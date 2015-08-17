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Невероятная симметрия в интерьере

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Парчовые карпы цвета физалис в пруду, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
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Интерьер этой квартиры не похож ни на один из тех, что мы публиковали до сегодняшнего дня. Он загадочен, современен, эклектичен. В нем прекрасно сочетаются отголоски минимализма, новой классики, ар-деко, хай-тек и футуристичные элементы декора. Квартира, которую создала студия FEDOROVICH INTERIOR, является лучшим доказательством того, что в современном дизайне нет супер-строгих правил и рамок, а есть лишь гармония, функциональность и комфорт.

Парчовые карпы цвета физалис в пруду

Холл FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
FEDOROVICH Interior

Холл

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

За базу в комнатах квартиры взяты нейтральные цвета: белый и черный, они явились прекрасной основой для ярких акцентов, которые нашли свое проявление в обилии деревянных поверхностей медного оттенка, а также необычных по форме светильников и других элементов декора. На полу – доска и метлахская плитка. Эти материалы появляются в интерьере в качестве отделочных, либо фактур различных поверхностей. Все это делает пространство квартиры цельным и объемным.

Одна гостиная, два интерьера

Парчовые карпы цвета физалис в пруду, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Гостиная в колониальном стиле
FEDOROVICH Interior

Парчовые карпы цвета физалис в пруду

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Площадь гостиной составляет 21 кв. м и в этом пространстве дизайнер смогла воплотить идею сочетания различных тенденций, этнических мотивов и характеров. Медного цвета дерево эффектно контрастирует с глянцем сложного серого оттенка, создавая стилистическое равновесие между природными фактурами и современными материалами. Сбалансированная цветовая палитра и скрупулёзно подобранная карта материалов позволила создать серию интерьеров, каждый из которых индивидуален, но, тем не менее, подчинен общей теме.

Для специалистов широкого профиля нет сложностей

Прихожая FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
FEDOROVICH Interior

Прихожая

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Общий метраж квартиры – 110 кв.м. Пространство нуждалось в перепланировке, однако конструкция дома не предполагала даже малейших изменений. В ход пошли опыт дизайнера, а также совместная с хозяйкой квартиры фантазия. В итоге получилось создать комфортные пространства, которые отличаются четким зонированием, практичностью и функциональностью. При этом была продумана и реализована идея трансформации интерьера под различные стили и события жизни.

Кухня

Кухня - столовая FEDOROVICH Interior Кухня в колониальном стиле
FEDOROVICH Interior

Кухня – столовая

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Такая кухня подходит любителям идеального порядка, чистоты, функционального удобства и цельности. Планировка сложилась естественно, исходя из логики помещения. Лаконичная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю контемпорари. Сам же кухонный гарнитур не имеет лишних деталей и фурнитуры. Верхние кухонные шкафы выполнены в тон стен, нижний ярус акцентирован ярким медным цветом – это делает пространство легким и воздушным. Фасады верхнего яруса поддержаны цветом рабочей зоны - столешницы и обивкой стульев.

Кто хозяин?

Гостиная. Ночь. FEDOROVICH Interior Гостиная в колониальном стиле
FEDOROVICH Interior

Гостиная. Ночь.

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Посмотрев фотографии эффектных интерьеров квартиры, невольно задаешься вопросом, кому они могут принадлежать? Очевидно, что заказчики проекта – образованная семейная пара с тонким вкусом, чувством стиля и уважения друг к другу и собственному жилому пространству. Такие люди обычно обладают многолетним опытом путешествий по миру и не раз становились зваными гостями на вечеринках и обедах в разных уголках света. 

Ответ на этот вопрос читатель может найти на странице самого проекта, а также вдохновиться остальными визуализациями, которые подготовила автор.

Диван-шезлонг
Нравится ли вам кабинет в медных тонах, созданный в стенах этой квартиры?

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