отлично представить в фиолетовом цвете. Этот прием позволит использовать фиолетовый цвет в интерьере при этом избегая мрачности и излишней помпезности, которую часто с ним ассоциируют. Таким образом ваш интерьер станет интереснее и необычнее без риска скатиться в нелепицу и вульгарность.
Любителям стиля хай-тек наверняка придется по вкусу еще один прием с использованием фиолетового цвета в интерьере, а именно подсветка мебели, потолка или пола, выполненная в холодных оттенках фиолетового. Такое дизайнерское решение придаст интерьеру футуристичный вид космического корабля и подчеркнет минималистский дизайн пространства, чаще всего выполненного в лаконичных, сдержанных оттенках.
Дубровка.
Если вы пока еще не готовы к радикальным экспериментам, но очень любите фиолетовый цвет, попробуйте поэкспериментировать со временными цветовыми акцентами. Что мы имеем в виду? Обычные живые цветы оттенков фиолетового - ирисы, тюльпаны, фиалки, сирень, крокусы выполнят роль
пробника, прежде чем вы решитесь на покупку фиолетовых аксессуаров. Кроме того, живые цветы украсят любой интерьер независимо от цвета.