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Стиль европейский урбан

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Mieszkanie - Warszawa - 85 m2, Mprojekt Mprojekt Гостиная в стиле модерн
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Новая веха городской жизни в Западной Европе полна изысканной комфортабельности, глянца и блеска, модульной мебели и особенно компактных решений для организации пространства. Именно так стиль европейский урбан – городской, современный и проявившийся естественно на фоне стандартных квартир – справляется с проблемами дизайна интерьера.

Основа современной жизни

Apartament na Klecinie , Jeżewska & Zakrawacz Jeżewska & Zakrawacz Гостиная в стиле модерн
Jeżewska &amp; Zakrawacz

Jeżewska & Zakrawacz
Jeżewska &amp; Zakrawacz
Jeżewska & Zakrawacz

Европейский урбан – это основа, на которой вы можете построить удобную городскую жизнь. Это функции в легкой, современной оболочке, с налетом антуража определенного города. Он никогда не пытается быть тем, чем он не является, и подстраивается под окружающую среду. Так, в Риме он передаст нотки драматизма центра города, в Барселоне окатит вас волной солнечного позитива, а в Варшаве порадует светлым и слегка провинциальным подходом к дизайну современной квартиры.

Простота с каплей роскоши

FEBAL GIORNO 2014 - CASA 1, Studio Ferriani Studio Ferriani ГостинаяМебель для медиа комнаты
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

Стиль европейский урбан – это простота с каплей зарождающейся роскоши. Городские апартаменты, которые наконец-то становятся местом для комфортабельной, а не просто типичной жизни, оформляются с особенным ощущением новизны. Европейский урбан очень часто бывает обезличенным, слишком обыкновенным, но данные качества лишь подчеркивают его лучшие, практичные свойства и делают его еще более желанным стилем для оформления собственной квартиры.

Скромный и позитивный

Mieszkanie - Warszawa - 85 m2, Mprojekt Mprojekt Гостиная в стиле модерн
Mprojekt

Mprojekt
Mprojekt
Mprojekt

Европейский урбан скромен, но любит эффектные акценты – в такой гостиной может стоять почти офисный бюджетный диван и мебель с глянцевыми черными фасадами. Европейский урбан старается быть традиционным и современным одновременно – в расстановке мебели он консервативен, но в модульных комбинациях бывает достаточно минималистичен.

Собирается, как конструктор

LUZ NATURAL PARA UN CÉNTRICO ÁTICO, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Гостиные в эклектичном стиле Серый
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Тем не менее, европейский урбан достаточно узнаваемый стиль в любом городе Европы благодаря тому, что все его элементы уже давно просчитаны. Интересно, что европейский урбан даже похож на LEGO – найдя 4-5 важнейших элементов для каждой комнаты, его может повторить у себя дома даже не профессионал.

Гостиная в стиле урбан

Appartamento Residenziale - Brianza - 2013 - 01, Galleria del Vento Galleria del Vento Гостиная в скандинавском стиле
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

В гостиной европейский урбан ведет себя сдержанно, оставляя как можно больше места простору, солнечному свету и воздуху. Диван простых линий, отсутствие кресла или одно, дизайнерское, в виде акцента составляют главный ансамбль мебели в комнате. Тумба под TV и кофейный столик  обычно имеют особенно лаконичные линии и компактные формы, а кофейные или серые оттенки составляют палитру интерьера.

Максимум минимума

Villa in St. Wendel, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 Ванная комната в стиле модерн
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Европейский урбан – это минимум вещей, но максимум комфорта, это английская сдержанность и немецкая практичность, капля итальянского дизайна и малогабаритный формат современной мебели. Кажется, что он взял лучшие элементы дизайна интерьера со всей Европы, уменьшил их и сделал так, чтобы они гармонично смотрелись в одной маленькой квартире.

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Расслабляющий эффект

DUESSELDORF MODEL APARTMENT, edit home staging edit home staging Балконы и веранды в эклектичном стиле
edit home staging

edit home staging
edit home staging
edit home staging

Европейский урбан – это еще и полная тишина и спокойствие в доме, здесь все оттенки будто побуждают вас к расслаблению. Современная городская жизнь подразумевает и пару ярких акцентов, но часто они будто бы сливаются с основной цветовой гаммой, слегка дополняя ее более ярким тоном.

Кухня урбана

Designer Küchen von Team 7, Eckhart Bald Naturmöbel Eckhart Bald Naturmöbel Кухня в стиле модерн
Eckhart Bald Naturmöbel

Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel

Кухня в стиле европейский урбан – собрание мульти-функциональных модулей, более компактных размеров, чем традиционные. Здесь вы можете найти дизайнерскую кофемашину, но вряд ли увидите традиционную столовую группу на 6 персон в зоне столовой. 

Кухня с акцентом

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 Кухня в стиле модерн
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Такая кухня выглядит эффектно, может иметь особенно аппетитный цветовой акцент, подсветку или глянцевые фасады, но остается местом скорее для приготовления закусок и завтраков, чем для кулинарии на полный рабочий день.

Спальня в стиле урбан

Referenzprojekt Schmalenbach Design, HOME Schlafen & Wohnen GmbH HOME Schlafen & Wohnen GmbH Спальня в стиле модерн
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH

HOME Schlafen & Wohnen GmbH
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH
HOME Schlafen & Wohnen GmbH

В спальне европейский урбан ведет себя скромно, но может особенно понравиться тем, кто хочет создать из своей квартиры оазис полного отдыха и расслабления. В противовес постоянно мигающим неоновым вывескам, блеску витрин и проносящимся мимо ярким фарам спальня в стиле европейский урбан подарит вам нейтральную, почти застывшую обстановку полной тишины.

Лестница в стиле урбан

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

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