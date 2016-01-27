Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Потрясающий проект дома на скале

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Проект дома на скале, Студия авторского дизайна БОН ТОН Студия авторского дизайна БОН ТОН Дома в стиле минимализм
Loading admin actions …

Современная эстетика требует отказа от разновидностей исторического декора в пользу прямых линий, чистых геометрических форм, гладких поверхностей и отрытого пространства. Концептуальный минимализм, который можно охарактеризовать как моделирование пространства с использованием бетонных конструкций, позволяет не только довольствоваться наличием стен и крыши, но и украсить фасад под стать окружающему ландшафту. Сложность проекта, который мы сегодня рассмотрим, охарактеризована, прежде всего, скалистой местностью. Данная работа стала визитной карточной студии авторского дизайна БОН ТОН.

Безупречные формы

Проект дома на скале, Студия авторского дизайна БОН ТОН Студия авторского дизайна БОН ТОН Дома в стиле минимализм
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Проект дома на скале

Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Дом на скале, выполненный в современном стиле, – это архитектурный проект частного дома с открытой планировкой и просторной верандой и бассейном. Безупречный внешний вид, а также окружающий пейзаж является одним из неоспоримых преимуществ, перед которым сложно устоять не только любителям экстремального отдыха и истинных природных красот.

Минималистичная крепость на скале

Проект дома на скале, Студия авторского дизайна БОН ТОН Студия авторского дизайна БОН ТОН Дома в стиле минимализм
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Проект дома на скале

Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Особняк выглядит сдержанно и в то же время напоминает нерушимую крепость, поглощенную горным пейзажем. Спокойный дизайн в дневное время настраивает на  размеренный отдых, но стоит дому только окунуться в ночь и зажечь свои огни, он тут же  готов стать эпицентром всех главных праздников и вечеринок.

Трудности ландшафта

Проект дома на скале, Студия авторского дизайна БОН ТОН Студия авторского дизайна БОН ТОН Дома в стиле минимализм
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Проект дома на скале

Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Дом состоит из нескольких частей, одна из которых находится в ложе скалы, а другая — снаружи. Предлагаемые основные материалы для строительства — бетон и стекло. Отделку фасада планируется осуществить деревом и природным камнем.  Панорамные окна дома на отвесной скале подарят своим обитателям вид на бескрайний океан, от которого захватывает дух.

Нежность под солнцем

Проект дома на скале, Студия авторского дизайна БОН ТОН Студия авторского дизайна БОН ТОН Дома в стиле минимализм
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Проект дома на скале

Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Обилие солнечного света делает простые формы и полуглянцевые поверхности сверкающими и особенно привлекательными. Под навесом на террасе должно быть обустроено прекрасное место для принятия солнечных ванн. Все дизайнерские и архитектурные решения направлены на максимальное сближение интерьера и природы: звуки волн наполняют пространство, отдыхающий наслаждается свежестью воздуха, нежным солнышком и хорошим настроением. Такой панорамный бассейн позволяет осуществлять полную визуальную интеграцию с окружающим пейзажем.

Идеальный вид

Проект дома на скале, Студия авторского дизайна БОН ТОН Студия авторского дизайна БОН ТОН Дома в стиле минимализм
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Проект дома на скале

Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Форма бассейна повторяет геометрию дома. Для того, чтобы его обитатели  могли в полной мере ощутить гармонию с миром, в оформлении использовано благородные комбинации цветов. Классический оттенок бирюзового дна бассейна идеально сочетается с цветом пола веранды и белым фасадом дома.

Способы экономии пространства на небольшой кухне
Появились вопросы? Задайте их специалистам homify!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо