Новая веха городской жизни в Западной Европе полна изысканной комфортабельности, глянца и блеска, модульной мебели и особенно компактных решений для организации пространства. Именно так стиль европейский урбан – городской, современный и проявившийся естественно на фоне стандартных квартир – справляется с проблемами дизайна интерьера.
Европейский урбан – это основа, на которой вы можете построить удобную городскую жизнь. Это функции в легкой, современной оболочке, с налетом антуража определенного города. Он никогда не пытается быть тем, чем он не является, и подстраивается под окружающую среду. Так, в Риме он передаст нотки драматизма центра города, в Барселоне окатит вас волной солнечного позитива, а в Варшаве порадует светлым и слегка провинциальным подходом к дизайну современной квартиры.
Стиль европейский урбан – это простота с каплей зарождающейся роскоши. Городские апартаменты, которые наконец-то становятся местом для комфортабельной, а не просто типичной жизни, оформляются с особенным ощущением новизны. Европейский урбан очень часто бывает обезличенным, слишком обыкновенным, но данные качества лишь подчеркивают его лучшие, практичные свойства и делают его еще более желанным стилем для оформления собственной квартиры.
Европейский урбан скромен, но любит эффектные акценты – в такой гостиной может стоять почти офисный бюджетный диван и мебель с глянцевыми черными фасадами. Европейский урбан старается быть традиционным и современным одновременно – в расстановке мебели он консервативен, но в модульных комбинациях бывает достаточно минималистичен.
Тем не менее, европейский урбан достаточно узнаваемый стиль в любом городе Европы благодаря тому, что все его элементы уже давно просчитаны. Интересно, что европейский урбан даже похож на LEGO – найдя 4-5 важнейших элементов для каждой комнаты, его может повторить у себя дома даже не профессионал.
В гостиной европейский урбан ведет себя сдержанно, оставляя как можно больше места простору, солнечному свету и воздуху. Диван простых линий, отсутствие кресла или одно, дизайнерское, в виде акцента составляют главный ансамбль мебели в комнате. Тумба под TV и кофейный столик обычно имеют особенно лаконичные линии и компактные формы, а кофейные или серые оттенки составляют палитру интерьера.
Европейский урбан – это минимум вещей, но максимум комфорта, это английская сдержанность и немецкая практичность, капля итальянского дизайна и малогабаритный формат современной мебели. Кажется, что он взял лучшие элементы дизайна интерьера со всей Европы, уменьшил их и сделал так, чтобы они гармонично смотрелись в одной маленькой квартире.
Европейский урбан – это еще и полная тишина и спокойствие в доме, здесь все оттенки будто побуждают вас к расслаблению. Современная городская жизнь подразумевает и пару ярких акцентов, но часто они будто бы сливаются с основной цветовой гаммой, слегка дополняя ее более ярким тоном.
Кухня в стиле европейский урбан – собрание мульти-функциональных модулей, более компактных размеров, чем традиционные. Здесь вы можете найти дизайнерскую кофемашину, но вряд ли увидите традиционную столовую группу на 6 персон в зоне столовой.
Такая кухня выглядит эффектно, может иметь особенно аппетитный цветовой акцент, подсветку или глянцевые фасады, но остается местом скорее для приготовления закусок и завтраков, чем для кулинарии на полный рабочий день.
В спальне европейский урбан ведет себя скромно, но может особенно понравиться тем, кто хочет создать из своей квартиры оазис полного отдыха и расслабления. В противовес постоянно мигающим неоновым вывескам, блеску витрин и проносящимся мимо ярким фарам спальня в стиле европейский урбан подарит вам нейтральную, почти застывшую обстановку полной тишины.
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