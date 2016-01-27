Потрясающий проект дома на скале

Современная эстетика требует отказа от разновидностей исторического декора в пользу прямых линий, чистых геометрических форм, гладких поверхностей и отрытого пространства. Концептуальный минимализм, который можно охарактеризовать как моделирование пространства с использованием бетонных конструкций, позволяет не только довольствоваться наличием стен и крыши, но и украсить фасад под стать окружающему ландшафту. Сложность проекта, который мы сегодня рассмотрим, охарактеризована, прежде всего, скалистой местностью. Данная работа стала визитной карточной студии авторского дизайна БОН ТОН.
Дом на скале, выполненный в современном стиле, – это архитектурный проект частного дома с открытой планировкой и просторной верандой и бассейном. Безупречный внешний вид, а также окружающий пейзаж является одним из неоспоримых преимуществ, перед которым сложно устоять не только любителям экстремального отдыха и истинных природных красот.
Особняк выглядит сдержанно и в то же время напоминает нерушимую крепость, поглощенную горным пейзажем. Спокойный дизайн в дневное время настраивает на размеренный отдых, но стоит дому только окунуться в ночь и зажечь свои огни, он тут же готов стать эпицентром всех главных праздников и вечеринок.
Дом состоит из нескольких частей, одна из которых находится в ложе скалы, а другая — снаружи. Предлагаемые основные материалы для строительства — бетон и стекло. Отделку фасада планируется осуществить деревом и природным камнем. Панорамные окна дома на отвесной скале подарят своим обитателям вид на бескрайний океан, от которого захватывает дух.
Обилие солнечного света делает простые формы и полуглянцевые поверхности сверкающими и особенно привлекательными. Под навесом на террасе должно быть обустроено прекрасное место для принятия солнечных ванн. Все дизайнерские и архитектурные решения направлены на максимальное сближение интерьера и природы: звуки волн наполняют пространство, отдыхающий наслаждается свежестью воздуха, нежным солнышком и хорошим настроением. Такой панорамный бассейн позволяет осуществлять полную визуальную интеграцию с окружающим пейзажем.
Форма бассейна повторяет геометрию дома. Для того, чтобы его обитатели могли в полной мере ощутить гармонию с миром, в оформлении использовано благородные комбинации цветов. Классический оттенок бирюзового дна бассейна идеально сочетается с цветом пола веранды и белым фасадом дома.