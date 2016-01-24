Элегантный дизайн загородного дома

При возведении жилого дома нет мелочей: такой конструкции необходимо уделять должное внимание, продумывая вопросы о теплоизоляции стен, паропроницаемости защитных мембран, а также о гидроизоляции перекрытий. Грамотный выбор системы отопления и разумное использование строительных материалов – вот то, с чем приходится сталкиваться каждому, кто решился на столь масштабные работы. Загородные дома строят в большинстве случаев для постоянного проживания, поэтому требования, предъявленные к такому жилищу, весьма высоки. Возведение деревянного сруба в таком случае – это не показатель престижа, а, в первую очередь, одна из составляющих здорового образа жизни.