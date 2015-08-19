Квартира с невероятным потолком

Молодая, требовательная к деталям и любящая порядок – таким складывается образ характера хозяйки квартиры, по комнатам которой нам предстоит сегодня прогуляться. Немного сказочный и таинственный интерьер, точно жилье современной Шахерезады, вдохновляет нас на размышления о семейном счастье в стенах родного дома. Представленный архитектором Кириллом Губаревичем проект апартаментов является гордостью автора, так как ему удалось превратить первоначальные минусы пространства в его достоинства.
По рассказу Кирилла, работа оказалась непростой, так как конструкция дома не позволяла осуществлять серьезные решения по перепланировке. Для придания ощущения пространственной легкости, было принято решение расширить проемы между помещениями, а также дверные порталы, дополнительно укрепив конструктивные элементы.
Особое внимание в проекте уделено сценарию света. Как мы видим, автор подчеркнул светлый характер комнат, благодаря использованию большого количества стеклянных и зеркальных поверхностей. Глянцевые фасады превосходно отражают и преломляют свет, зрительно расширяя пространство.
Художественной изюминкой дизайна стал меняющий при необходимости цвет витражный потолок с морским узором в гостиной. Долгое время такой способ декора оставался непозволительной роскошью, однако сегодня витражные потолочные вставки встречаются в интерьерах намного чаще.
Выполненный по персональным эскизам, он повторяет форму комнаты и становится центром притяжения всех присутствующих в квартире людей. Игра оттенков способствует отдыху и расслаблению. Второй подобный витраж переходит из гостиной в пространство кухни.
Небольшой кабинет выдержан в английском стиле, что нашло проявление в оформлении стен полосатыми обоями и выборе автором проекта корпусной мебели. Исходя из логики оформления, завершающими штрихами стали большой электрический камин и английское кресло с ушами.
Благодаря размещенному во всю стену зеркалу, ощущение объемности ванной комнаты стремится к бесконечности. На стенах мы видим крупные мозаичные панно с цветами, потолки украшены тремя хрустальными люстрами, размещенными на закрытых коваными решетками подсвеченных нишах. Такое же оригинальное оформление можно встретить и в холле, фотографии которого предлагаем посмотреть на авторской странице проекта.