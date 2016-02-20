Прекрасный коттедж для молодой семьи

Мечтать о том, чтобы у вашей семьи был прекрасный дом, большой, красивый и аккуратный, особенно приятно вместе с реальными проектами архитекторов homify. На этот раз студия FingerHaus GmbH предоставила нам возможность полюбоваться их работой, вдохновляющей нас на улучшение своей собственной жизни.
Глядя на этот дом, кажется, что он является не просто зданием, а частью определенного образа жизни и для большинства из нас лучшего, чем мы имеем сейчас. Поэтому больше узнавая о его достоинствах, мы можем лично для себя наметить контуры самосовершенствования – в быту, досуге и дизайне интерьеров!
Например, в проектах FingerHaus мы чаще всего видим отличную организацию места для отдыха всей семьей – здесь всегда есть террасы, парадные столовые и гостиные, которые очень удобны для полного состава семьи. В спальнях мы найдем приватность, отдельные маленькие мирки, в которых можно уединиться на время, а ванные комнаты будто созданы для настоящего расслабления!
В стиле модерн, или в более правильном его названии – модернизм, мы видим простые линии, строгие прямоугольные объемы и любовь к бело-серой цветовой гамме. Такой подход всегда оправдывает себя, если вам нужен практичный семейный коттедж и главное в нем – ваше собственное счастье и семья, которая будет в нем жить.
В дизайне интерьера этого проекта стиль модерн приобретает более глянцевые черты. Модные минималистичные фасады кухни с глянцевой поверхностью, стильная бытовая техника и панорамное остекление выглядят на этой кухне по-современному роскошно!
Особенно стильная столовая с панорамным остеклением в пол с трех(!) сторон выглядит идеальным местом для сбора всей семьи и даже более того. Молодым семьям особенно важно иметь место в доме, где они могли бы в парадной обстановке принять гостей – родственников, друзей или другую семейную пару, живущую по соседству, с которой бы обязательно нашлись общие интересы.
Для ребенка такое место тоже очень важно. Залитая солнцем столовая – лучшее место для того, чтобы делать уроки рядом с мамой, которая готовит ужин на кухне, или чтобы собрать лего-замок прямо на столе. Если детская имеет скромные размеры, а гостиную вы хотите оставить максимально парадной, столовая – как раз то пространство, которое смогло бы стать дополнительным игровым местом для ребенка.
Современная гостиная имеет два стандартных окна, что позволяет сэкономить бюджет, но не отказываться от панорамного остекления в столовой. Модули для хранения здесь спроектированы под заказ из натурального дерева, а половое покрытие является керамической плиткой, которое реализовано по всей площади первого этажа вместе с системой «теплого пола».
Место для подъезда автомобиля не менее важно, чем обустройство заднего дворика. Не только потому, что именно эту территорию соседи воспринимают как образ вашего дома, а гости видят, как только выйдут из машины. Для молодой семьи очень важно иметь комфорт в передвижении – удобную даже для минивэна парковку, площадку для игр ребенка и место для пары гостевых автомобилей.
Еще одно значимое место в этом доме – терраса, похожая на арабское патио, обустроенное на втором этаже дома. Здесь можно расположить место отдыха, организовать сушку белья или добавить детскую игровую площадку на свежем воздухе.
Удобная лестница, выполненная из темной породы дерева, смотрится в стиле модерн всегда выигрышно. Имеющая всего один пролет с изгибом, а также стильную декоративную подсветку на стене вдоль ступеней, она смотрится еще и очень изящно.
Главная спальня молодых родителей имеет собственную гардеробную и ванную и оттого выглядит очень удобной и полностью подходящей для пары.
Главная ванная комната выглядит еще более прелестно. Сверкающая белой отделкой и керамикой на площади около 8 квадратных метров она имеет встроенные стеллажи для хранения плюс к стандартному туалетному столику.
Небольшая детская сына на втором этаже представлена кроватью на втором уровне, мягчайшим ковролином и окном в пол, так как большую часть времени малыш проводит в играх на полу, и даже оттуда таким образом он сможет наслаждаться пейзажным видом.
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