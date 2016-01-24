Элегантный дизайн загородного дома

При возведении жилого дома нет мелочей: такой конструкции необходимо уделять должное внимание, продумывая вопросы о теплоизоляции стен, паропроницаемости защитных мембран, а также о гидроизоляции перекрытий. Грамотный выбор системы отопления и разумное использование строительных материалов – вот то, с чем приходится сталкиваться каждому, кто решился на столь масштабные работы. Загородные дома строят в большинстве случаев для постоянного проживания, поэтому требования, предъявленные к такому жилищу, весьма высоки. Возведение деревянного сруба в таком случае – это не показатель престижа, а, в первую очередь, одна из составляющих здорового образа жизни.
Наша новая книга идей посвящена работе ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO (Владимирская область), основными чертами которой являются простой и элегантный дизайн, а также использование исключительно натуральных материалов. В таких домах поддерживается оптимальный температурно-влажностный режим. Летом – естественное кондиционирование (природная паропроницаемость), зимой – поддержание внутреннего тепла. Кроме того деревянный дом создает исключительно приятную атмосферу для души и тела.
Дом построен из сосны – эта древесина наиболее распространена, доступна, и что важно – долговечна. Оцилиндрованное дерево с эстетической точки зрения выглядит весьма привлекательно: бревно лежит идеально. Стоит сказать, что при таком способе обработки дерева срезается очень тонкий слой древесины. В первую заболонь – наружный и мягкий слой. Технологический процесс изготовления позволяет делать бревна одинаковыми в диаметре практически до миллиметра.
Одна из прекраснейших частей проекта – окна, размеры которых позволяют в полной мере наслаждаться естественным светом. Это особенно актуально в зимнее время года, когда световой день так короток… Крыша строения двухскатная, имеется балкон и один вход в дом.
Большая гостиная имеет особенно шикарное остекление, раскрывающее перед нами возможности естественного освещения. Внимание привлекают шторы из натуральной ткани, далее – невольно обращаешь внимание на весь текстиль в этом доме, который исключает синтетические добавки. Цветовая гамма также выбрана натуральная.
Помещение выполняет функцию столовой — здесь есть не только все для комфортного времяпрепровождения в кругу близких, но и обеденная зона. Отдавая дань прошлому столетию, дизайнер интерьера выбирал мебель в классическом стиле, разместив даже старинные предметы с историей, которые наилучшим образом отождествляют спокойную дачную жизнь большого семейства.
В интерьере кухни царит немного старомодная, загадочная и в то же время спокойная атмосфера. Элегантный фасад кухонной мебели тематически объединен с стилевым декором помещения. Акценты расставлены при помощи светлой столешницы, вытяжки и стеклянных плафонов люстры.
Именно такой эффект на нас производит деревянный дом: он помогает обрести спокойствие , приносит гармонию и радость. Он подразумевает особенный стиль жизни – открытый, свободный, полный солнечного света и звуков природы.