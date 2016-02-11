Дом одного пианиста

Необычный и по своему очаровательный проект дома на стыке средиземноморского стиля и немецкого модерна создан для одинокого пианиста, который решил переехать из центра города поближе к природе. Здесь он надеется найти спокойствие, свежее вдохновение и возможность полноценного отдыха в перерывах между творческими озарениями.
Компания FingerHaus GmbH спроектировала этот дом, копируя средиземноморские мотивы на современный манер. В принципе, архитекторы этой фирмы занимаются лишь проектами в стиле модерн, но в данном случае сделали исключение, создав удивительную и современную средиземноморскую сказку.
От средиземноморского стиля этому дому досталась шоколадная крыша с имитацией настоящей черепицы, персиковый оттенок для окраски фасадов, коричневые рамы для окон и арочные своды для остекления в гостиной и спальне наверху.
Необычная планировка с башней посередине, которая имеет отдельную кровлю и типичные маленькие окна с арочными сводами, выглядит очаровательно! Туи в кашпо и правильное использование рельефного участка – тоже немаловажные элементы этого проекта, позволяющие клиенту быть полностью довольным реализацией своей мечты.
Со стороны заднего дворика мы видим, что дом не так прост, как мы думали – небольшой выступ здесь есть и для отдельной комнаты в центре. Такая планировка выглядит уже почти как простейшая снежинка, что является характерной чертой архитектурного стиля, на которого большое влияние оказала арабская культура.
Благодаря организации цокольного этажа для автомобильной стоянки, у гостиной панорамные виды на лес, а не на улицу. Но вдохновляющий пейзаж – лишь часть успеха, через большие окна в комнату легко приникают ароматы леса и солнечный свет.
По настоянию клиента возле рояля мы найдем тропические растения, а главное остекление в комнате оформлено в средиземноморской манере со сводами в форме полумесяца. Сам рояль расположен так, чтобы с места исполнителя открывался прекрасный вид и не было заметно остальной части комнаты.
В этой же комнате мы найдем кухню в удобной нише, организованную на средиземноморский манер с барной стойкой и гарнитуром в форме улитки (почти закольцованной, лишь с маленьким проходом). А парадная столовая с декором в древнегреческом стиле и мебелью в стиле модерн расположилась чуть левее.
Кухня также оформлена в стиле модерн, но с использованием нежного молочного оттенка и столешницы из натурального камня, что больше свойственно средиземноморскому стилю. От модерна здесь – металлические элементы, включая фартук для плиты и ножки барных стульев, а также светильники и современную сантехнику.
Поднимаясь по лестнице в башню, мы находим себя в самом интересном ее месте – в холле, из которого через арочные двери можно выйти на террасу с видом на лес. Это пространство освещает еще и мансардное окно, а спальня находится чуть дальше по коридору.
Этот ракурс позволяет нам оценить то, как приезжающие гости видят этот дом. Небольшая парадная дверь имеет стеклянные вставки, а над дверью расположены два окна спальни в башне. Возле дома – место для стоянки двух автомобилей, а гараж – ниже по улице и заворачивая налево, так как дом находится на окраине коттеджного поселка на самом углу улицы прямо возле леса.
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