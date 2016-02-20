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Прекрасный коттедж для молодой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома на одну семью
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Мечтать о том, чтобы у вашей семьи был прекрасный дом, большой, красивый и аккуратный, особенно приятно вместе с реальными проектами архитекторов homify. На этот раз студия FingerHaus GmbH предоставила нам возможность полюбоваться их работой, вдохновляющей нас на улучшение своей собственной жизни.

Глядя на этот дом, кажется, что он является не просто зданием, а частью определенного образа жизни и для большинства из нас лучшего, чем мы имеем сейчас. Поэтому больше узнавая о его достоинствах, мы можем лично для себя наметить контуры самосовершенствования – в быту, досуге и дизайне интерьеров!

Отдых всей семьей

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Например, в проектах FingerHaus мы чаще всего видим отличную организацию места для отдыха всей семьей – здесь всегда есть террасы, парадные столовые и гостиные, которые очень удобны для полного состава семьи. В спальнях мы найдем приватность, отдельные маленькие мирки, в которых можно уединиться на время, а ванные комнаты будто созданы для настоящего расслабления!

​Дизайн экстерьера

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

В стиле модерн, или в более правильном его названии – модернизм, мы видим простые линии, строгие прямоугольные объемы и любовь к бело-серой цветовой гамме. Такой подход всегда оправдывает себя, если вам нужен практичный семейный коттедж и главное в нем – ваше собственное счастье и семья, которая будет в нем жить.

Дизайн интерьера

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В дизайне интерьера этого проекта стиль модерн приобретает более глянцевые черты. Модные минималистичные фасады кухни с глянцевой поверхностью, стильная бытовая техника и панорамное остекление выглядят на этой кухне по-современному роскошно!

Солнечная столовая

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Особенно стильная столовая с панорамным остеклением в пол с трех(!) сторон выглядит идеальным местом для сбора всей семьи и даже более того. Молодым семьям особенно важно иметь место в доме, где они могли бы в парадной обстановке принять гостей – родственников, друзей или другую семейную пару, живущую по соседству, с которой бы обязательно нашлись общие интересы.

Для ребенка такое место тоже очень важно. Залитая солнцем столовая – лучшее место для того, чтобы делать уроки рядом с мамой, которая готовит ужин на кухне, или чтобы собрать лего-замок прямо на столе. Если детская имеет скромные размеры, а гостиную вы хотите оставить максимально парадной, столовая – как раз то пространство, которое смогло бы стать дополнительным игровым местом для ребенка.

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Современная гостиная имеет два стандартных окна, что позволяет сэкономить бюджет, но не отказываться от панорамного остекления в столовой. Модули для хранения здесь спроектированы под заказ из натурального дерева, а половое покрытие является керамической плиткой, которое реализовано по всей площади первого этажа вместе с системой «теплого пола».

Парадный подъезд

homify Плоские крыши
homify

homify
homify
homify

Место для подъезда автомобиля не менее важно, чем обустройство заднего дворика. Не только потому, что именно эту территорию соседи воспринимают как образ вашего дома, а гости видят, как только выйдут из машины. Для молодой семьи очень важно иметь комфорт в передвижении – удобную даже для минивэна парковку, площадку для игр ребенка и место для пары гостевых автомобилей.

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​Терраса

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще одно значимое место в этом доме – терраса, похожая на арабское патио, обустроенное на втором этаже дома. Здесь можно расположить место отдыха, организовать сушку белья или добавить детскую игровую площадку на свежем воздухе.

​Лестница

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Удобная лестница, выполненная из темной породы дерева, смотрится в стиле модерн всегда выигрышно. Имеющая всего один пролет с изгибом, а также стильную декоративную подсветку на стене вдоль ступеней, она смотрится еще и очень изящно.

Мастер-спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Главная спальня молодых родителей имеет собственную гардеробную и ванную и оттого выглядит очень удобной и полностью подходящей для пары.

​Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Главная ванная комната выглядит еще более прелестно. Сверкающая белой отделкой и керамикой на площади около 8 квадратных метров она имеет встроенные стеллажи для хранения плюс к стандартному туалетному столику.

Детская сына

homify Спальни для мальчиков
homify

homify
homify
homify

Небольшая детская сына на втором этаже представлена кроватью на втором уровне, мягчайшим ковролином и окном в пол, так как большую часть времени малыш проводит в играх на полу, и даже оттуда таким образом он сможет наслаждаться пейзажным видом.

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