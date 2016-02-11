Дом одного пианиста

Необычный и по своему очаровательный проект дома на стыке средиземноморского стиля и немецкого модерна создан для одинокого пианиста, который решил переехать из центра города поближе к природе. Здесь он надеется найти спокойствие, свежее вдохновение и возможность полноценного отдыха в перерывах между творческими озарениями.

Компания FingerHaus GmbH спроектировала этот дом, копируя средиземноморские мотивы на современный манер. В принципе, архитекторы этой фирмы занимаются лишь проектами в стиле модерн, но в данном случае сделали исключение, создав удивительную и современную средиземноморскую сказку.