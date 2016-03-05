Стиль европейский урбан

Европейский урбан – это основа, на которой вы можете построить удобную городскую жизнь. Это функции в легкой, современной оболочке, с налетом антуража определенного города. Он никогда не пытается быть тем, чем он не является, и подстраивается под окружающую среду. Так, в Риме он передаст нотки драматизма центра города, в Барселоне окатит вас волной солнечного позитива, а в Варшаве порадует светлым и слегка провинциальным подходом к дизайну современной квартиры.