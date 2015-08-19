Квартира с невероятным потолком

Молодая, требовательная к деталям и любящая порядок – таким складывается образ характера хозяйки квартиры, по комнатам которой нам предстоит сегодня прогуляться. Немного сказочный и таинственный интерьер, точно жилье современной Шахерезады, вдохновляет нас на размышления о семейном счастье в стенах родного дома. Представленный архитектором Кириллом Губаревичем проект апартаментов является гордостью автора, так как ему удалось превратить первоначальные минусы пространства в его достоинства.