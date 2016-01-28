Пригородная сказка на четверых

Красивый, аккуратный и традиционный в своем стиле модерн, этот проект коттеджа подарит вам несколько интересных и простых идей для собственного загородного дома! Он бюджетен, универсален и просто смотрится отлично в любом пригороде – на равнине, холмистой местности или в лесу.

Автора проекта – архитекторы из фирмы FingerHaus GmbH – очень ценят в своих проектах практичность, удобство и возможность простой и легкой жизни, которая реализуется благодаря их проектам для одной семьи. Кажется, что они точно знают, что нужно современным супругам и их детям, но главное, что они не только прекрасные архитекторы и дизайнеры, но еще и умеют слушать индивидуальные пожелания и поэтому преуспевают.