Пригородная сказка на четверых

Красивый, аккуратный и традиционный в своем стиле модерн, этот проект коттеджа подарит вам несколько интересных и простых идей для собственного загородного дома! Он бюджетен, универсален и просто смотрится отлично в любом пригороде – на равнине, холмистой местности или в лесу.
Автора проекта – архитекторы из фирмы FingerHaus GmbH – очень ценят в своих проектах практичность, удобство и возможность простой и легкой жизни, которая реализуется благодаря их проектам для одной семьи. Кажется, что они точно знают, что нужно современным супругам и их детям, но главное, что они не только прекрасные архитекторы и дизайнеры, но еще и умеют слушать индивидуальные пожелания и поэтому преуспевают.
На первом этаже этого коттеджа мы найдем кухню, столовую и гостиную, а также отдельную гостевую уборную и лестничный холл. На втором – три спальни и ванную комнату, освещение в которых организовано как в зоне фронтона, так и в мансардном формате с использованием кровли.
Лаконичный парадный вход, оформленный в столь светлой манере, будто приглашает нас войти. Он выглядит так дружелюбно и мило, что кажется, внутри нас встретит радушная хозяйка со свежеиспеченным яблочным пирогом!
Одна большая комната, имеющая два блока дверей-слайдеров и несколько обычных окон, совмещает функции гостиной и парадной столовой.
В небольшой нише расположилась и кухня, спрятанная за современной барной стойкой за столовой. Сама столовая выглядит очень современно и отлично подходит для формата семейного пригородного коттеджа – она мобильна, легка в передвижении, расположена недалеко от террасы и поможет быстро организовать небольшой званый ужин для гостей.
Стильная кухня, оформленная в монохромной цветовой гамме, имеет множество белых и металлических элементов. Сам гарнитур выполнен из имитации древесины в сером оттенке, что делает ее еще более подходящей под дизайн интерьера в стиле модерн.
Вместо навесных верхних ящиков, от которых было принято решение отказаться для более приятного облика интерьера, мы найдем здесь множество модулей для хранения на противоположной стене и две открытые полки для посуды у раковины.
На втором этаже находятся три жилые комнаты – спальня, детская и кабинет. Светлая мебель в стиле прованс и приятные салатовые оттенки создают здесь очень милую и очаровательную атмосферу.
Прихожая очень просторная и светлая, а сама лестница выполнена по эксклюзивному заказу из натуральной древесины. В этой прихожей в стиле модерн есть и еще одно приятное дополнение – парадная дверь со стеклами, а также квадратная планировка, позволяющая создать как можно более эргономичную планировку в доме.
Отделка ванной комнаты с помощью идентичной с первым уровнем керамической плитки выглядит очень урбанистически. Кажется, здесь есть место лишь нержавеющей стали и строгим формам, что также позволяет поддерживать порядок в комнате и использовать ее площадь по максимуму.
Удобная двойная раковина для супругов и зеркало под скосом кровли, выполненное на заказ, выглядят здесь очень аккуратно и стильно вкупе с отделкой стандартной ванной чаши той же керамической плиткой.
Также стоит заметить, что пространство, где потолок особенно низкий, было использовано для встроенной системы водоснабжения для ванной. Очень удобная и практичная идея реализована в почти незаметном формате, и ванная комната выглядит как городская, а не как комната при коттедже.
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