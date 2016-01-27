Потрясающий проект дома на скале

Особняк выглядит сдержанно и в то же время напоминает нерушимую крепость, поглощенную горным пейзажем. Спокойный дизайн в дневное время настраивает на размеренный отдых, но стоит дому только окунуться в ночь и зажечь свои огни, он тут же готов стать эпицентром всех главных праздников и вечеринок.