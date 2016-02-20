Прекрасный коттедж для молодой семьи

Мечтать о том, чтобы у вашей семьи был прекрасный дом, большой, красивый и аккуратный, особенно приятно вместе с реальными проектами архитекторов homify. На этот раз студия FingerHaus GmbH предоставила нам возможность полюбоваться их работой, вдохновляющей нас на улучшение своей собственной жизни.

Глядя на этот дом, кажется, что он является не просто зданием, а частью определенного образа жизни и для большинства из нас лучшего, чем мы имеем сейчас. Поэтому больше узнавая о его достоинствах, мы можем лично для себя наметить контуры самосовершенствования – в быту, досуге и дизайне интерьеров!