Фиолетовый цвет в интерьере – загадочный и богемный

Необычный, загадочный, богемный и даже немного мистический – именно такие ассоциации возникают у нас при упоминании фиолетового цвета. Фиолетовый цвет получается от комбинации синего и красного цветов и относится к так называемым холодным тонам. Это цвет неординарных, творческих натур, цвет вдохновения и власти.

Говорят, что фиолетовый способствует расслаблению, умиротворению, поэтому он особенно хорошо подходит для оформления спальных комнат и гостиных. Именно поэтому насыщенный фиолетовый не рекомендуется использовать людям, склонным к меланхолии и депрессии. Такой антураж только ухудшит их настроение.

Фиолетовый цвет практически никогда не оставляет людей равнодушными, которые часто делятся на ярых поклонников всего фиолетового да поярче и таких же ожесточенных противников этого оттенка. При всех преимуществах фиолетового цвета стоит все же заметить, что с использованием этого цвета в интерьере стоит все же быть поосторожней. Если вы не представитель культурной богемы, лучше ограничиться оттенками фиолетового – приглушенным сиреневым, пудровым темно-розовым, лавандовым.

Разбавленные , пастельные оттенки сиреневого будут идеально смотреться в гостиных и спальнях, особенно в стиле прованс. Яркий сиреневый стоит использовать только в эксцентричных, необычных интерьерах в восточном стиле или стиле хайтек и только если вы совершенно уверены, что способны выдержать натиск яркого сиреневого каждый день.

Давайте рассмотрим некоторые примеры от экспертов Homify как лучше использовать фиолетовый цвет в интерьере.