Невероятная симметрия в интерьере

Посмотрев фотографии эффектных интерьеров квартиры, невольно задаешься вопросом, кому они могут принадлежать? Очевидно, что заказчики проекта – образованная семейная пара с тонким вкусом, чувством стиля и уважения друг к другу и собственному жилому пространству. Такие люди обычно обладают многолетним опытом путешествий по миру и не раз становились зваными гостями на вечеринках и обедах в разных уголках света.

Ответ на этот вопрос читатель может найти на странице самого проекта, а также вдохновиться остальными визуализациями, которые подготовила автор.